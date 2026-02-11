Werbung

In der vergangenen Woche gab es die Nennung der Größe eines CCDs mit zwölf Zen-6-Kernen. Diese sollen dank der Fertigung in N2 bei TSMC zusammen mit 48 MB L3-Cache nur 76 mm² groß sein. Auch zu Nova Lake gab es bereits erste Einschätzungen, wie groß die Chips werden könnten. Anders als bei Clearwater Forest sitzt der vermutete, riesige gemeinsame L3-Cache nicht im Base-Tile, sondern soll sich zusammen mit den Kernen auf den Compute-Tiles befinden.

Leaker @9950pro nennt etwa 110+ mm² für den Compute-Tile von Nova Lake mit 8P+16E-Kernen sowie 150+ mm² für die Variante mit ebenfalls 8P+16E-Kernen, aber dem größeren Cache (bLLC). Dieser soll den Gerüchten nach 144 MB groß sein, während das Cluster mit 8P+16E-Kernen selbst 36 MB enthält.

Der Compute-Tile wird also durch den größeren Cache deutlich größer. Etwa 40 mm² sind es für die 144 MB an zusätzlicher Fläche. In den aktuellen N5/N3-Prozessen von TSMC liegt man für ein normales, hochdichtes 6T‑SRAM grob bei etwa 0,25 mm² pro MB. Dies entspräche bei 144 MB etwa 36 mm² und träfe ziemlich genau den zusätzlichen Platzbedarf.

Warum wir hier immer wieder TSMC heranführen, liegt auch daran, dass AMD seine Chips bei TSMC fertigen lässt und dies wohl auch für die Compute-Tiles von Nova Lake gilt. Während die aktuellen Notebook-Chips Panther Lake alias Core Ultra 300 in Intel 18A gefertigt werden, greift Intel für Nova Lake wieder auf TSMC zurück – genau wie auch schon bei Arrow Lake. Es wird spekuliert, dass Intel einige kleinere Varianten des Compute-Tile später selbst in Intel 18A fertigen wird. Für die Desktop-Chips aber wird Intel auf N2P von TSMC zurückgreifen – genau wie AMD.

Der Compute-Tile-Floorplan von Nova Lake wird ganz ähnlich zu Arrow Lake aussehen. Der L3-Cache in der Mitte wird dann nur deutlich größer ausfallen.

AMD geht bekanntlich einen anderen Weg. Zwar wird man die Anzahl der Kerne und die Kapazität des L3-Cache um 50 % erhöhen, kommt dank N2P-Fertigung aber auf fast die gleiche Chipgröße. Für den zusätzlichen L3-Cache greift man auf einen gesonderten SRAM-Chip zurück, der unter dem CCD platziert wird. Somit gibt es nur eine CCD-Variante und der chipflächenfressende L3-Cache wird ausgelagert.

Gegenüberstellung der CCDs der Ryzen-Prozessoren

Codename Anzahl der Kerne L3-Cache Fertigung Chipgröße Zen 2 Aspen Highlands

2x 4 2x 16 MB TSMC N7 77 mm² Zen 3 Breckenridge

8 32 MB TSMC N7 83 mm² Zen 4 Durango

8 32 MB TSMC N5 72 mm² Zen 5 Eldora

8 32 MB TSMC N4 71 mm² Zen 6 Monarch

12 48 MB TSMC N2 76 mm²

Gegenüberstellung der Intel-Chips

Anzahl der Kerne L3-Cache Fertigung Chipgröße Raptor Lake 8P+16E

36 MB Intel 7 257 mm² Lunar Lake 4P+4E 12 MB TSMC N3B 140 mm² Arrow Lake 8P+16E

36 MB TSMC N3B 117 mm² Nova Lake bLLC

8P+16E

180 MB TSMC N2P 150 mm² Nova Lake 8P+16E 36 MB TSMC N2P 110 mm²

Gestern gab es Gerüchte zu einer Leistungsaufnahme von 700 W und mehr für Nova Lake. Allerdings fehlte hier meist die Einordnung dessen, was die verschiedenen Power-Limits zu bedeuten haben und was die 700+ W aussagen sollten.

Zusammenfassung der bisherigen Gerüchte zu Nova Lake SKU Kern-Konfiguration Kerne insgesamt bLLC Core Ultra 9 4xxK 16P+32E+4LPE, zwei Compute-Tiles 52 288 MB Core Ultra 9 4xxK 14P+24E+4LPE, zwei Compute-Tiles 42 288 MB Core Ultra 7 4xxK 8P+16E+4LPE, ein Compute-Tile 28 144 MB Core Ultra 7 4xxK 8P+12E+4LPE, ein Compute-Tile 24 144 MB

Neben den K-Modellen sind auch noch die Mainstream-Modelle ohne den zusätzlichen Cache geplant. Diese kommen ohne den großen LLC (Last Level Cache) aus, sollen aber ebenfalls bis zu 52 Kerne besitzen – setzen also auf den kleineren Compute-Tile. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Prozessoren auf Basis von Nova Lake vorgestellt werden. Erst 2027 soll aber die komplette Produktpalette ausgerollt werden.