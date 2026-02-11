News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#intel #Nova-Lake #Core-Ultra-400 #L3-Cache #Chip #Chipgroesse #CPU #Prozessor

Chipgröße von Nova Lake

144 MB an L3-Cache kosten 40 mm²

Portrait des Authors


144 MB an L3-Cache kosten 40 mm²
0

Werbung

In der vergangenen Woche gab es die Nennung der Größe eines CCDs mit zwölf Zen-6-Kernen. Diese sollen dank der Fertigung in N2 bei TSMC zusammen mit 48 MB L3-Cache nur 76 mm² groß sein. Auch zu Nova Lake gab es bereits erste Einschätzungen, wie groß die Chips werden könnten. Anders als bei Clearwater Forest sitzt der vermutete, riesige gemeinsame L3-Cache nicht im Base-Tile, sondern soll sich zusammen mit den Kernen auf den Compute-Tiles befinden.

Leaker @9950pro nennt etwa 110+ mm² für den Compute-Tile von Nova Lake mit 8P+16E-Kernen sowie 150+ mm² für die Variante mit ebenfalls 8P+16E-Kernen, aber dem größeren Cache (bLLC). Dieser soll den Gerüchten nach 144 MB groß sein, während das Cluster mit 8P+16E-Kernen selbst 36 MB enthält.

Der Compute-Tile wird also durch den größeren Cache deutlich größer. Etwa 40 mm² sind es für die 144 MB an zusätzlicher Fläche. In den aktuellen N5/N3-Prozessen von TSMC liegt man für ein normales, hochdichtes 6T‑SRAM grob bei etwa 0,25 mm² pro MB. Dies entspräche bei 144 MB etwa 36 mm² und träfe ziemlich genau den zusätzlichen Platzbedarf.

Warum wir hier immer wieder TSMC heranführen, liegt auch daran, dass AMD seine Chips bei TSMC fertigen lässt und dies wohl auch für die Compute-Tiles von Nova Lake gilt. Während die aktuellen Notebook-Chips Panther Lake alias Core Ultra 300 in Intel 18A gefertigt werden, greift Intel für Nova Lake wieder auf TSMC zurück – genau wie auch schon bei Arrow Lake. Es wird spekuliert, dass Intel einige kleinere Varianten des Compute-Tile später selbst in Intel 18A fertigen wird. Für die Desktop-Chips aber wird Intel auf N2P von TSMC zurückgreifen – genau wie AMD.

Intel Core Ultra 200S

Der Compute-Tile-Floorplan von Nova Lake wird ganz ähnlich zu Arrow Lake aussehen. Der L3-Cache in der Mitte wird dann nur deutlich größer ausfallen.

AMD geht bekanntlich einen anderen Weg. Zwar wird man die Anzahl der Kerne und die Kapazität des L3-Cache um 50 % erhöhen, kommt dank N2P-Fertigung aber auf fast die gleiche Chipgröße. Für den zusätzlichen L3-Cache greift man auf einen gesonderten SRAM-Chip zurück, der unter dem CCD platziert wird. Somit gibt es nur eine CCD-Variante und der chipflächenfressende L3-Cache wird ausgelagert.

Gegenüberstellung der CCDs der Ryzen-Prozessoren

Codename Anzahl der KerneL3-CacheFertigungChipgröße
Zen 2 Aspen Highlands
 2x 42x 16 MBTSMC N777 mm²
Zen 3 Breckenridge
 832 MBTSMC N783 mm²
Zen 4 Durango
 832 MBTSMC N572 mm²
Zen 5 Eldora
 832 MBTSMC N471 mm²
Zen 6 Monarch
 1248 MBTSMC N276 mm²
Gegenüberstellung der Intel-Chips

Anzahl der KerneL3-CacheFertigungChipgröße
Raptor Lake 8P+16E
36 MBIntel 7257 mm²
Lunar Lake 4P+4E12 MBTSMC N3B140 mm²
Arrow Lake 8P+16E
36 MBTSMC N3B117 mm²
Nova Lake bLLC
 8P+16E
180 MBTSMC N2P150 mm²
Nova Lake 8P+16E36 MBTSMC N2P110 mm²

Gestern gab es Gerüchte zu einer Leistungsaufnahme von 700 W und mehr für Nova Lake. Allerdings fehlte hier meist die Einordnung dessen, was die verschiedenen Power-Limits zu bedeuten haben und was die 700+ W aussagen sollten.

Zusammenfassung der bisherigen Gerüchte zu Nova Lake
SKU Kern-KonfigurationKerne insgesamt bLLC
Core Ultra 9 4xxK 16P+32E+4LPE, zwei Compute-Tiles52 288 MB
Core Ultra 9 4xxK 14P+24E+4LPE, zwei Compute-Tiles42 288 MB
Core Ultra 7 4xxK 8P+16E+4LPE, ein Compute-Tile28 144 MB
Core Ultra 7 4xxK 8P+12E+4LPE, ein Compute-Tile24 144 MB

Neben den K-Modellen sind auch noch die Mainstream-Modelle ohne den zusätzlichen Cache geplant. Diese kommen ohne den großen LLC (Last Level Cache) aus, sollen aber ebenfalls bis zu 52 Kerne besitzen – setzen also auf den kleineren Compute-Tile. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Prozessoren auf Basis von Nova Lake vorgestellt werden. Erst 2027 soll aber die komplette Produktpalette ausgerollt werden.

Quellen und weitere Links

    Werbung

    #intel
    #Nova-Lake
    #Core-Ultra-400
    #L3-Cache
    #Chip
    #Chipgroesse
    #CPU
    #Prozessor
    KOMMENTARE (0) VGWort
    Back to top