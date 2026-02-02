Werbung

Die Kollegen von Phoronix hatten die Gelegenheit, einen Loongson 3B6000 mit zwölf Kernen zu testen. Diesen haben sie gegen die aktuellen Desktop-Generationen von AMD und Intel sowie den Raspberry Pi 5 gestellt und damit untersucht, wie weit der chinesische Hersteller noch hinter den westlichen CPU-Herstellern liegt.

Der Loongson 3B6000 sitzt auf einem mit 3B6000x1-7A2000x1-EVB bezeichneten Mainboard. Das Layout und die Bestückung der Komponente, allen voran des Chipsatz-Kühlers, erinnern an frühere Mainboard-Generationen. Chipsatz oder Prozessor liefern eine integrierte Grafikeinheit. Daher sind auch jeweils ein HDMI- und ein VGA‑Ausgang vorhanden. Hinzu kommen zwei PCIe-x16-, ein PCIe-x4- und ein M.2-Steckplatz sowie vier SATA-Anschlüsse.

Loongson 3B6000 besitzt zwölf Kerne, die dank SMT2 jeweils zwei Threads verarbeiten können. Das Speicherinterface spricht DDR4-Speicher mit 3.200 MT/s an. ECC wird ebenfalls unterstützt. Wie sich die LoongArch64-Architektur gegen die x64-Konkurrenz und den Raspberry Pi 5 stellt, zeigen die Benchmarks.

Der Durchschnitt aller Benchmarks zeigt den Loongson 3B6000 bei in etwa einem Drittel der Leistung eines Ryzen 5 9600X. Den Raspberry Pi 500+ lässt die China-CPU aber um den Faktor 2,5 hinter sich.

Leider macht Phoronix keinerlei Angaben zur Leistungsaufnahme des Loongson 3B6000. Dies liegt laut Phoronix daran, dass die Leistungsaufnahme im verwendeten Linux nicht ausgelesen werden kann. Ein Ablesen der Leistungsaufnahme des Gesamtsystems wäre aber bereits hilfreich gewesen.

Im Jahre 2023 wurde die Leistung eines 3A6000 bewertet. Dieser war etwa so schnell wie ein Ryzen 3 3100 und Intel Core i3-10100F – also die absoluten Einsteiger-Desktop-Prozessoren von AMD und Intel von vor sechs Jahren.

Nicht nur im Desktop-Segment will sich China unabhängig machen. Mit der 3C6000-Serie bietet man auch Serverprozessoren mit bis zu 64 Kernen an.