Werbung
Der Ryzen 7 9850X3D hat in den Tests ein zwiespältiges Bild hinterlassen. Einerseits baut er den Vorsprung in der Gaming-Leistung gegenüber der Konkurrenz noch einmal aus. Andererseits kommt der höhere Takt auch mit den entsprechenden Nachteilen daher: einer höheren Leistungsaufnahme und damit verbunden auch höheren Temperaturen.
Dass AMD den maximalen Boost-Takt um 400 MHz gegenüber dem Ryzen 7 9800X3D nur durch ein besseres Binning bei gleichbleibenden Spannungen wird halten können, war nicht realistisch. Die höheren Spannungen (Ryzen 7 9800X3D mit 1,119 V gegen Ryzen 7 9850X3D mit 1,341 V im Single-Core-Boost) haben wir im Test dokumentiert.
Auf der koreanischen Seite Quasarzone ist eine Tabelle mit Binning-Daten zu immer 13 verschiedenen Ryzen 7 9850X3D veröffentlicht worden. Im Thread bei Overclock.net haben Besitzer eines Ryzen 7 9850X3D ihre im BIOS ausgelesenen Daten ergänzt.
Kurz wollen wir die durchschnittlichen Werte in eine Tabelle packen:
|⌀-Takt
|⌀-Spannung
|⌀-SP
|CPU #1
|5.625 MHz
|1,290 V
|120
|CPU #2
|5.625 MHz
|1,271 V
|120
|CPU #3
|5.625 MHz
|1,272 V
|120
|CPU #4
|5.625 MHz
|1,299 V
|121
|CPU #5
|5.625 MHz
|1,287 V
|120
|CPU #6
|5.625 MHz
|1,318 V
|119
|CPU #7
|5.625 MHz
|1,301 V
|120
|CPU #8
|5.625 MHz
|1,325 V
|120
|CPU #9
|5.625 MHz
|1,317 V
|119
|CPU #10
|5.625 MHz
|1,311 V
|120
|CPU #11
|5.622 MHz
|1,355 V
|118
|CPU #12
|5.624 MHz
|1,338 V
|119
|CPU #13
|5.611 MHz
|1,348 V
|118
|HWL Sample
|5.624 MHz
|1,320 V
|120
Mit einem durchschnittlichen Takt von 5.624 MHz, einer Spannung von 1,320 V und einem SP-Rating von 120 liegt unser Sample also im guten Durchschnitt. Unser Ryzen 7 9800X3D kommt auf 5.225 MHz, 1,122 V und ein Rating von 114, ohne dass wir das jetzt unter mehreren Ryzen 7 9800X3D vergleichen könnten.
Gerne könnt ihr uns eure Daten eures Ryzen 7 9850X3D in den Kommentaren nennen, dann erweitern wir die Tabelle entsprechend. Möglich ist dies natürlich nur, wenn ihr ebenfalls ein ASUS-Mainboard einsetzt, da die Erhebung auf einer internen Bewertung des BIOS von ASUS stattfindet. Bei uns erfolgte dies mittels eines ProArt X670E-Creator WIFI.