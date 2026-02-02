Werbung

Der Ryzen 7 9850X3D hat in den Tests ein zwiespältiges Bild hinterlassen. Einerseits baut er den Vorsprung in der Gaming-Leistung gegenüber der Konkurrenz noch einmal aus. Andererseits kommt der höhere Takt auch mit den entsprechenden Nachteilen daher: einer höheren Leistungsaufnahme und damit verbunden auch höheren Temperaturen.

Dass AMD den maximalen Boost-Takt um 400 MHz gegenüber dem Ryzen 7 9800X3D nur durch ein besseres Binning bei gleichbleibenden Spannungen wird halten können, war nicht realistisch. Die höheren Spannungen (Ryzen 7 9800X3D mit 1,119 V gegen Ryzen 7 9850X3D mit 1,341 V im Single-Core-Boost) haben wir im Test dokumentiert.

Auf der koreanischen Seite Quasarzone ist eine Tabelle mit Binning-Daten zu immer 13 verschiedenen Ryzen 7 9850X3D veröffentlicht worden. Im Thread bei Overclock.net haben Besitzer eines Ryzen 7 9850X3D ihre im BIOS ausgelesenen Daten ergänzt.

Kurz wollen wir die durchschnittlichen Werte in eine Tabelle packen:

Gegenüberstellung der Binning-Daten zum Ryzen 7 9850X3D

⌀-Takt ⌀-Spannung ⌀-SP CPU #1 5.625 MHz 1,290 V 120 CPU #2 5.625 MHz 1,271 V 120 CPU #3 5.625 MHz

1,272 V 120 CPU #4 5.625 MHz 1,299 V 121 CPU #5 5.625 MHz 1,287 V 120 CPU #6 5.625 MHz 1,318 V 119 CPU #7 5.625 MHz 1,301 V 120 CPU #8 5.625 MHz 1,325 V 120 CPU #9 5.625 MHz 1,317 V 119 CPU #10 5.625 MHz 1,311 V 120 CPU #11 5.622 MHz 1,355 V 118 CPU #12 5.624 MHz 1,338 V 119 CPU #13 5.611 MHz 1,348 V 118 HWL Sample 5.624 MHz 1,320 V 120

Mit einem durchschnittlichen Takt von 5.624 MHz, einer Spannung von 1,320 V und einem SP-Rating von 120 liegt unser Sample also im guten Durchschnitt. Unser Ryzen 7 9800X3D kommt auf 5.225 MHz, 1,122 V und ein Rating von 114, ohne dass wir das jetzt unter mehreren Ryzen 7 9800X3D vergleichen könnten.

Gerne könnt ihr uns eure Daten eures Ryzen 7 9850X3D in den Kommentaren nennen, dann erweitern wir die Tabelle entsprechend. Möglich ist dies natürlich nur, wenn ihr ebenfalls ein ASUS-Mainboard einsetzt, da die Erhebung auf einer internen Bewertung des BIOS von ASUS stattfindet. Bei uns erfolgte dies mittels eines ProArt X670E-Creator WIFI.