Im Rahmen der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen äußerte sich Intel auch zum Zeitplan für die nächste Desktop-Generation alias Nova Lake. Diese soll laut Intel CEO Lip-Bu Tan Ende 2026 erscheinen. Im Grunde wurde dieser Zeitraum auch schon erwartet und sogar schon von Intel bestätigt worden. Im März oder April wird es zudem wohl einen Refresh von Arrow Lake geben.
Nova Lake-S, also die Desktop-Version, wird den LGA1954 verwenden und damit auf einen neuen Sockel setzen. Zudem sollen hier die neuen Kern-Architekturen Coyote Cove (P-Kerne) und Arctic Wolf (E-Kerne) zum Einsatz kommen. Der Compute-Tile mit den Kernen wird in Intel 18A(-P) gefertigt werden.
Eine der größten Neuerungen für Nova Lake wird ein deutlich größerer L3-Cache sein, der in den Base Tile integriert wird. Auch die Anzahl der Kerne wird noch einmal einen deutlichen Satz machen.
|L3-Cache / LLC
|CPU-Kerne
|AMD Ryzen-9000-Serie
|bis zu 64 MB
|bis zu 16
|AMD Ryzen-9000-X3D-Serie
|bis zu 128 MB
|bis zu 16
|Intel Core-Generationen der 12. Generation (Alder Lake)
|bis zu 30 MB
|bis zu 16
|Intel Core-Generationen der 13. Generation (Raptor Lake)
|bis zu 36 MB
|bis zu 24
|Intel Core-Generationen der 14. Generation (Raptor Lake-Refresh)
|bis zu 36 MB
|bis zu 24
|Intel Core-Ultra-200S-Serie (Arrow Lake)
|bis zu 36 MB
|bis zu 24
|Intel Core-Ultra-200S-Refresh-Serie (Arrow Lake-Refresh)
|bis zu 36 MB
|bis zu 24
|Intel Core-Ultra-400S-Serie (Nova Lake)
|bis zu 144 MB
|bis zu 52