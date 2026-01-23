News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#Intel #Nova-Lake #CPU #Prozessor #Intel #Core

Nächste Desktop-Generation

Intel bestätigt Nova Lake für Ende 2026

Portrait des Authors


Intel bestätigt Nova Lake für Ende 2026

Werbung

Im Rahmen der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen äußerte sich Intel auch zum Zeitplan für die nächste Desktop-Generation alias Nova Lake. Diese soll laut Intel CEO Lip-Bu Tan Ende 2026 erscheinen. Im Grunde wurde dieser Zeitraum auch schon erwartet und sogar schon von Intel bestätigt worden. Im März oder April wird es zudem wohl einen Refresh von Arrow Lake geben.

Along with our next generation Nova Lake, coming at the end of 2026, we now have a client roadmap that combines best-in-class performance with cost optimized solutions, giving me confidence that we are on a path to fortify market share and profitability, in both notebooks and desktops, over the next several years.
- so Intel CEO Lip-Bu Tan
Intel Core Ultra 200S

Nova Lake-S, also die Desktop-Version, wird den LGA1954 verwenden und damit auf einen neuen Sockel setzen. Zudem sollen hier die neuen Kern-Architekturen Coyote Cove (P-Kerne) und Arctic Wolf (E-Kerne) zum Einsatz kommen. Der Compute-Tile mit den Kernen wird in Intel 18A(-P) gefertigt werden.

Eine der größten Neuerungen für Nova Lake wird ein deutlich größerer L3-Cache sein, der in den Base Tile integriert wird. Auch die Anzahl der Kerne wird noch einmal einen deutlichen Satz machen.

Gegenüberstellung der Prozessoren

L3-Cache / LLC CPU-Kerne
AMD Ryzen-9000-Serie bis zu 64 MB bis zu 16
AMD Ryzen-9000-X3D-Serie bis zu 128 MB bis zu 16
Intel Core-Generationen der 12. Generation (Alder Lake) bis zu 30 MB bis zu 16
Intel Core-Generationen der 13. Generation (Raptor Lake)
 bis zu 36 MB bis zu 24
Intel Core-Generationen der 14. Generation (Raptor Lake-Refresh) bis zu 36 MB bis zu 24
Intel Core-Ultra-200S-Serie (Arrow Lake) bis zu 36 MB bis zu 24
Intel Core-Ultra-200S-Refresh-Serie (Arrow Lake-Refresh)
 bis zu 36 MB bis zu 24
Intel Core-Ultra-400S-Serie (Nova Lake) bis zu 144 MBbis zu 52
Quellen und weitere Links

    Werbung

    #Intel
    #Nova-Lake
    #CPU
    #Prozessor
    #Intel
    #Core
    KOMMENTARE ()
    Back to top