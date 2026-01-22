Werbung
Nachdem es schon zahlreiche Hinweise in diese Richtung gab, hat AMD nun den Preis und die Verfügbarkeit des Ryzen 7 9850X3D veröffentlicht. Der Prozessor soll ab dem 29. Januar im Handel verfügbar sein und 499 US-Dollar kosten. Der Ryzen 7 9850X3D wurde auf der CES vorgestellt. Damals nannte AMD aber nur das erste Quartal 2026 als Erscheinungstermin und noch keinerlei Preisvorstellung.
Einen Euro-Preis nennt AMD zum aktuellen Zeitpunkt noch immer nicht. Der Vorgänger Ryzen 7 9800X3D (Test) sollte damals 529 Euro bzw. 479 US-Dollar kosten. Damit wird das etwas schnellere Modell auch etwas teurer, was auch für den Euro-Preis zu erwarten ist.
In der Keynote des CES präsentierte AMD einen direkten Vergleich zwischen dem Ryzen 7 9850X3D und dem Ryzen 7 9800X3D. Demnach soll der Ryzen 7 9800X3D im Durchschnitt 24 % schneller sein als Intels Core Ultra 9 285K, während der Ryzen 7 9850X3D den Abstand weiter ausbaut und auf ein Plus von 27 % kommt.
Wer bereits einen Ryzen 7 9800X3D besitzt, dürfte kaum einen unmittelbaren Wechsel auf den Ryzen 7 9850X3D in Betracht ziehen. Interessanter ist das neue Modell vor allem für Neueinsteiger oder Nutzer älterer AM4-Systeme, die direkt auf den Ryzen 7 9850X3D umsteigen könnten.
|Modell
|Kerne /
Threads
|Grund/Boost-Takt
|L2-Cache
|L3-Cache
|Speicher
|iGPU
|TDP
|Preis
|Ryzen 9 9950X3D
|16 / 32
|4,3 / 5,7 GHz
|16x 1 MB
|96 + 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|170 W
|668 Euro
|Ryzen 9 9950X
|16 / 32
|4,3 / 5,7 GHz
|16x 1 MB
|2x 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|170 W
|516 Euro
|Ryzen 9 9900X3D
|12 / 24
|4,4 / 5,5 GHz
|12x 1 MB
|96 + 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|561 Euro
|Ryzen 9 9900X
|12 / 24
|4,4 / 5,6 GHz
|12x 1 MB
|2x 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|368 Euro
|Ryzen 7 9850X3D
|8 / 16
|4,7 / 5,6 GHz
|8x 1 MB
|96 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|499 USD
|Ryzen 7 9800X3D
|8 / 16
|4,7 / 5,2 GHz
|8x 1 MB
|96 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|440 Euro
|Ryzen 7 9700X
|8 / 16
|3,8 / 5,5 GHz
|8x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|279 Euro
|Ryzen 7 9700F
|8 / 16
|3,5 / 5,5 GHz
|8x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Nein
|65 W
|? Euro
|Ryzen 5 9600X
|6 / 12
|3,9 / 5,4 GHz
|6x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|190 Euro
|Ryzen 5 9600
|6 / 12
|3,8 / 5,2 GHz
|6x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|197 Euro