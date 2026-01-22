News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#AMD #Ryzen-7-9850X3D #AM5 #CPU #Prozessor #Zen-5 #X3D #3D-V-Cache

Ab dem 29. Januar für 499 USD

AMD nennt Preis und Verfügbarkeit des Ryzen 7 9850X3D

Portrait des Authors


AMD nennt Preis und Verfügbarkeit des Ryzen 7 9850X3D
3

Werbung

Nachdem es schon zahlreiche Hinweise in diese Richtung gab, hat AMD nun den Preis und die Verfügbarkeit des Ryzen 7 9850X3D veröffentlicht. Der Prozessor soll ab dem 29. Januar im Handel verfügbar sein und 499 US-Dollar kosten. Der Ryzen 7 9850X3D wurde auf der CES vorgestellt. Damals nannte AMD aber nur das erste Quartal 2026 als Erscheinungstermin und noch keinerlei Preisvorstellung.

Einen Euro-Preis nennt AMD zum aktuellen Zeitpunkt noch immer nicht. Der Vorgänger Ryzen 7 9800X3D (Test) sollte damals 529 Euro bzw. 479 US-Dollar kosten. Damit wird das etwas schnellere Modell auch etwas teurer, was auch für den Euro-Preis zu erwarten ist.

AMD Ryzen 7 9850X3D Delidded

In der Keynote des CES präsentierte AMD einen direkten Vergleich zwischen dem Ryzen 7 9850X3D und dem Ryzen 7 9800X3D. Demnach soll der Ryzen 7 9800X3D im Durchschnitt 24 % schneller sein als Intels Core Ultra 9 285K, während der Ryzen 7 9850X3D den Abstand weiter ausbaut und auf ein Plus von 27 % kommt.

Wer bereits einen Ryzen 7 9800X3D besitzt, dürfte kaum einen unmittelbaren Wechsel auf den Ryzen 7 9850X3D in Betracht ziehen. Interessanter ist das neue Modell vor allem für Neueinsteiger oder Nutzer älterer AM4-Systeme, die direkt auf den Ryzen 7 9850X3D umsteigen könnten.

Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick
Modell Kerne /
Threads
Grund/Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher iGPU TDP Preis
Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 668 Euro
Ryzen 9 9950X 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 516 Euro
Ryzen 9 9900X3D 12 / 244,4 / 5,5 GHz 12x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 561 Euro
Ryzen 9 9900X 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 368 Euro
Ryzen 7 9850X3D 8 / 16 4,7 / 5,6 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 499 USD
Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 4,7 / 5,2 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 440 Euro
Ryzen 7 9700X 8 / 16 3,8 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 279 Euro
Ryzen 7 9700F 8 / 16 3,5 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600Nein 65 W ? Euro
Ryzen 5 9600X 6 / 12 3,9 / 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 190 Euro
Ryzen 5 9600 6 / 12 3,8 / 5,2 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja65 W 197 Euro
Quellen und weitere Links

    Werbung

    #AMD
    #Ryzen-7-9850X3D
    #AM5
    #CPU
    #Prozessor
    #Zen-5
    #X3D
    #3D-V-Cache
    KOMMENTARE (3)
    Back to top