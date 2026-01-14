News
#Intel #Core-Ultra-200K-Plus #Core-Ultra-200 #Arrow-Lake #CPU #Prozessor

Intel Core Ultra 200K Plus

Start soll im März oder April erfolgen

Auf der CES spielte der Refresh der Core-Ultra-200S-Serie alias Arrow Lake zumindest bei Intel selbst keinerlei Rolle. Hier und da aber zeigten sich zumindest die Mainboard-Partner gesprächsbereiter und MSI beispielsweise zeigte im Rahmen einer Demo einen Prototypen mit LGA1851.

Nun aber scheinen wir einen ungefähren Zeitraum für den Start des Refreshs zu kennen. Leaker Golden Pig spricht bei Weibo davon, dass die Prozessoren im März oder April starten sollten. Konkret bezieht er sich dabei auf das Auftauchen eines Core Ultra 9 290HX Plus, was demnach bedeutet, dass auch die Notebook-Modelle einen Refresh erhalten werden.

Das Intel die CES nicht zum Anlass nehmen wollte, ist dabei durchaus nachvollziehbar. Hier wollte sich Intel auf den Start der Core-Ultra-300-Serie alias Panther Lake konzentrieren.

Intel Core Ultra 200S

Was uns ein Arrow-Lake-Refresh bringen wird, dazu gibt es bereits einige gesicherte Details, denn in den vergangenen Wochen und Monaten sind diese bereits durchgesickert. Der Core Ultra 9 290K Plus wird offenbar auf einen leicht höheren Takt zurückgreifen können. Mit 8P+16E-Kernen soll der Core Ultra 7 270K Plus hinsichtlich der Anzahl der Kerne zum Spitzenmodell aufschließen und sich damit vom Core Ultra 7 265K absetzen. Auch der Core Ultra 5 250K Plus soll im Vergleich zum Core Ultra 5 245K vier weitere E-Kerne spendiert bekommen.

Sollte sich der März/April-Zeitraum bestätigen, hätte AMD mit dem Ryzen 7 9850X3D einen zeitlichen Vorteil, denn bereits ab Ende Januar soll dieses Modell verfügbar sein. Es ist aber auch nicht davon auszugehen, dass es massive Verschiebungen in der Multi-Threaded- und Gaming-Leistung geben wird. Die X3D-Modelle werden in den allermeisten Spielen die Nase vorn behalten. In Preis/Leistung, Anwendungen und im GPU-Limit dürfte Intel weiterhin eine Alternative bleiben.

Technische Spezifikationen der Core-Ultra-200S-Serie
Modell Kerne Basis/Boost-Takt (P-Kerne)Basis/Boost-Takt (E-Kerne)Smart CacheBase-PowerTurbo-PowerArbeitsspeicherPreis
Core Ultra 9 290K Plus 8P + 16E 3,7 / 5,8 GHz3,2 / 4,8 GHz36 MB125 W250 WDDR5-7200-
Core Ultra 9 285K 8P + 16E 3,7 / 5,7 GHz3,2 / 4,6 GHz36 MB125 W250 WDDR5-6400485 Euro
Core Ultra 7 270K Plus 8P + 16E 3,7 / 5,5 GHz3,2 / 4,7 GHz36 MB125 W250 WDDR5-7200-
Core Ultra 7 265K 8P + 12E 3,9 / 5,5 GHz3,3 / 4,6 GHz30 MB125 W250 WDDR5-6400280 Euro
Core Ultra 5 250K Plus 6P + 12E 4,2 / 5,3 GHz3,5 / 4,7 GHz28 MB125 W159 WDDR5-7200-
Core Ultra 5 245K 6P + 8E
 4,2 / 5,2 GHz3,6 / 4,6 GHz24 MB125 W159 WDDR5-6400190 Euro

Preise und Verfügbarkeit
