Zwar wurde mit dem Ryzen 7 9850X3D ein neuer, schneller Achtkerner mit zusätzlichem Cache vorgestellt, zum kolportierten Ryzen 9 9950X3D2 gab es in der vergangenen Woche auf der CES jedoch keinerlei Ankündigung. Allerdings hielt sich AMD mit einem "Stay tuned!" ein Hintertürchen offen.

X-Nutzer Olrak29_ ist in einem Handelsregister nun auf Verweise zu einem Ryzen 9 Pro 9965X3D gestoßen. Anhand des Modellnamens würde sich dieser über dem bisher schnellsten Modell der Pro-Serie, dem Ryzen 9 Pro 9945 mit 12 Kernen, positionieren. Ein Pro-Modell mit 16 Kernen gibt es bisher nicht und außerhalb der Ryzen-Desktop- und Epyc-Prozessoren auch noch keinen solchen mit zusätzlichem 3D V-Cache.

Zum Ryzen 9 Pro 9965X3D gibt es bislang kaum technische Daten. Die Beschreibung spricht nur von einer TDP von 170 W und 16 Kernen.

Unklar ist beispielsweise, ob AMD hier auf beiden CCDs auf den zusätzlichen 3D‑V‑Cache setzt, wie es auch beim Ryzen 9 9950X3D2 der Fall sein soll. Damit käme ein solcher Prozessor auf satte 192 MB an L3-Cache. Gaming-Enthusiasten scheinen sehnsüchtig auf ein solches Modell zu warten. In der technischen Umsetzung, vordergründig dem Scheduling, gibt es aber noch Zweifel, ob AMD diese in den Griff bekommen kann.

Einige wissenschaftliche Anwendungen könnten in der Ryzen-Pro-Serie vom zusätzlichen Cache profitieren. Der Anwendungsbereich, der hier stark profitiert, ist allerdings sehr schmal.

Davon abgesehen, wäre Ryzen 9 9965X3D, Ryzen 9 9975X3D oder Ryzen 9 9990X3D der bessere Modellname für einen 16-Kerner mit zusätzlichem Cache auf beiden CCDs. Jedenfalls scheint AMD für seine Ryzen-9000-Serie noch etwas im Köcher zu haben.