Auf der Bühne keinerlei Erwähnung im Rahmen der Präsentation, nur auf einer Seite wird erwähnt, dass nicht alle Core-Ultra-300-Prozessoren auf Panther Lake basieren. Zur CES stellte Intel seine neue Notebook-Serie offiziell vor bzw. nutzte die Messe für einen baldigen Marktstart – zusammen mit seinen Notebook-Partnern.

Für Panther Lake sieht Intel drei unterschiedliche Konfigurationen vor, aus denen sich dann die 14 einzelnen Modelle zusammensetzen:

Großer Compute-Tile mit 16 Kernen (4P+8E+4LPE), großer GPU-Tile (12 Xe3-Kerne) und großer Platform-Controller-Tile mit 20 PCIe-Lanes

Großer Compute-Tile mit 16 Kernen (4P+8E+4LPE) und kleiner GPU-Tile (4 Xe3-Kerne) und mittlerer Platform-Controller-Tile mit 12 PCIe-Lanes

Mittlerer Compute-Tile mit 8 Kernen (4P+4LPE) und kleiner GPU-Tile (4 Xe3-Kerne) und mittlerer Platform-Controller-Tile mit 12 PCIe-Lanes

Details dazu findet ihr in unserer Vorstellung der Technik von Panther Lake.

Konfigurationen von Panther Lake und Wildcat Lake Spiel Compute Tile GPU Tile Platform Controller Tile Speicher Panther Lake - Konfuguration 1 16 Kerne (4P+8E+4LPE)

12 Xe3-Kerne

20 PCIe-Lanes (12x PCIe 5.0/8x PCIe 4.0)

4x Thunderbolt 4 8.533 MT/s LPDDR5X

7.200 MT/s DDR5 Panther Lake - Konfuguration 2 16 Kerne (4P+8E+4LPE)

4 Xe3-Kerne 12 PCIe-Lanes (4x PCIe 5.0/8x PCIe 4.0)

4x Thunderbolt 4 9.600 MT/s LPDDR5X

Panther Lake - Konfuguration 3 8 Kerne (4P+4LPE)

4 Xe3-Kerne

12 PCIe-Lanes (4x PCIe 5.0/8x PCIe 4.0)

4x Thunderbolt 4 6.800 MT/s LPDDR5X

6.400 MT/s DDR5 Wildcat Lake 6 Kerne (2P+4LPE) 2 Xe3-Kerne

6 PCIe-Lanes (6x PCIe 4.0) 7.467 MT/s LPDDR5X

6.400 MT/s DDR5

Mit dem Core Ultra 5 332 und Core Ultra 5 322 bietet Intel aber auch zwei Modelle der Core-Ultra-300-Serie mit nur sechs Kernen. Hier wurden nicht einfach nur zwei Kerne deaktiviert.

Wie die Folie von Intel verrät, gibt es noch eine weitere Package-Konfiguration. Diese verwendet einen abermals kleineren Platform-Controller-Tile mit nur noch sechs PCIe-Lanes, zweimal Thunderbolt 4, insgesamt zehnmal USB sowie Wi-Fi 7 und Bluetooth.

Aber es gibt auch einen weiteren Compute-Tile, der auch gleich die GPU integriert. Auch dieser wird in Intel 18A gefertigt. In dieser Konfiguration firmiert der Chip als Wildcat Lake. Der Compute-Tile verfügt über sechs CPU-Kerne (2P+4LPE) und auch die NPU 5. Die integrierte Grafikeinheit basiert auf der Xe3-Architektur, allerdings sind hier nur noch zwei Xe3-Kerne vorhanden.

Auf der CES zeigte Intel auch schon das Package von Wildcat Lake. Unter anderem zeigte Max Weinbach auf X Bilder dazu.

Warum Intel das Thema Wildcat Lake weitestgehend unerwähnt lässt, wissen wir nicht. Da die Fertigung des Compute-Tile ebenfalls in Intel 18A stattfindet, hätte man die Technologie abermals in den Fokus rücken können. Sicherlich sind die Budget-Modelle Core Ultra 5 332 und Core Ultra 5 322 keine Leuchtturm-Projekte, dies muss aber nicht heißen, dass es auch schlechte Produkte sind.

Update: Wildcat Lake für die Intel Core Series 3

Intel hat uns gegenüber bestätigt, dass Wildcat Lake für die Core Series 3 zum Einsatz kommt, nicht aber für den Core Ultra 5 332 und Core Ultra 5 322 verwendet werden wird. Hier setzt Intel auf das kleinste Panther-Lake-Package. Auf der CES hat Intel die Core Series 3 für Edge-Systeme bzw. im Embedded-Bereich vorgestellt. Die Verfügbarkeit wird hier mit dem zweiten Quartal 2026 angegeben.