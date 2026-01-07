Werbung
Auf der Bühne keinerlei Erwähnung im Rahmen der Präsentation, nur auf einer Seite wird erwähnt, dass nicht alle Core-Ultra-300-Prozessoren auf Panther Lake basieren. Zur CES stellte Intel seine neue Notebook-Serie offiziell vor bzw. nutzte die Messe für einen baldigen Marktstart – zusammen mit seinen Notebook-Partnern.
Für Panther Lake sieht Intel drei unterschiedliche Konfigurationen vor, aus denen sich dann die 14 einzelnen Modelle zusammensetzen:
- Großer Compute-Tile mit 16 Kernen (4P+8E+4LPE), großer GPU-Tile (12 Xe3-Kerne) und großer Platform-Controller-Tile mit 20 PCIe-Lanes
- Großer Compute-Tile mit 16 Kernen (4P+8E+4LPE) und kleiner GPU-Tile (4 Xe3-Kerne) und mittlerer Platform-Controller-Tile mit 12 PCIe-Lanes
- Mittlerer Compute-Tile mit 8 Kernen (4P+4LPE) und kleiner GPU-Tile (4 Xe3-Kerne) und mittlerer Platform-Controller-Tile mit 12 PCIe-Lanes
Details dazu findet ihr in unserer Vorstellung der Technik von Panther Lake.
|Spiel
|Compute Tile
|GPU Tile
|Platform Controller Tile
|Speicher
|Panther Lake - Konfuguration 1
|16 Kerne (4P+8E+4LPE)
|12 Xe3-Kerne
|20 PCIe-Lanes (12x PCIe 5.0/8x PCIe 4.0)
4x Thunderbolt 4
|8.533 MT/s LPDDR5X
7.200 MT/s DDR5
|Panther Lake - Konfuguration 2
|16 Kerne (4P+8E+4LPE)
|4 Xe3-Kerne
|12 PCIe-Lanes (4x PCIe 5.0/8x PCIe 4.0)
4x Thunderbolt 4
|9.600 MT/s LPDDR5X
|Panther Lake - Konfuguration 3
|8 Kerne (4P+4LPE)
|4 Xe3-Kerne
|12 PCIe-Lanes (4x PCIe 5.0/8x PCIe 4.0)
4x Thunderbolt 4
|6.800 MT/s LPDDR5X
6.400 MT/s DDR5
|Wildcat Lake
|6 Kerne (2P+4LPE)
|2 Xe3-Kerne
|6 PCIe-Lanes (6x PCIe 4.0)
|7.467 MT/s LPDDR5X
6.400 MT/s DDR5
Mit dem Core Ultra 5 332 und Core Ultra 5 322 bietet Intel aber auch zwei Modelle der Core-Ultra-300-Serie mit nur sechs Kernen. Hier wurden nicht einfach nur zwei Kerne deaktiviert.
Wie die Folie von Intel verrät, gibt es noch eine weitere Package-Konfiguration. Diese verwendet einen abermals kleineren Platform-Controller-Tile mit nur noch sechs PCIe-Lanes, zweimal Thunderbolt 4, insgesamt zehnmal USB sowie Wi-Fi 7 und Bluetooth.
Aber es gibt auch einen weiteren Compute-Tile, der auch gleich die GPU integriert. Auch dieser wird in Intel 18A gefertigt. In dieser Konfiguration firmiert der Chip als Wildcat Lake. Der Compute-Tile verfügt über sechs CPU-Kerne (2P+4LPE) und auch die NPU 5. Die integrierte Grafikeinheit basiert auf der Xe3-Architektur, allerdings sind hier nur noch zwei Xe3-Kerne vorhanden.
Auf der CES zeigte Intel auch schon das Package von Wildcat Lake. Unter anderem zeigte Max Weinbach auf X Bilder dazu.
Warum Intel das Thema Wildcat Lake weitestgehend unerwähnt lässt, wissen wir nicht. Da die Fertigung des Compute-Tile ebenfalls in Intel 18A stattfindet, hätte man die Technologie abermals in den Fokus rücken können. Sicherlich sind die Budget-Modelle Core Ultra 5 332 und Core Ultra 5 322 keine Leuchtturm-Projekte, dies muss aber nicht heißen, dass es auch schlechte Produkte sind.
Update: Wildcat Lake für die Intel Core Series 3
Intel hat uns gegenüber bestätigt, dass Wildcat Lake für die Core Series 3 zum Einsatz kommt, nicht aber für den Core Ultra 5 332 und Core Ultra 5 322 verwendet werden wird. Hier setzt Intel auf das kleinste Panther-Lake-Package. Auf der CES hat Intel die Core Series 3 für Edge-Systeme bzw. im Embedded-Bereich vorgestellt. Die Verfügbarkeit wird hier mit dem zweiten Quartal 2026 angegeben.