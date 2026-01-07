Werbung

Hinsichtlich neuer Desktop-Hardware präsentierte AMD zur CES den Ryzen 7 9850X3D mit acht Kernen und zusätzlichem 3D V-Cache sprich L3-Cache. Auch wenn es bereits Gerüchte zu einem Ryzen 9 9950X3D2 mit 16 Kernen und dem zusätzlichen Cache auf beiden CCDs gab, so fand dieser auf der Bühne keinerlei Erwähnung.

Die Kollegen von Computerbase haben auf der CES in einer kleinen Fragerunde mit weiteren Journalisten nachgefragt, und AMD drückte sich derart aus, dass man um Geduld bittet, dem Ryzen 9 9950X3D2 aber keine direkte Absage erteilte. "Stay tuned" lautet der knappe Wortlaut.

Weitere Details wie die Taktraten, Angaben zur TDP oder dergleichen gibt es nicht. Im Zusammenhang mit der Vorstellung des Ryzen 7 9800X3D wurden aber bereits Renderings des Prozessors ohne Heatspreader hochgeladen, die zwei CCDs zeigen. Zur Vorstellung des Ryzen 7 9800X3D (Test) im Oktober 2024 hingegen zeigten diese Renderings nur einen CCD. Die Renderings, die AMD hier zeigt, wurden zur Vorstellung des Ryzen 9 9950X3D (Test) erstellt.

Gegen einen Ryzen 9 9950X3D2 sprechen die hohen Kosten und die vermeintliche Problematik im Scheduling für den Gaming-Einsatz. Die Threads eines Spiels sollten auf einem CCD und dem dazugehörigen Cache verbleiben. Aus diesem Grund sorgen der Chipsatz-Treiber und die Xbox Game Bar in der aktuellen Umsetzung dafür, dass dem so ist.

Sollten nun zwei CCDs mit dem zusätzlichen Cache vorhanden sein, sollte das Scheduling sicherstellen können, dass die jeweiligen Threads auch auf einem CCD verbleiben und nicht ständig wechseln. Wie komplex dies im Hinblick auf das Scheduling in Spielen ist, können wir nicht abschätzen. AMD hat in den eigenen Laboren sicherlich bereits eigene Erkenntnisse gewinnen können.

Nun heißt es abwarten, wann wir Weiteres zum Ryzen 9 9950X3D2 erfahren.