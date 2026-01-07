News
NEWS
AMD Ryzen 9 9950X3D2

3D V-Cache auf beiden CCDs soll doch kommen

Portrait des Authors


3D V-Cache auf beiden CCDs soll doch kommen
1

Hinsichtlich neuer Desktop-Hardware präsentierte AMD zur CES den Ryzen 7 9850X3D mit acht Kernen und zusätzlichem 3D V-Cache sprich L3-Cache. Auch wenn es bereits Gerüchte zu einem Ryzen 9 9950X3D2 mit 16 Kernen und dem zusätzlichen Cache auf beiden CCDs gab, so fand dieser auf der Bühne keinerlei Erwähnung.

Die Kollegen von Computerbase haben auf der CES in einer kleinen Fragerunde mit weiteren Journalisten nachgefragt, und AMD drückte sich derart aus, dass man um Geduld bittet, dem Ryzen 9 9950X3D2 aber keine direkte Absage erteilte. "Stay tuned" lautet der knappe Wortlaut.

Weitere Details wie die Taktraten, Angaben zur TDP oder dergleichen gibt es nicht. Im Zusammenhang mit der Vorstellung des Ryzen 7 9800X3D wurden aber bereits Renderings des Prozessors ohne Heatspreader hochgeladen, die zwei CCDs zeigen. Zur Vorstellung des Ryzen 7 9800X3D (Test) im Oktober 2024 hingegen zeigten diese Renderings nur einen CCD. Die Renderings, die AMD hier zeigt, wurden zur Vorstellung des Ryzen 9 9950X3D (Test) erstellt.

AMD Ryzen 9000X3D Delidded Chip Shot
AMD Ryzen 9000X3D Delidded Chip Shot
AMD Ryzen 9000X3D Delidded Chip Shot

Gegen einen Ryzen 9 9950X3D2 sprechen die hohen Kosten und die vermeintliche Problematik im Scheduling für den Gaming-Einsatz. Die Threads eines Spiels sollten auf einem CCD und dem dazugehörigen Cache verbleiben. Aus diesem Grund sorgen der Chipsatz-Treiber und die Xbox Game Bar in der aktuellen Umsetzung dafür, dass dem so ist.

Sollten nun zwei CCDs mit dem zusätzlichen Cache vorhanden sein, sollte das Scheduling sicherstellen können, dass die jeweiligen Threads auch auf einem CCD verbleiben und nicht ständig wechseln. Wie komplex dies im Hinblick auf das Scheduling in Spielen ist, können wir nicht abschätzen. AMD hat in den eigenen Laboren sicherlich bereits eigene Erkenntnisse gewinnen können.

Nun heißt es abwarten, wann wir Weiteres zum Ryzen 9 9950X3D2 erfahren.

Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick
Modell Kerne /
Threads
Grund/Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher iGPU TDP Preis
Ryzen 9 9950X3D2 16 / 32 4,3 / 5,6 GHz 16x 1 MB 96 + 96 MB DDR5-5600 Ja 200 W -
Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 668 Euro
Ryzen 9 9950X 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 516 Euro
Ryzen 9 9900X3D 12 / 244,4 / 5,5 GHz 12x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 561 Euro
Ryzen 9 9900X 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 368 Euro
Ryzen 7 9850X3D 8 / 16 4,7 / 5,6 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W -
Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 4,7 / 5,2 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 440 Euro
Ryzen 7 9700X 8 / 16 3,8 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 279 Euro
Ryzen 7 9700F 8 / 16 3,5 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600Nein 65 W ? Euro
Ryzen 5 9600X 6 / 12 3,9 / 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 190 Euro
Ryzen 5 9600 6 / 12 3,8 / 5,2 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja65 W 197 Euro
