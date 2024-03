Werbung

Von Twitter-Nutzer @momomo_us sind zahlreiche Einträge bei den Zollbehörden zu zukünftigen Ryzen-Prozessoren veröffentlicht worden. Neben einigen Ryzen-Prozessoren sind dazu darunter auch zukünftigen EPYC-Modelle – allesamt auf Basis von Zen 5. Die meisten dieser Modelle sollen noch in diesem Jahr vorgestellt werden, auch wenn einige erst ab 2025 erhältlich sein werden.

In der Liste zu finden ist ein Strix1, was analog zu Phoenix1 und Phoenix2 auf die unterschiedliche Bestückung mit Zen-5- und Zen-5c-Kernen hindeuten könnte. Möglich wäre aber auch, dass AMD hier eine Unterscheidung für die zwei Strix-Modelle Strix Point und Strix Halo macht. Genauer lässt sich dies an dieser Stelle aber nicht aufschlüsseln. Genannt wird weiterhin eine TDP von 28 W, ein B0-Stepping sowie der Sockel FP8. Als R7 (Ryzen 7) und R9 (Ryzen 9) scheinen hier zwei unterschiedliche Konfigurationen als Prototyp verschickt worden zu sein.

Die weitere Einträge beziehen sich offenbar auf Fire Range mit 8 und 16 Kernen sowie einer TDP von 55 W. Auch diese Prozessoren liegen in einem B0-Stepping vor. Für Fire Range sind auch Modelle mit 3D V-Cache geplant. Dazu gibt es in den Einträgen der Zollbehörde allerdings keine Hinweise. Nach der mehr oder weniger erfolgreichen Einführung des Ryzen 9 7945HX3D, der am Markt quasi keinerlei Auswirkungen hatte, konnte man nicht unbedingt davon ausgehen, dass AMD abermals einen Desktop-Chip mit 3D V-Cache für das Notebook bringen möchte. Ob es am Ende so kommen wird, wird sich natürlich noch zeigen müssen.

Dann gibt es in den Daten auch noch einen Eintrag zu einem ominösen Achtkern-Prozessor mit 170 W. Dabei muss es sich aber nicht zwangsläufig um eine echte Neuheit handeln. Genauso gut kann sich dahinter ein Prozessor mit Zen-4-Kernen verbergen, denn es sind keinerlei Anleihen an bekannte Codenamen vorhanden.

Granite Ridge als zukünftige Desktop-Lösung taucht ebenfalls auf. Hier wird allerdings nur ein Modell mit sechs Kernen mit einer TDP von 105 W genannt.

AMD Zen-5-Serie für Endkunden

Granite Ridge Strix Point Strix Halo Fire Range CPU-Serie Desktop APU APU APU Aufbau Chiplet monolithisch Chiplet Chiplet CPU-Kerne bis zu 16x Zen 5 bis zu 12x Zen 5

bis zu 8x Zen 5c bis zu 16x Zen 5 bis zu 16x Zen 5 GPU RNDA2 RDNA 3.5 RDNA 3.5 RDNA2 TDP 65 bis 170 W 28 bis 54 W 55 bis 120 W 55 bis 75 W

Die meisten dieser Angaben beruhen auf Gerüchten und sind nicht von AMD bestätigt worden

EPYC Breithorn in allerlei Konfigurationen

Ebenfalls in Einträgen der Zollbehörden (#1 / #2) zu finden sind Informationen zur den EPYC-Prozessoren mit Zen 5 alias Turin bzw. deren Ableger Breithorn. Hier finden sich Modelle mit 16, 32, 64, 128, 160 und 192 Kernen, was so ziemlich die ganze Modellpalette der zukünftigen EPYC-Modelle abdecken dürfte.

Je nach Anzahl der Kerne setzt AMD offenbar auf eine Chip-Konfiguration bestehend aus 2+1, 4+1, 8+1, 10+1, 12+1 (CCD + IOD) und einer TDP von bis zu 500 W.

Neben den EPYC-Prozessoren mit den Zen-5-Kernen wird es auch wieder solche mit Zen-5c-Kernen geben.