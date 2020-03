Intel selbst listet bisher nicht vorgestellten Core i7-10810U

In einer ansonsten eher unverfänglichen Product Change Notification hat Intel einen bisher nicht offiziell vorgestellten Prozessor aufgelistet. Das PCN 117468-00 (PDF) enthält eigentlich nur Informationen darüber, dass Intel zukünftig einige Comet-Lake-Prozessoren in Vietnam fertigen wird. Neben China wird für diese Modelle also eine zweite Montage aufgebaut.

"Intel is qualifying an additional Manufacturing Site in Vietnam to perform full flow manufacturing (Assembly, Test, and Finish) on the products listed in the Products Affected / Intel Ordering Codes table below."

Die Liste enthält folgende Prozessoren:

Intel Core i7-10810U Processor,

Intel Core i7-10710U Processor,

Intel Celeron Processor 5205U,

Intel Core i3-10110U Processor,

Intel Core i5-10210U Processor,

Die Modelle Core i7-10710, Core i5-10210U, Core i3-10110U und Celeron 5205U kennen wir allesamt bereits, den Core i7-10810U aber bisher nur von Produktankündigungen durch Notebook-Hersteller – beispielsweise von Lenovo. Von Intel selbst war zu diesem Thema bisher noch nichts zu hören und die Ark-Datenbank kennt dieses Modell auch noch nicht.

Der Core i7-10810U ist allerdings kein neues Spitzenmodell oder ähnliches. Es handelt sich dabei um einen Core i7-10710, der um die Unterstützung von LPDDR4-2933 sowie um die vPro-Funktionen ergänzt wurde. Es bleibt also bei sechs Kernen und Zwölf Threads und vermutlich sind auch die Basis- und Boost-Taktraten identisch.

Gegenüberstellung der Comet-Lake-Prozessoren Kerne / Threads Basistakt 1C-Boost All-Core-Boost Cache TDP Core i7-10710U 6/12 1,1 GHz 4,7 GHz 3,9 GHz 12 MB 15/25 W Core i7-10510U 4/8 1,8 GHz 4,9 GHz 4,3 GHz 8 MB 15/25 W Core i5-10210U 4/8 1,6 GHz 4,2 GHz 3,9 GHz 6 MB 15/25 W Core i3-10110U 2/4 2,1 GHz 4,1 GHz 3,7 GHz 4 MB 15/25 W Core i7-10510Y 4/8 1,2 GHz 4,5 GHz 3,2 GHz 8 MB 4,5/7/9 W Core i5-10310Y 4/8 1,1 GHz 4,1 GHz 2,8 GHz 6 MB 5,5/7/9 W Core i5-10210Y 4/8 1,0 GHz 4,0 GHz 2,7 GHz 6 MB 4,5/7/9 W Core i3-10110Y 2/4 1,0 GHz 4,0 GHz 3,7 GHz 4 MB 5,5/7/9 W

Die Comet Lake-U-Prozessoren mit LPDDR4-Unterstützung sind erst kürzlich durch ein neues K1-Stepping zugänglich gemacht worden. Alle bisherigen Modelle (B0-Stepping) unterstützen nur DDR4 und LPDDR3. Das K1-Stepping von Comet Lake-U ist erst jetzt verfügbar und demnach taucht auch der Core i7-10810U erstmals jetzt auf.

Ob es noch weitere solche Modelle geben wird, ist nicht bekannt. Bisher ist der Core i7-10810U das einzige dieser neuen Modelle. Ob auch die bisherigen mobilen Comet-Lake-Prozessoren ein K1-Stepping und damit die Unterstützung von LPDDR4 erhalten werden oder der Core i7-10810U alleinstehend die vPro-Serie bildet, ist nicht bekannt.