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Mit dem ExpertBook A7 hat ASUS ein weiteres Ultrabook präsentiert, das in Deutschland zu einem Preis ab 1.200 Euro starten wird. Das 14 Zoll große Business-Notebook kombiniert ein 120 Hz schnelles OLED-Display mit einem gerade einmal 1 cm dünnen Aluminiumgehäuse und Prozessoren von Intel oder AMD. Beim Arbeitsspeicher sind bis zu 16 GB LPDDR5X vorgesehen, bei der SSD werden Laufwerke mit wahlweise 256 oder 512 GB Speicherplatz verbaut.

Ein Highlight soll das Gehäuse sein: Dieses wird laut ASUS aus einer Aluminiumlegierung der 6000er-Serie gefräst und kommt so auf ein Gewicht von nur rund 1,2 kg, wobei das tatsächliche Gewicht von der jeweiligen Ausstattung abhängig ist. Es entspricht den Anforderungen des MIL-Standards 810H und soll sich so im Alltag als sehr robust erweisen. Das 14 Zoll große OLED-Panel löst mit 3K auf und kommt damit auf eine native Auflösung von 2.880 x 1.800 Bildpunkten. Die Bildwiederholfrequenz wird mit 120 Hz angegeben, die Helligkeit mit mindestens 500 Nits. Die Panels sind Pantone-validiert, sollen den DCI-P3-Farbraum vollumfänglich abdecken und Display HDR True Black 600 unterstützen. Außerdem ist eine entspiegelte Oberfläche optional erhältlich.

Unter der Haube stecken verschiedene Prozessoren bis hin zum Intel Core 7 oder AMD Ryzen AI 7, um die Grafikbeschleunigung kümmert sich die jeweils in der CPU integrierte Lösung. Dazu gibt es 8 oder 16 LPDDR5X‑Arbeitsspeicher und eine PCIe-SSD mit bis zu 512 GB. Die AMD-Ausführung bewirbt ASUS als Copilot+-PC und nennt für deren NPU eine Rechenleistung von bis zu 50 TOPS. Der Akku fasst bei beiden Plattformen 65 Wh und soll für Laufzeiten von 21 bis 26 Stunden sorgen. Über die Schnellladefunktion lässt sich der Stromspeicher innerhalb von 30 Minuten auf bis zu 50 % laden. Anschlussseitig werden zwei USB-3.2-Typ-C-Ports, eine klassische USB-A-Buchse, HDMI 2.1 und ein 3,5-mm-Klinkenanschluss geboten. Drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth 5.4 kommuniziert.

Zur Softwareausstattung zählt ASUS unter anderem Funktionen zur Suche, Übersetzung und Zusammenfassung von Besprechungen. Als Business-Gerät gehören aber auch ein dedizierter TPM-2.0-Chip, ein spezieller BIOS-Schutz und die biometrische Anmeldung per Fingerabdruck zur Grundausstattung. Zudem verspricht der Hersteller fünf Jahre Sicherheitsupdates für BIOS und Treiber.

In Deutschland startet das ASUS ExpertBook A7 bei 1.200 Euro.