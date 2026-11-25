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Laut einer von ASUS Business in Auftrag gegebenen Civey-Studie fühlten sich 46 % der 2.000 befragten Beschäftigten in den vergangenen vier Wochen bei der Arbeit häufig gestresst oder mental erschöpft. Neben Zeitdruck und vielen parallelen Aufgaben spielen demnach vor allem technische Probleme eine große Rolle. Das brandneue ExpertBook A7 schafft die nötige Grundlage, damit genau das nicht passiert.

Laut der Civey-Studie gaben 62 % der Befragten an, durch technische Probleme regelmäßig Arbeitszeit zu verlieren, während 45 % zusätzlichen Stress dadurch erleben würden. Mit 53 % sieht immerhin mehr als die Hälfte in KI Potenzial beim Erstellen und Überarbeiten von Texten, was für eine leichte Entlastung sorgen dürfte. Zu diesem Ergebnis kommt eine von ASUS beauftragte Civey-Studie zum digitalen Arbeitsalltag in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Für die Untersuchung befragte Civey im Oktober 2026 insgesamt 2.000 Erwerbstätige, die ihren beruflichen Laptop mindestens vier Stunden am Tag nutzen. Als besondere Belastung nannten 37 % zu viele parallele Aufgaben, 34 % hohen Zeitdruck und 31 % eine zu große Arbeitsmenge. Technische Probleme folgten mit 27 %. Mehrfachantworten waren möglich.

Ein Notebook kann zwar weder volle Kalender leeren noch die Arbeitsorganisation eines Unternehmens verändern, mit der passenden Technik kann es aber dazu beitragen, zusätzliche Unterbrechungen bei der Arbeit zu vermeiden. ASUS Business setzt dafür auf Geräte, die Leistung, Mobilität und Sicherheitsfunktionen für den beruflichen Einsatz verbinden. Das neue ExpertBook A7 ist dafür das perfekte Beispiel.

Wenn die Technik den Arbeitsfluss unterbricht

Wer regelmäßig zwischen Dokumenten, Videokonferenzen und verschiedenen Anwendungen wechselt, der ist auf ein funktionierendes Arbeitsgerät angewiesen. Lange Wartezeiten, Verbindungsprobleme oder Abstürze kosten nicht nur Zeit, sondern unterbrechen obendrein die Konzentration des Mitarbeiters und machen es schwerer, eine begonnene Aufgabe wieder aufzunehmen. Die Produktivität leidet. Für ein entspanntes Arbeiten nannten 63 % der Befragten eine schnelle Leistung und 59 % eine hohe Zuverlässigkeit ihres Laptops als besonders wichtige Eigenschaften. Eine lange Akkulaufzeit wurde von 46 % der Teilnehmer gewünscht.

Bei einer offenen Frage nach Verbesserungen der Arbeitsausstattung stand ein schnellerer oder leistungsfähigerer Laptop, bzw. PC unter den konkreten Nennungen vorn. Ebenfalls häufig gewünscht wurden größere oder zusätzliche Bildschirme sowie eine ergonomische Ausstattung.

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Mobilität und Sicherheit gehören dazu

Beim Wechsel zwischen Büro, Homeoffice und externen Terminen ist das Notebook ein ständiger Begleiter und muss nicht nur den Transport wegstecken oder mit dem Akku auskommen, sondern sich am Schreibtisch mit der vorhandenen Peripherie verbinden lassen und sich somit möglichst flexibel zeigen. Für ASUS Business gehören deshalb ein mobiles Gehäuse, passende Anschlüsse und zusätzliche Funktionen zum Schutz geschäftlicher Daten zusammen.

In der Civey-Befragung bezeichneten 91 % der Teilnehmer einen hohen Schutz vor Datenverlust bei ihrem beruflich genutzten Laptop als sehr oder eher wichtig. Auch die sichere Nutzung unterwegs war für 88 % wichtig. Gerätefunktionen allein ersetzen allerdings kein vollständiges Sicherheitskonzept: Regelmäßige Datensicherungen, aktuelle Software und passende Unternehmensrichtlinien bleiben wichtig und sollten deshalb über die Geräte einfach zur Verfügung gestellt werden.

Die Studie legt nahe, Hardware-Zuverlässigkeit nicht nur als technische Spezifikation, sondern als Voraussetzung für einen kontinuierlichen Arbeitsfluss zu betrachten.

ASUS ExpertBook A7: Leichtes Business-Notebook mit OLED-Display

Mit dem ExpertBook A7 stellt ASUS ein 14-Zoll-Notebook für den Arbeitsalltag bereit, das genau in diese Kerbe schlägt. Es richtet sich an Beschäftigte, die häufig zwischen Schreibtisch und unterwegs wechseln und dabei nicht auf ein hochauflösendes Display oder viele Anschlüsse verzichten möchten. Das CNC-gefräste Unibody-Gehäuse besteht aus Aluminium und bleibt mit einem Gesamtgewicht von gerade einmal 1,283 kg sowie einer Bauhöhe von 10,4 bis 11,8 mm ausgesprochen leicht und dünn. Trotzdem ist es nach dem MIL-STD-810H-Standard zertifiziert und verspricht so eine hohe Stabilität und Robustheit im Alltag.

Unter der Haube arbeitet je nach Modell ein Intel Core 5 320 oder ein Intel Core 7 350 mit integrierter Grafiklösung. Beide Modellvarianten stellen 16 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine 512 GB große PCIe-4.0-SSD bereit. Das OLED-Display löst mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten im 16:10-Format auf und arbeitet mit bis zu 120 Hz. Dabei soll es Helligkeiten von 500 cd/m², bzw. bis zu 1.000 cd/m² in der Spitze erreichen und den DCI-P3-Farbraum vollumfänglich abdecken. Obendrein ist die Oberfläche entspiegelt. Das zusätzliche Platzangebot des 16:10-Formats kommt bei längeren Dokumenten und Tabellen zugute.

Für den Anschluss am Arbeitsplatz stehen zwei USB-C-Ports mit Displayausgabe und Power Delivery bereit. Ein USB-A-Anschluss, HDMI und eine kombinierte Audiobuchse ergänzen die Ausstattung. Dazu kommen WiFi 6E, Bluetooth 5.4 und eine Full-HD-Webcam. Die beleuchtete Tastatur und das haptische Touchpad mit Glasoberfläche sind auf die tägliche Bedienung ausgelegt.

Der integrierte Akku fasst 65 Wh und soll für eine Laufzeit von bis zu 26 Stunden sorgen, womit man locker über den Tag kommen sollte – selbst dann, wenn bei Videokonferenzen oder anspruchsvollen Anwendungen mehr Leistung benötigt wird. Für den Schutz von Gerät und Daten kombiniert ASUS ExpertGuardian unter anderem Firmware-Schutz und BIOS-Wiederherstellung mit TPM 2.0. Ein Fingerabdrucksensor sitzt in der Einschalttaste, hinzu kommt ein Kensington-Schloss. Als Betriebssystem ist Windows 11 Pro vorinstalliert.

ASUS ExpertBook A7 im Vergleich Ausstattung ExpertBook A7 A7406CMA-U90151X ExpertBook A7 A7406CMA-U90152X Prozessor: Intel Core 5 320, bis zu 4,60 GHz Intel Core 7 350, bis zu 4,80 GHz Grafikkarte: Intel Graphics Intel Graphics Arbeitsspeicher: 16 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X Festplatte/SSD: 512 GB PCIe 4.0 M.2 SSD 512 GB PCIe 4.0 M.2 SSD Display Display - Technik: OLED OLED Display - Diagonale: 14 Zoll 14 Zoll Display - Auflösung: 2.880 x 1.800 2.880 x 1.800 Display - Seitenverhältnis: 16:10 16:10 Display - Bildwiederholfrequenz: 120 Hz 120 Hz Display - Glare-Type: nein nein Display - Helligkeit: 500 cd/m², Spitze 1.000 cd/m² 500 cd/m², Spitze 1.000 cd/m² Display - Farbraum: 100 % DCI-P3 100 % DCI-P3 Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 Typ-A: 1 1 USB 3.2 Gen 2 Typ-C: 2 (DisplayPort / Power Delivery) 2 (DisplayPort / Power Delivery) HDMI: 1 (HDMI 2.1 TMDS) 1 (HDMI 2.1 TMDS) Audio: 3,5 mm 3,5 mm Kommunikation WLAN: WiFi 6E WiFi 6E Bluetooth: 5.4 5.4 Webcam: Full HD Full HD Gehäuse Akku: 65 Wh 65 Wh Netzteil: 65 W USB-C 65 W USB-C Abmessungen: 311,1 x 214,9 x 10,4 bis 11,8 mm 311,1 x 214,9 x 10,4 bis 11,8 mm Gewicht: 1,283 kg 1,283 kg Betriebssystem und Garantie Betriebssystem: Windows 11 Pro Windows 11 Pro Garantie: 36 Monate 36 Monate

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Das ASUS ExpertBook A7 verbindet das leichte Metallgehäuse mit einem hochauflösenden OLED-Display und Anschlüssen für den Arbeitsplatz und soll so Beschäftigte im Büro und unterwegs unterstützen.

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