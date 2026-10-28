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Nachdem Apple diese Woche bereits ein neues iPad Mini mit OLED-Display und ein M6-Refresh des MacBook Pro an den Start geschickt hat, folgt heute der Höhepunkt der Neuvorstellungen in Form des neuen MacBook Pro PROLED-XDR-Display im 14- und 16-Zoll-Format. Die vorher vermutete Bezeichnung MacBook Ultra konnte sich also nicht durchsetzen.

Bei den neuen Top-Modellen ist das Display nicht die einzige Neuerung, es steht aber klar im Mittelpunkt. Die PROLED-XDR-Displays nutzen einen Tandem-Aufbau und werden von Apple mit einer Helligkeit von 2.000 cd/m² angegeben. Zusammen mit dem tiefen Schwarz, das die OLED-Technik dank Per-Pixel-Dimming ermöglicht, ergibt sich ein extremer Kontrastumfang, der zu einer spektakulären HDR-Darstellung führt.

Die von Apple genutzte Display-Engine soll Farbe und Leuchtdichte im Sub-Millisekundenbereich anpassen können, was laut Apple zu einer sehr gleichmäßigen Helligkeit und einer präzisen Grauabstufung führen soll. Maximal arbeiten die Panels mit 120 Hz, über die bekannte ProMotion-Technik kann die Wiederholfrequenz aber dynamisch angepasst werden.

Die LCD-Panels der MacBooks haben bislang den P3-Farbraum vollständig abgedeckt. Das ist auch bei den neuen PROLED-XDR-Varianten der Fall. Zusätzlich wird nun auch Adobe RGB vollständig abgedeckt. Der noch einmal deutlich größere Rec.2020-Farbraum soll zu 80 % abgedeckt werden. Neben der üblichen Glossy-Oberfläche bietet Apple auch bei den neuen MacBook-Pro-Geräten optional Nanotexturglas an, dessen Antireflexbeschichtung für eine bessere Lesbarkeit sorgen soll.

Touch kommt auf den Mac

Nachdem sich Apple bislang konsequent dem Touch-Trend im Clamshell-Segment verweigert hat, gibt es nun erstmals MacBooks mit einem Touch-Display. Apple stellt dabei primär das Arbeiten in Kreativanwendungen heraus, grundsätzlich soll macOS Berührungen aber automatisch als Klicks interpretieren. Wie gut das Konzept aufgeht, werden erste Tests zeigen müssen. Neben Apples eigenen Anwendungen unterstützen zum Start auch Apps wie Notion, Canva, Zoom, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Resolve oder Lightroom die Touch-Bedienung.

Von den iPhones kennen wir bereits die Dynamic Island. Jetzt kommt sie auf die MacBooks. Grundlegend geht es auch hier darum, Informationen anzuzeigen und mit ihnen zu interagieren.

Etwas leichter, aber kaum dünner

Bei gleichen Gehäuse-Abmessungen wächst das Display der 16-Zoll-Version auf 16,3 Zoll (3.472 x 2.266 Pixel), während das MacBook Pro 14 mit mit PROLED-XDR-Display effektiv eine Diagonale von 14,2 Zoll (3.024 x 1.986 Pixel) besitzt, die Ränder werden also kleiner.

Gleichzeitig specken beide Geräte ab. Das 14 Zoll große MacBook Pro wiegt mit 1,38 kg jetzt rund 230 g weniger, während das 16-Zoll-MacBook-Pro mit nur 1,82 kg etwa 320 g leichter als die Non-OLED-Version ist. Gleichzeitig wird die 16-Zoll-Variante 1 mm dünner, der 14-Zöller immerhin 0,5 mm. Damit bleibt das erwartete große Redesign aus, zumindest das Apple-Logo leuchtet nun aber wieder. Damit dürfte in Cafés zumindest schnell geklärt sein, wer bereits ein neues Modell besitzt.

Anschlussseitig steht das bekannte Schnittstellen-Layout zur Verfügung. Drahtlos kann via WiFi 7 oder Bluetooth 6 kommuniziert werden.

Auf eine M6-Version verzichtet Apple, dafür gibt es Varianten mit M5 Pro und M5 Max. Den M5 Pro gibt es wahlweise mit 15 CPU- und 16 GPU-Kernen oder 18 CPU- und 20 GPU-Kernen. Die Max-Setups setzen jeweils auf 18 CPU-Kerne, es besteht aber die Wahl zwischen einer GPU mit 32 oder 40 Kernen.

Von der Chip-Wahl hängt die Speicherausstattung ab:

Arbeitsspeicher und SSD-Konfigurationen im Überblick Ausstattung M5 Pro mit

16-Core GPU M5 Pro mit

20-Core GPU M5 Max mit

32-Core GPU M5 Max mit

40-Core GPU Gemeinsamer Arbeitsspeicher 24 oder 48 GB 24, 48 oder 64 GB 36 GB 48, 64 oder 128 GB SSD-Speicherplatz 1, 2 oder 4 TB 1, 2 oder 4 TB 2, 4, 8 oder 16 TB 2, 4, 8 oder 16 TB

Preislich sortiert Apple seine MacBook-Pro-Versionen mit PROLED-XDR-Display weit oben im Regal ein. Mit M5 Pro kostet die 14-Zoll-Version mindestens 3.299 Euro, mit M5 Max startet es bei 5.199 Euro. Die 16-Zoll-Variante beginnt mit M5 Pro bei 3.699 Euro, mit dem Max-SOC bei 5.599 Euro.

Dass es auch deutlich teurer geht, überrascht niemanden. Wer stets die größte Ausstattung anwählt, knackt die 16.000-Euro-Marke.