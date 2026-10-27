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Apple hat das 14 Zoll große MacBook Pro mit dem neuen M6-Prozessor vorgestellt. Gegenüber dem bisherigen Modell mit M5 gibt es vor allem bei der CPU- und GPU-Leistung sowie der Verarbeitung von KI-Anwendungen Verbesserungen. Hinzu kommen eine überarbeitete Neural Engine, eine höhere Speicherbandbreite und schnellere drahtlose Schnittstellen. Am grundsätzlichen Design und der weiteren Ausstattung des Notebooks ändert sich hingegen wenig.

Während der M5 über zehn CPU-Kerne mit vier Super- und sechs Effizienz-Kernen verfügt, setzt Apple beim M6 auf eine neue Aufteilung mit zwölf Kernen. Diese bestehen aus zwei Super-Kernen, vier Performance-Kernen und sechs Effizienz-Kernen. Damit ergänzt Apple die bisherige Architektur um eine weitere Kernklasse. Konkrete Angaben zur allgemeinen CPU-Mehrleistung gegenüber dem M5 macht der Hersteller zunächst nicht. Beim Kompilieren von Softwareprojekten in Xcode soll das neue Modell allerdings bis zu 30 % schneller arbeiten.

Auch die integrierte GPU erhält zwei zusätzliche Kerne und kommt damit auf zwölf statt bislang zehn GPU-Kerne. Die Grafikleistung soll laut Apple um bis zu 30 % gegenüber dem M5 steigen. Als Beispiele nennt der Hersteller eine um bis zu 30 % höhere Renderleistung mit Raytracing in Blender sowie eine um bis zu 20 % schnellere Bildbearbeitung in Affinity. Die GPU verwendet weiterhin Dynamic Caching und unterstützt Hardware-beschleunigtes Raytracing, dessen Engine inzwischen in der dritten Generation vorliegt.

Bei der Verarbeitung von KI-Anwendungen setzt Apple auf eine Dual 16-Core Neural Engine mit insgesamt 32 statt bisher 16 Kernen. Diese soll gegenüber dem M5 eine bis zu 1,9-fach höhere Leistung erreichen. Die GPU verfügt weiterhin über dedizierte Neural Accelerators. Bei ausgewählten KI-Workloads verspricht Apple eine um bis zu 25 % höhere Leistung und eine um bis zu 30 % kürzere Zeit bis zur Ausgabe des ersten Tokens.

Die maximale Speicherbandbreite steigt von 153 auf 170 GB/s, allerdings nur bei Konfigurationen mit 24 oder 32 GB RAM. Die Einstiegsversion mit 16 GB bleibt bei 153 GB/s. Auch die maximale Speicherausstattung von 32 GB ist unverändert. Unabhängige Benchmarks zur Überprüfung der von Apple genannten Leistungssteigerungen stehen bislang aus.

Bei der Konnektivität bringt der M6 erstmals WLAN 7 und Bluetooth 6 mit. Dafür verwendet Apple den N1-Chip, der auch Thread unterstützt. Die kabelgebundenen Anschlüsse bleiben mit dreimal Thunderbolt 4, HDMI, SDXC-Kartenleser, Kopfhöreranschluss und MagSafe 3 unverändert. Thunderbolt 5 bleibt den leistungsstärkeren Modellen vorbehalten. Zwei externe 4K-Displays können nun mit bis zu 165 statt 144 Hz angesteuert werden.

Unverändert bleibt auch das 14,2 Zoll große Liquid-Retina-XDR-Display mit 3.024 × 1.964 Pixeln, bis zu 120 Hz und einer HDR-Spitzenhelligkeit von 1.600 cd/m². Gehäuse, Kamera und Lautsprecher entsprechen ebenfalls dem Vorgänger. Apple nennt weiterhin bis zu 24 Stunden Videowiedergabe beziehungsweise 16 Stunden drahtloses Surfen. Der Akku fasst unverändert 72,4 Wh und lässt sich mit einem geeigneten Netzteil innerhalb von 30 Minuten auf bis zu 50 % aufladen.

Das neue MacBook Pro mit M6 wird mit mindestens 16 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher und einer SSD mit 1 TB angeboten. Gegen Aufpreis sind 24 oder 32 GB RAM sowie SSD-Kapazitäten von 2 oder 4 TB verfügbar. Die bereits beim M5 nachträglich eingeführte Einstiegskapazität von 1 TB bleibt somit erhalten.

Die Preise beginnen bei 2.299 Euro beziehungsweise 2.179 Euro im Bildungsbereich. Gegenüber dem zuletzt von Apple verlangten Einstiegspreis von 2.199 Euro für das M5-Modell entspricht dies einer weiteren Erhöhung um 100 Euro. Zum Marktstart im Oktober 2025 war das MacBook Pro mit M5 und einer damals noch 512 GB großen SSD ab 1.799 Euro erhältlich. Im März 2026 hatte Apple zunächst die SSD-Kapazität auf 1 TB und den Einstiegspreis auf 1.899 Euro angehoben, bevor weitere Preisanpassungen folgten.

Das MacBook Pro mit M6 wird in Space Schwarz und Silber angeboten und mit macOS 27 Golden Gate ausgeliefert. Vorbestellungen sind ab dem 28. Oktober möglich, die Auslieferung beginnt am 6. November. Der M6 kommt zunächst ausschließlich im 14-Zoll-Basismodell zum Einsatz. Die leistungsstärkeren Varianten mit M5 Pro und M5 Max bleiben im Angebot.