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ASUS erweitert seine Vivobook-S-Serie um drei neue Notebooks mit dem aktuellen ARM-SoC von Qualcomm. Während das Vivobook S14 (S5408QA) und das Vivobook S16 (S5608QA) auf Qualcomms Snapdragon-X-Prozessor setzen, kommt beim Vivobook S16 (S5652MA) ein Intel Core 7 der Serie 3 zum Einsatz. Alle drei Modelle verfügen über ein Metallgehäuse, integrierte KI-Beschleunigung und Displays im 16:10-Format.

Die beiden Snapdragon-Varianten gehören noch zur Kategorie der Copilot+ PCs und verfügen über eine NPU mit einer Rechenleistung von bis zu 45 TOPS. Damit lassen sich unterstützte KI-Funktionen direkt auf dem Gerät ausführen, ohne sämtliche Berechnungen an externe Server auslagern zu müssen. ASUS nennt als Beispiele etwa die Zusammenfassung von Inhalten und die Organisation von Informationen. Das Intel-basierte Vivobook S16 verwendet einen Core-7-Prozessor der Serie 3, der ebenfalls über eine integrierte NPU mit bis zu 17 TOPS verfügt.

Auf allen drei Geräten löst das verwendete IPS-Panel mit 1.920 × 1.200 Pixeln (WUXGA) auf, wobei die beiden 16 Zoll großen Geräte über eine Bildwiederholrate von 144 Hz verfügen. Große Unterschiede finden sich vorwiegend bei der Akkulaufzeit. Die beiden Snapdragon-Notebooks sollen unter geeigneten Bedingungen bis zu 30 Stunden ohne Netzteil auskommen. Für das Intel-Modell nennt der Hersteller dagegen eine Laufzeit von mehr als 15 Stunden. Das Laden ist über USB-C auch mit kompatiblen Netzteilen und Powerbanks möglich. Für die Snapdragon-Modelle bietet ASUS außerdem eine Funktion zur Akkupflege an.

Bei den Abmessungen positionieren sich alle drei Geräte als vergleichsweise schlanke Alltagsnotebooks. Das Vivobook S14 wiegt 1,28 kg, während das Snapdragon-basierte S16 auf 1,60 kg kommt. Beide Gehäuse beginnen ab einer Dicke von 14,9 mm. Das Intel-Modell fällt mit 1,50 kg etwas leichter aus, misst allerdings 15,8 mm in der Höhe. ASUS setzt dabei durchgehend auf Metallgehäuse, die nach dem US-Militärstandard MIL-STD 810H auf ihre Widerstandsfähigkeit geprüft wurden.

Auch die Anschlussausstattung fällt weitgehend identisch aus. Jedes Notebook bietet zwei USB-C- und zwei USB-A-Ports, einen HDMI-2.1-Anschluss sowie eine kombinierte 3,5-mm-Audiobuchse. Die Snapdragon-Modelle unterstützen laut ASUS zudem den Betrieb von bis zu drei Displays.

Für das Vivobook S14 (S5408QA) nennt ASUS eine unverbindliche Preisempfehlung von 699 Euro. Das Intel-basierte Vivobook S16 (S5652MA) beginnt bei 999 Euro. Beide Modelle sind laut Hersteller ab sofort in Deutschland verfügbar. Das Vivobook S16 mit Snapdragon X (S5608QA) gehört ebenfalls zur angekündigten Produktreihe, allerdings nennt ASUS hier noch keinen konkreten Verkaufspreis.