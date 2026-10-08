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Die Vorstellung einer neuen Notebook-Plattform zieht natürlich zahlreiche passende Produktvorstellungen nach sich. Nachdem wir bereits das Microsoft Surface Laptop Ultra, das MSI Prestige N16 Flip AI+ und das ASUS ProArt P14 sowie P16 mit NVIDIAs Spark N1X vorstellten, folgt in unserer Berichterstattung jetzt noch das Dell XPS 16 Creator Edition, welches den neuen SoC mit einem 16-Zoll-Gehäuse kombiniert und so lokale KI-Entwicklung sowie anspruchsvolle Kreativ-Workflows mobil machen soll.

Anders als klassische Notebooks mit separatem Prozessor und Grafikchip teilen sich CPU und GPU beim RTX Spark den Unified Memory. Das kann bei lokalen KI-Modellen und großen Kreativprojekten helfen, weil der gemeinsame Speicher nicht auf zwei getrennte Pools verteilt ist. Hierfür stellt die neue Creator Edition des Dell XPS 16 in der Einstiegsversion insgesamt 32 GB Unified Memory und eine 512 GB große SSD für 3.799 US-Dollar bereit. Für 200 US-Dollar mehr und damit für fast 4.000 US-Dollar, gibt es noch die doppelte Speichermenge bei der SSD. Weitere Varianten werden aktuell noch nicht gelistet, womit unklar bleibt, ob Dell das neue XPS-Modell auch mit größerer Speichervariante anbieten wird.

Beim Display setzt das Dell XPS 16 Creator Edition auf ein 3,2K-Tandem-OLED, das den DCI-P3-Farbraum vollständig abdeckt, eine Werkskalibrierung mit DeltaE von unter 2 verspricht und bis zu 1.000 cd/m² Spitzenhelligkeit ermöglichen soll. Die Bildwiederholrate ist variabel und kann im Bereich von 20 und 120 Hz liegen. Zur weiteren Ausstattung zählen außerdem HDMI 2.1b, ein SDXC-Kartenleser und drei USB-C-4.0-Anschlüsse mit DisplayPort 2.1 und bis zu 40 GBit/s. Drahtlos wird bereits per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 kommuniziert.

Das alles steckt in einem nur 17,8 mm dünnen, CNC-gefrästen Aluminiumgehäuse. Dell installiert Windows 11 Pro vor und liefert das Gerät mit einem vollständigen CUDA-Stack aus. Dieses umfasst unter anderem Visual Studio Code, Git, GitHub CLI, GitHub Copilot, WSL, Python und Node.js und soll die Einrichtung für die lokale KI-Entwicklung vereinfachen und die Hardware technisch voll ausnutzen können.

Das neue Dell XPS 16 Creator Edition ging gestern in den USA in die Vorbestellung und soll ab dem 16. Oktober ausgeliefert werden. Bislang hat der Hersteller weder einen Europreis noch einen Deutschland-Termin genannt.