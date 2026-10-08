Werbung

Nachdem bereits Microsoft und MSI ihre ersten Geräte mit NVIDIA RTX Spark in die Vorbestellung schickten, tat dies am Mittwochabend auch ASUS. Bei ASUS werden die neuen Plattform-Modelle unter der ProArt-Familie laufen und dabei zunächst als P14 und P16 an den Start gehen. In Deutschland sollen die ersten Varianten ab 2.999 Euro starten, wobei der Einstiegspreis für das größere ProArt P16 mit 24 GB Unified Memory und einer 512 GB großen SSD gilt, denn das kompaktere P14 kostet mit 32 GB Speicher und 1-TB-SSD mindestens 3.299 Euro.

Während MSI ausschließlich auf den großen NVIDIA RTX Spark N1X mit 20 CPU-Kernen und 6.144 Blackwell-Shadern setzt, gibt es bei ASUS auch den kleineren RTX Spark N1X mit 18 CPU-Kernen und 5.120 Blackwell-Shadern. So soll man beim größeren ProArt P16 zwischen beiden Chips mit 24 oder 64 GB entscheiden dürfen, während das größere Modell ausschließlich mit dem größeren Modell erhältlich sein wird. Das P16 kostet so 2.999 Euro, für 4.299 Euro gibt es das Gerät mit 64 GB Unified Memory, 1-TB-SSD und damit auch einer doppelt so großen SSD. Beim P14 ist die Auswahl zunächst enger und beschränkt sich auf maximal 32 GB LPDDR5X und 1-TB-SSD für 3.299 Euro. Eine 128-GB-Version listet zumindest schon die Webseite.

RTX Spark kombiniert eine Grace-CPU mit einer Blackwell-GPU und gemeinsam genutztem LPDDR5X‑Arbeitsspeicher. Anders als bei einem üblichen Creator-Notebook sind CPU- und GPU-Speicher nicht als getrennte Kapazitäten ausgewiesen, was vorrangig für KI-Anwendungen und deren Beschleunigung gedacht ist. Ansonsten setzen beide Geräte auf OLED-Touchscreens mit 120 Hz. Während das ASUS ProArt P14 2.880 x 1.800 Bildpunkten bietet, gibt es das ProArt P16 mit 3.840 x 2.400 Bildpunkten. Beide Optionen basieren auf hochwertigen OLED-Touchpanels, die Spitzenhelligkeiten von bis zu 1.600 Nits erreichen können und den DCI-P3-Farbraum vollumfänglich abdecken sollen.

Zur Schnittstellen-Ausstattung gehören jeweils drei USB4-Anschlüsse, HDMI 2.1 und WiFi 7. Das größere P16 ergänzt einen SD-Express-Kartenleser. Die Akkus fassen 90 Wh beim P14 und 99,9 Wh beim P16 und sollen so für lange Laufzeiten sorgen, wobei ASUS noch keine genauen Zahlen nennt. Je nach Konfiguration kommen die Geräte auf Abmessungen von 310,7 x 218,9 x 15,9 mm, bzw. auf 354,1 x 243,0 x 15,9 mm und stemmen 1,48 respektive 1,77 kg auf die Waage.

Sowohl das ASUS ProArt P14 als auch das ASUS ProArt P16 sollen ab sofort in Deutschland zu Preisen ab 2.999 Euro vorbestellbar sein. Die Auslieferung soll ab dem 16. Oktober 2026 beginnen.

Preise und Verfügbarkeit ASUS ProArt P16 H7606WM-SR127W, Nano Black, Ryzen AI 9 HX 370, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5060, DE, Rucksack Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 2.999,00 EUR Zeigen >>