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Nachdem am Mittwochabend endlich der Startschuss für NVIDIAs Spark-Plattform gefallen ist, startet MSI den Vorverkauf für sein neues Prestige N16 Flip AI+ mit RTX-Spark-N1X. Das 16 Zoll große Convertible kostet in Deutschland je nach Ausstattung zwischen 3.449 und 7.999 Euro und zielt damit klar auf das Premiumsegment ab. Zum Start wird es drei Varianten geben, die sich überwiegend in der Speicherausstattung und dem Display unterscheiden.

Alle drei Varianten nutzen den großen N1X-Ausbau der neuen Spark-Plattform mit 20 CPU-Kernen und einer Blackwell-GPU mit 6.144 Kernen. Der gemeinsam von CPU und GPU genutzte LPDDR5X-Speicher umfasst je nach Modell 32, 64 oder 128 GB. MSI sieht darin die Grundlage, größere KI-Modelle lokal auszuführen. Der Hersteller nennt für den Chip bis zu 1 Petaflop FP4-Leistung. Beim Basismodell für 3.449 Euro gibt es 32 GB Unified Memory, eine 1-TB-SSD und ein 2,8K-OLED mit 120 Hz. Die 64-GB-Version kostet 4.749 Euro, behält ansonsten die SSD sowie das Display bei. Das Spitzenmodell für 7.999 Euro verdoppelt den Speicher weiter auf 128 GB, bietet eine 2-TB-SSD und wechselt auf ein UHD+-Tandem-OLED mit ebenfalls 120 Hz.

Damit gibt es je nach Konfiguration native 2.880 x 1.800 oder 3.840 x 2.400 Bildpunkte. In jedem Fall sind es Multi-Touchscreens mit Unterstützung für den MSI Nano Pen, Zertifizierung für DisplayHDR True Black 1000 und einem 360-°-Scharnier, womit sich die Geräte als Convertible auch als Tablet oder im Zeltmodus verwenden lassen. Zur weiteren Ausstattung gehören außerdem zwei USB4-Anschlüsse, zwei klassische USB-A-Buchsen auf der rechten Seite, HDMI 2.1, WiFi 7, Bluetooth 5.4 und ein 99-Wh-Akku. Ein vollwertiger SD-Kartenleser ist ebenfalls integriert.

Ungewöhnlich: Die Tastatur lässt sich in vier Zonen per RGB‑Hintergrundbeleuchtung illuminieren. Dazu gibt es ein 160 x 100 mm großes Actoun-Touchpad, eine Infrarot-fähige Webcam für Windows Hello und sogar einen Fingerabdruckscanner sowie verschiedene Sensoren für Näherung, Umgebungslicht, Orientierung und Beschleunigung. Das Convertible wiegt 1,9 kg und bringt es in einem Vollmetallmantel auf Abmessungen von 358 x 254 x 16,9 mm. Um die Kühlung sorgt sich eine Vapor-Chamber samt Dual-Fan-Belüftung.

Alle drei Konfigurationen des Prestige N16 Flip AI+ sind laut MSI ab sofort bei ausgewählten Handelspartnern und im hauseigenen Onlineshop vorbestellbar. Einen konkreten Liefertermin nennt man allerdings bisher nicht.