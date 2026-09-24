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Microsoft bringt das Surface Pro 12 mit Qualcomms Snapdragon X2 Plus auf den Markt. Die zweite Generation des kompakten 2-in-1-Laptops kostet in der US-Basiskonfiguration mit 16 GB RAM und 256 GB UFS-Speicher 1.149,99 US-Dollar und soll ab dem 13. Oktober in ausgewählten Märkten verfügbar sein – auch in Deutschland, wobei es noch keinen Europreis gibt.

Der neue Prozessor unter der Haube löst den Snapdragon X Plus der ersten Ausgabe ab, wobei Konfigurationen mit sechs CPU-Kernen genannt werden. So gibt es für 1.249,99 US-Dollar 512 GB UFS-Speicher, die Variante mit 24 GB RAM und 512 GB wird dagegen zu 1.449,99 US-Dollar geführt. Ob Microsoft diese Konfigurationen auch hierzulande anbieten wird, ist offen.

Gegenüber der vorherigen Generation spricht Microsoft von bis zu 95 % mehr lokaler NPU-Leistung und über 60 % mehr Grafikleistung. Das 12 Zoll große PixelSense-Display soll laut Microsoft 25 % heller sein als beim Vorgänger und nun 500 cd/m² mit einem Kontrastverhältnis von 1.400:1 erreichen. Bei der Auflösung bleibt es bei 2.196 x 1.464 Bildpunkten, wobei eine Bildwiederholrate von 60 und 90 Hz genannt wird. Dabei soll die Kühlung wie beim Vorgänger lüfterlos und somit gänzlich lautlos bleiben. Tastatur und Slim Pen verkauft Microsoft für die Hardwareeinheit mit Touchscreen separat und ist in den oben genannten US-Preis nicht inbegriffen, was den Gerätepreis am Ende doch etwas nach oben treibt. Knapp 150 US-Dollar werden für die Tastatur aufgerufen.

Außerdem wird es für Geschäftskunden eine 5G-Variante mit integriertem Mobilfunkmodem geben. Neu ist obendrein die vorinstallierte Anwendung Ink Canvas, die Stifteingaben mit KI-Funktionen zum Skizzieren, Annotieren und Zusammenfassen verbinden soll. Ab dem 13. Oktober will Microsoft sie auch für weitere unterstützte Surface- und Windows-Geräte im Microsoft Store anbieten. Eine 1080p-Webcam auf der Vorderseite samt Unterstützung für Gesichtserkennung, eine 10-MP-Hauptlinse auf der Rückseite und zwei integrierte Mikrofone sowie zwei 2-W-Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Technik runden die Ausstattung weiter ab. Anschlussseitig werden zwei USB-C-Thunderbolt-4-Schnittstellen geboten, während drahtlos per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 kommuniziert wird. Bis zu 15,5 Stunden soll das 690 g und 7,8 mm dünne Gerät ohne Steckdose auskommen können.

Microsoft nennt bisher weder einen Europreis noch einen konkreten Starttermin für Deutschland. Der Verkauf beginnt ab dem 13. Oktober.