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Zur Computex 2026 präsentierte ASUS das neue Zenbook 14 mit drei unterschiedlichen Plattformen und stellte eine Verfügbarkeit für das dritte Quartal in Aussicht. Nun sind die ersten Ableger der neuen Seriengeneration erhältlich. Diese verzichtet auf die bisherigen Namenszusätze wie "Pro", "S" oder "A" und deckt drei unterschiedliche Plattformen von AMD, Intel und Qualcomm ab. Während das UX3480AA mit Intels Core-Ultra-Series-3-Prozessoren ausgerüstet ist, stecken im UX3480KA AMDs Krackan-Point-SoCs und im UX3480QA Qualcomms Snapdragon X. Pünktlich zum heutigen Marktstart haben wir ein erstes Testgerät mit ARM-Chip erhalten.

Beim ASUS Zenbook 14 UX3480QA setzt ASUS auf Qualcomms Snapdragon X und trennt die Serie auch beim Display in mehrere Ausführungen. In der leichtesten FHD-Konfiguration wiegt das 14 Zoll große Notebook 1,1 kg, arbeitet mit einem 50-Wh-Akku und soll so mehr als 30 Stunden Laufzeit erreichen. Im Spitzenmodell gibt es ein hochauflösendes 3K-OLED mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten und schnellen 120 Hz sowie der HDR‑Funktion. Das Basismodell soll rund 900 Euro kosten und richtet sich damit klar gegen das Apple MacBook Neo.

Sparsame ARM-Plattform

Im Inneren arbeitet ein Snapdragon-X-Prozessor mit Qualcomm-Adreno-Grafik. Konkret kommt ein Qualcomm Snapdragon X1-26-100 mit acht Kernen und einer dedizierten NPU mit 45 TOPS zum Einsatz. Weitere SKUs nennt ASUS bislang nicht. Die Kühlung soll den Prozessor mit bis zu 28 W TDP betreiben. ASUS vergrößert dafür den Lüfter nach eigenen Angaben um den Faktor 1,32 und bündelt den Luftstrom stärker im Gehäuse.

Im Alltag stehen Windows 11 Home, der Snapdragon-X-Emulationspfad für Windows-Anwendungen und Copilot+-Funktionen wie Click to Do, Live Captions, Windows Studio Effects, Copilot Voice und die verbesserte Windows-Suche bereit. Für kreative Aufgaben werden außerdem Cocreator, Relight und Super Resolution genannt. Beim Speicher gibt es je nach Gerätekonfiguration wahlweise 8 oder 16 GB LPDDR5X mit 8.533 MHz sowie eine schnelle PCIe-SSD mit 256 oder 512 GB Speicherplatz.

Das Gehäuse besteht aus Metall, der Deckel aus ASUS-eigenem Ceraluminum. Dabei handelt es sich um eine keramische Oberfläche, die über einen Ceramisierungsprozess mit dem Metall verwoben wurde. ASUS spricht von einer vierjährigen Entwicklung und einer bis zu dreimal höheren Härte gegenüber eloxiertem Aluminium. Die Oberfläche ist in den Farben Komodo Coral, Arctic Blue und Zabriskie Beige vorgesehen. Logo, Deckel, Unterschale und Tastatur sind dabei farblich aufeinander abgestimmt. Zudem ist das Chassis nach dem Militärstandard MIL‑STD‑810H zertifiziert. Die Abmessungen liegen bei 311,1 x 215,9 x 13,9 bis 16,9 mm. Das Gewicht hängt vom Displayaufbau ab: Die FHD-OLED-Variante mit schmalem Rahmen startet bei 1,1 kg, die Ausführung mit Cover Glass bei 1,3 kg.

Reichhaltige Ausstattung

Die Basis bildet ein 14 Zoll großes OLED-Panel mit 16:10-Format. Beim Zenbook 14 UX3480QA löst es mindestens mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten auf, arbeitet mit 60 Hz und erreicht 300 cd/m². Zudem nennt ASUS 100 % DCI-P3, 0,2 ms Reaktionszeit und ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 sowie eine Screen-to-Body-Ratio von 89 %. Die FHD-Variante wird als glänzendes Panel ohne Touch aufgeführt, je nach Modell ist Touch jedoch optional. Beim Spitzenmodell erhält das Display ein verstärktes Cover Glass was das höhere Gewicht von 1,3 kg erklärt. Die Version mit 3K-OLED-Display bietet dagegen 2.880 x 1.800 Bildpunkte, 120 Hz und eine HDR-Spitzenhelligkeit von 1.100 cd/m². Für verschiedene Einsatzprofile kann der Farbraum laut ASUS zwischen sRGB, DCI-P3, Display P3 und sogar einem monochromen Modus wechseln.

Für die Audioausgabe sitzen zwei Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Technik im Gehäuse. Die ErgoSense-Tastatur arbeitet mit einem Tastenhub von 1,7 mm. Die Hintergrundbeleuchtung ist je nach Konfiguration optional und lässt sich dreistufig regeln. Das vergrößerte Touchpad misst 127 x 79 mm und bietet eine nur leicht angeraute, gläserne Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Schicht. Per Multitouchgesten könnten unter Windows und über die ASUS-Software unter anderem Lautstärke, Helligkeit und Medienwiedergabe gesteuert werden. Für Videokonferenzen ist eine FHD-Kamera vorgesehen. Sie unterstützt dank Infrarot-Technik Windows Hello, Windows Studio Effects mit Hintergrundunschärfe, Blickkorrektur und automatischer Bildausschnittwahl. Passend dazu können die Mikrofone über ASUS AI Noise-Canceling Umgebungsgeräusche aus dem Sprachsignal filtern.

Bei den Schnittstellen führt ASUS zwei USB-3.2-Gen2-Type-C-Anschlüsse, einen USB-3.2-Gen1-Type-A-Anschluss, HDMI 2.1 und eine Audio-Kombibuchse auf. Die USB-C-Ports dienen außerdem zum Laden über Power Delivery. Thunderbolt, USB4 oder gar einen Kartenleser gibt es mit Blick auf den günstigen Preis allerdings nicht. Für drahtlose Verbindungen stehen WiFi 6E und Bluetooth 5.3 bereit.

Der Akku des Snapdragon-Modells fasst 50 Wh und verspricht mehr als 30 Stunden Videowiedergabe sowie bis zu 18 Stunden Webnutzung. Das 68-W-USB-C-Netzteil soll den Akku bei ausgeschaltetem Gerät oder im Stand-by in 30 min auf 50 % laden, liegt dem neuen ASUS Zenbook 14 allerdings teilweise nicht bei.

ASUS nennt für die globale Einstiegsvariante des Zenbook 14 UX3480QA einen Preis ab 799 US-Dollar. Die Cover-Glass-Ausführung mit 16 GB RAM und 256 GB SSD startet dagegen bei 999 US-Dollar. Wir haben die Einstiegsvariante mit FHD-Display für unsere Tests erhalten. Der Testbericht wird in den kommenden Tagen folgen.