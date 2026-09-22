Werbung

Nach dem ASUS Googlebook 14 nimmt auch Acer die neue Notebook-Kategorie von Google in sein Sortiment auf. Das Acer Googlebook 14 (GP714-91N) soll als eines der ersten Convertibles der Plattform im Oktober nach Deutschland kommen und ab 1.249 Euro verfügbar sein, wobei zum Start ein Einführungspreis von nur 1.199 Euro gelten soll.

Googlebook OS basiert auf dem Android-Technikstack und Desktop-Grundlagen von ChromeOS. Die Plattform soll damit nicht nur Android-Apps auf einem größeren Gerät ausführen, sondern auch Smartphones und Notebooks enger miteinander verbinden. So lässt sich beispielsweise mit Continue On eine auf dem Smartphone begonnene Aufgabe am Googlebook fortsetzen. Voraussetzung ist laut Acer ein kompatibles Android-Gerät mit Android 17 oder höher. Cast My Apps zeigt hingegen Smartphone-Apps in einem Fenster direkt auf dem Notebook an und kommt ohne zusätzliche Installation auf dem Googlebook aus.

Das Acer Googlebook 14 setzt diese Plattform in einem 360-°-Convertible um. Das 14 Zoll große OLED-Touchdisplay löst mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten auf, arbeitet im 16:10-Format und erreicht 120 Hz, 500 Nits sowie eine vollständige Abdeckung des DCI‑P3‑Farbraums. Das Scharnier erlaubt den Einsatz als Notebook, Tablet, Präsentationsgerät im Stand- oder Zeltmodus. Mit 1,14 kg Gewicht und 13,9 mm Bauhöhe bleibt das Gerät dabei deutlich näher an einem mobilen Premium-Notebook als an einem klassischen, günstigen Chromebook. Die Grundfläche beläuft sich auf 312 x 222,9 mm. Es ist ein hochwertiges Metallgehäuse mit einer Aluminium-Magnesium-Legierung, das zugleich nach dem Militärstandard 810H spezifiziert ist und somit eine hohe Robustheit im Alltag verspricht.

Unter der Haube stehen wahlweise ein Intel Core Ultra 7 355 oder ein Intel Core Ultra 5 325 bereit. Dazu kommen bis zu 32 GB LPDDR5X und eine PCIe-Gen4-NVMe-SSD mit bis zu 512 GB. Der 71-Wh-Akku soll bis zu 16 Stunden Webbrowsing oder bis zu 14 Stunden lokale Videowiedergabe ermöglichen. Per 100-W-Netzteil soll der Akku in 30 Minuten 50 % und in einer Stunde 80 % erreichen.

Zur weiteren Ausstattung gehören WiFi 7, Bluetooth 6.0, ein Thunderbolt-4-Anschluss und zwei USB-C-Buchsen nach USB 3.2 Gen2. Eine 5-MP-Kamera mit mechanischer Abdeckung, ein Fingerabdrucksensor und Googles Titan-C-Sicherheitschip gehören ebenfalls dazu. Acer kombiniert die Hardware mit zwölf Monaten Google AI Pro und 5 TB Cloudspeicher. Das Angebot umfasst unter anderem erweiterten Zugriff auf Gemini, Flow und Gemini Notebook. Nach Ablauf verlängert sich das Abonnement kostenpflichtig, sofern es nicht vorher gekündigt wird.

Laut Google sollen Vorbestellungen für die ersten Googlebook-Geräte ab sofort möglich sein. Ausgeliefert werden sollen sie in Deutschland allerdings erst ab dem 5. Oktober. Für Googlebook OS stellt der Konzern regelmäßige Feature- und Systemupdates über bis zu zehn Jahre in Aussicht.