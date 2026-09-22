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ASUS erweitert sein Notebook-Angebot um das Googlebook 14 (CX9406), das mit einem Gewicht von weniger als einem Kilogramm primär auf den mobilen Einsatz abzielt. Das 14-Zoll-Gerät kombiniert einen Intel-Prozessor der Core-Ultra-Serie 3 mit einem hochauflösenden OLED-Touchscreen und Googles Gemini Intelligence.

Das Gehäuse des Googlebook 14 besteht aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung und bringt laut ASUS 985 g auf die Waage. Mit Abmessungen von rund 311 x 213 mm misst es je nach Stelle noch zwischen 10,9 und 16,45 mm in der Höhe. Eine Nano-Keramik-Beschichtung soll dabei die matte Oberfläche widerstandsfähiger gegen Kratzer, Flecken und Abrieb machen. ASUS gibt hier eine Kratzfestigkeit von 9H an und verweist außerdem auf Tests nach MIL-STD 810H.

Beim Bildschirm setzt der Hersteller auf ein 14 Zoll großes OLED-Panel mit Touch-Unterstützung und 3K-Auflösung (WQXGA). Die Bildwiederholrate gibt ASUS mit bis zu 120 Hz an. Im eigenen Store nennt ASUS aber bloß noch 90 Hz. Welcher Wert letztlich gilt, ist derzeit unklar. Zumindest der DCI-P3-Farbraum soll vollständig abgedeckt werden. Im Datenblatt wird daneben eine typische Helligkeit von 450 Nits und bis zu 1.000 Nits bei HDR-Inhalten genannt. Eine matte Beschichtung soll zusätzlich Reflexionen reduzieren, während Gorilla Glass Victus das Panel schützt. Den Kontrast beziffert der Hersteller auf 1.000.000:1.

Im Inneren der angekündigten Konfiguration CX9406CAA-TG0089 arbeitet ein Intel Core Ultra 7 355 mit bis zu 4,70 GHz. Die integrierte Intel AI Boost NPU erreicht dabei bis zu 49 TOPS. In den allgemeinen Produktangaben spricht ASUS von rund 50 TOPS NPU-Leistung und einer kombinierten KI-Rechenleistung von bis zu 95 TOPS. Für die Grafikausgabe ist die im Prozessor integrierte Intel-Grafik zuständig.

Hinzu kommen 16 GB fest verlöteter LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 8.533 MT/s im Dual-Channel-Betrieb sowie eine 512 GB große PCIe-4.0-SSD im M.2-Format. Die Kühlung übernimmt ein Lüfter mit Fluid-Dynamic-Bearing und 134 Lüfterblättern aus Flüssigkristallpolymer. Die Betriebslautstärke soll 25 dB(A) nicht übersteigen.

Eine zentrale Rolle spielt die Integration von Gemini Intelligence in Googlebook OS. Über "Cast my apps" sollen sich Anwendungen eines verbundenen Android-Smartphones auf dem Notebook verwenden lassen, während etwa "Quick Access" den Zugriff auf Dateien des Mobilgeräts ermöglicht. ASUS nennt darüber hinaus Funktionen wie "Magic Pointer" und "Proactive Assistance", die die Zusammenarbeit zwischen Notebook, Android-Gerät und den integrierten KI-Funktionen erweitern sollen.

Für externe Geräte stehen zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse im USB-C-Format zur Verfügung, die unter anderem DisplayPort 1.4 und Power Delivery unterstützen. Ergänzt werden sie durch zwei USB-3.2-Gen2-Ports vom Typ-A, HDMI 2.1b und einen kombinierten 3,5-mm-Audioanschluss. Insgesamt lassen sich laut Hersteller bis zu drei externe 4K-Displays betreiben. Drahtlose Verbindungen übernimmt das Notebook über WiFi 7 mit drei Frequenzbändern und Bluetooth 6.0.

Die Energieversorgung übernimmt ein 70-Wh-Akku. ASUS verspricht damit eine Laufzeit von bis zu 18 Stunden, wobei die tatsächliche Laufzeit von Nutzung und Konfiguration abhängt. Über das mitgelieferte USB-C-Netzteil mit 65 W soll sich der Akku innerhalb von 30 Minuten von null auf 50 % laden lassen.

Das Googlebook 14 wird zunächst in der Farbe Dusk Ash angeboten und ist in Deutschland ab sofort zur Vorbestellung verfügbar. Der Einstiegspreis liegt bei 1.699 Euro.