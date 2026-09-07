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LG bringt das Gram Book AI 2026 in Südkorea auf den Markt. Das 14-Zoll-Notebook wiegt 1,29 kg, ist 14,9 mm dick und soll mit einem 61,2-Wh-Akku bis zu 30,5 h Laufzeit bieten. Dabei setzt man auf Intels Wildcat-Lake-Generation und eine solide Anschluss-Ausstattung. Der Einstiegspreis liegt bei 1,45 Millionen KRW, was umgerechnet nicht ganz 930 Euro entspricht.

Das LG Gram Book AI 2026 (14U40V) setzt auf Intels Core Series 3 mit dem Codenamen Wildcat Lake, wobei die offizielle Pressemitteilung leider keine konkreten CPU‑Modelle nennt. Im Onlineshop des Herstellers finden sich allerdings verschiedene Konfigurationen mit Intel Core 3 304 oder gar Intel Core 5 315 ein, die bis zu sechs Kerne mit 4,4 GHz bereitstellen, auf eine Base-Power von 15 W kommen und über eine NPU mit 15 TOPS samt integrierter Intel Graphics verfügen. Dazu gibt es 8 GB LPDDR5x-Arbeitsspeicher und eine PCI-Express-SSD mit 256 GB, wobei besser ausgestattete Modellvarianten jeweils über die doppelte Speichermenge verfügen.

Das Display kommt auf eine Diagonale von 14 Zoll und löst nativ mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten auf. Es ist ein einfaches IPS-Panel. Ein Highlight ist die Laufleistung, denn das Gerät soll mit seinem 61,2 Wh starken Akku bis zu 30,5 Stunden lang durchhalten können. LG misst aber auch nur bei der Videowiedergabe mit 150 Nits und deaktiviertem WLAN. Das Samsung Galaxy Book6, das in diesen Tagen zur IFA 2026 ins Rennen geschickt wurde, verfügt über eine ähnliche Ausstattung, soll aber nur knapp 25 Stunden Laufzeit erreichen.

Das Aluminiumgehäuse ist vollständig aus Metall gefertigt und verfügt über eine solide Ausstattung, denn bei den Anschlüssen nennt LG HDMI, USB-A, USB-C, einen Headset-Anschluss und eine Gigabit-Netzwerkbuchse. Das ist deutlich mehr, als unter anderem das Apple MacBook Neo zu bieten hat. Dazu kommen ein Webcam-Shutter, zwei 2-W-Lautsprecher mit Dolby Atmos und LG Gram Link sowie ein Kensington-Schloss. Mit einem Gewicht von 1,29 kg fällt der Ableger fast 350 g leichter aus als die bisherigen Gram-Book-Vertreter der Arrow-Lake-Generation. Die Abmessungen belaufen sich auf 312,5 x 221 mm, die Bauhöhe auf 14,9 mm.

Das LG Gram Book AI 2026 soll ab heute zunächst in Südkorea für umgerechnet etwa 930 Euro starten. Ob das Gerät auch für Deutschland und weitere Märkte starten wird, ist offen.