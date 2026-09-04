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Wir haben Geekom auf der IFA 2026 einen Besuch abgestattet und besonders das GeekBook X16 Pro mit AMD-CPU ist uns ins Auge gestochen. Während das GeekBook X16 Pro mit Intels Core Ultra 185H bereits seit etwa Februar dieses Jahres im Handel zu kaufen gibt, ist die AMD-Variante mit dem Ryzen AI 9 HX 470 als Neuerung anzusehen, auch wenn Geekom noch keine Angaben zum Preis und zur Veröffentlichung macht. AMDs Ryzen AI 9 HX 470 ist eine moderne 4-nm-Mobile-CPU aus der Gorgon-Point-Serie mit der Zen-5-Architektur.

Der Ryzen AI 9 HX 470 bringt vier Zen-5- und zusätzlich acht Zen-5c-Kerne mit und kommt in Summe inkl. SMT auf 24 Threads. Für KI-Anwender ist die deutlich stärkere NPU (Neural Processing Unit) im Vergleich zu Intels Core Ultra 9 185H unter Umständen der wichtigste Faktor. Die NPU im Ryzen AI 9 HX 470 kommt auf 55 TOPS (Tera Operations per Second) und insgesamt inkl. CPU und iGPU (Radeon 890M) auf 86 TOPS. Intels Core Ultra 9 185H kommt zum Vergleich auf 11 und 35 TOPS.

Als Display setzt Geekom auf ein 16 Zoll großes IPS-Display, das mit 2.560 x 1.600 Pixel im 16:10-Format auflöst und auf eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz kommt. Eine detaillierte RAM-Angabe fehlt an dieser Stelle, doch beim Intel-Modell sind es 32 GB LPDDR5X, der verlötet ist und sich nicht erweitern lässt. Es ist daher gut möglich, dass es bei der AMD-Version genauso sein wird. Grund hierfür dürfte das besonders dünne Design sein. An der dünnsten Stelle sind es etwa 7 mm und an der dicksten Stelle zwischen 15 und 17 mm. Und das bei einem Gewicht von um die 1,28 kg. Das Unibody-Gehäuse besteht dabei aus Magnesium.

Laut Geekom soll der 77 Wh starke Akku bis zu 17 Stunden durchhalten und lässt sich mittels Quick-Charging (65 W) recht zügig wieder aufladen. Für die Konnektivität ist WiFi 6E und Bluetooth 5.4 an Bord, ein RJ45-LAN-Port ist aufgrund des dünnen Designs nicht drin gewesen, doch dies lässt sich notfalls über USB realisieren. Großen Wert hat Geekom auf den Sound gelegt, denn die Stereo-Lautsprecher unterstützen offiziell DTS:X Ultra.

Wie anfangs beschrieben, ist die Verfügbarkeit des GeekBook X16 Pro mit dem Ryzen AI 9 HX 470 und auch der Preis noch nicht bekannt. Der Preis wird jedoch im niedrigen vierstelligen Bereich liegen, wenn man sich die Intel-Version mit dem Core Ultra 9 185H anschaut, die aktuell für 1.249 Euro den Besitzer wechselt.