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ASUS fährt zur IFA 2026 eine ProArt-Offensive, denn neben dem ProArt GR1X als kleine KI-Workstation, kündigt man in Berlin die beiden neuen ProArt-Notebooks P16 (H7607BA) und P14 (H7407BA) mit NVIDIAs RTX-Spark-Plattform an. Beide kombinieren eine 20-Kern-NVIDIA-Grace-CPU mit Blackwell-RTX-Grafik und LPDDR5X-Unified-Memory. Aber auch schnelle und hochwertige 120-Hz-OLEDs, schicke Vollmetallgehäuse und kompakte USB-C-Netzteile mit 140 W gehören zu den Highlights.

Unter der Haube steckt abermals NVIDIAs RTX Spark, der eine Blackwell-RTX-GPU mit 6.144 Shadern mit einer Grace-CPU mit bis zu 20 Kernen kombiniert. Auch hier verspricht ASUS bis zu 1 Petaflop KI-Leistung und bis zu 128 GB Unified Memory. Das ASUS ProArt P16 setzt auf ein 16-Zoll-OLED im 16:10-Format mit 3.840 x 2.400 Bildpunkten und 120 Hz sowie einer Reaktionszeit von 0,2 ms, 700 cd/m² Standardhelligkeit und bis zu 1.600 cd/m² mit aktiviertem HDR. Hinzu kommen 100 % DCI-P3, ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1, VESA DisplayHDR True Black 1000, PANTONE-Validierung und eine Touch- sowie Antireflex-Oberfläche.

Beim ASUS ProArt P14 bleibt es bei 14 Zoll und 2.880 x 1.800 Bildpunkten, ebenfalls im 16:10-Format mit 120 Hz und 0,2 ms Reaktionszeit. Es gibt jedoch zwei Helligkeits-Optionen: einmal 700 cd/m² und 1.600 cd/m² HDR-Spitzenhelligkeit und einmal 500 cd/m² mit 1.100 cd/m² HDR-Spitze. Beide Varianten decken den DCI-P3-Farbraum vollumfänglich ab.

Bei Arbeits- und Massenspeicher trennt sich das Duo stärker: ASUS listet für das Pro Art P16 24 bis 128 GB LPDDR5X sowie SSDs mit 512 GB bis maximal 2 TB über PCIe 4.0, wobei ein Erweiterungsslot mit PCIe 5.0 x4 frei bleibt. Beim kleineren ProArt P14 sind es zwischen 32 und 128 GB LPDDR5X sowie eine 1-TB-PCIe-4.0-SSD ohne zusätzlichen Erweiterungsslot. Beide Serienvertreter besitzen drei USB4-Anschlüsse mit bis zu 40 GBit/s sowie Unterstützung für die Display-Ausgabe und Power Delivery. Dazu kommen jeweils ein USB-3.2-Gen2-Typ-A, HDMI 2.1 und eine 3,5-mm-Kombibuchse. Ein Kartenleser ist in beiden Geräten integriert, während drahtlos per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 kommuniziert wird.

Das ASUS ProArt P16 kommt somit auf Abmessungen von 354,1 x 243 mm und ist zwischen 12,9 bis 15,9 mm dick. Der 16-Zöller wiegt 1,77 kg und nimmt einen 99,9-Wh-Akku auf. Das ASUS ProArt P14 ist mit 310,7 x 218,9 mm etwas kompakter und zwischen 13,9 bis 15,9 mm dick sowie 1,48 kg schwer. Der Akku kommt hier auf 90 Wh. Beide werden über ein 140-W-USB-C-Netzteil versorgt. Die Markteinführung soll im Herbst 2026 erfolgen. Bis dahin will ASUS nähere Details zu einzelnen Konfigurationen sowie erste Preise nachliefern.