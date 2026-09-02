News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Werbung
NEWS
#ASUS #IFA #ProArt #KI #AI #RTX #Spark #Laptop #Notebook

ASUS ProArt P16 und P14

RTX Spark trifft auf 120-Hz-OLED und bis zu 128 GB

Portrait des Authors


RTX Spark trifft auf 120-Hz-OLED und bis zu 128 GB
0

Werbung

ASUS fährt zur IFA 2026 eine ProArt-Offensive, denn neben dem ProArt GR1X als kleine KI-Workstation, kündigt man in Berlin die beiden neuen ProArt-Notebooks P16 (H7607BA) und P14 (H7407BA) mit NVIDIAs RTX-Spark-Plattform an. Beide kombinieren eine 20-Kern-NVIDIA-Grace-CPU mit Blackwell-RTX-Grafik und LPDDR5X-Unified-Memory. Aber auch schnelle und hochwertige 120-Hz-OLEDs, schicke Vollmetallgehäuse und kompakte USB-C-Netzteile mit 140 W gehören zu den Highlights.

Unter der Haube steckt abermals NVIDIAs RTX Spark, der eine Blackwell-RTX-GPU mit 6.144 Shadern mit einer Grace-CPU mit bis zu 20 Kernen kombiniert. Auch hier verspricht ASUS bis zu 1 Petaflop KI-Leistung und bis zu 128 GB Unified Memory. Das ASUS ProArt P16 setzt auf ein 16-Zoll-OLED im 16:10-Format mit 3.840 x 2.400 Bildpunkten und 120 Hz sowie einer Reaktionszeit von 0,2 ms, 700 cd/m² Standardhelligkeit und bis zu 1.600 cd/m² mit aktiviertem HDR. Hinzu kommen 100 % DCI-P3, ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1, VESA DisplayHDR True Black 1000, PANTONE-Validierung und eine Touch- sowie Antireflex-Oberfläche.

Beim ASUS ProArt P14 bleibt es bei 14 Zoll und 2.880 x 1.800 Bildpunkten, ebenfalls im 16:10-Format mit 120 Hz und 0,2 ms Reaktionszeit. Es gibt jedoch zwei Helligkeits-Optionen: einmal 700 cd/m² und 1.600 cd/m² HDR-Spitzenhelligkeit und einmal 500 cd/m² mit 1.100 cd/m² HDR-Spitze. Beide Varianten decken den DCI-P3-Farbraum vollumfänglich ab.

ASUS ProArt IFA 2026

Bei Arbeits- und Massenspeicher trennt sich das Duo stärker: ASUS listet für das Pro Art P16 24 bis 128 GB LPDDR5X sowie SSDs mit 512 GB bis maximal 2 TB über PCIe 4.0, wobei ein Erweiterungsslot mit PCIe 5.0 x4 frei bleibt. Beim kleineren ProArt P14 sind es zwischen 32 und 128 GB LPDDR5X sowie eine 1-TB-PCIe-4.0-SSD ohne zusätzlichen Erweiterungsslot. Beide Serienvertreter besitzen drei USB4-Anschlüsse mit bis zu 40 GBit/s sowie Unterstützung für die Display-Ausgabe und Power Delivery. Dazu kommen jeweils ein USB-3.2-Gen2-Typ-A, HDMI 2.1 und eine 3,5-mm-Kombibuchse. Ein Kartenleser ist in beiden Geräten integriert, während drahtlos per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 kommuniziert wird.

Das ASUS ProArt P16 kommt somit auf Abmessungen von 354,1 x 243 mm und ist zwischen 12,9 bis 15,9 mm dick. Der 16-Zöller wiegt 1,77 kg und nimmt einen 99,9-Wh-Akku auf. Das ASUS ProArt P14 ist mit 310,7 x 218,9 mm etwas kompakter und zwischen 13,9 bis 15,9 mm dick sowie 1,48 kg schwer. Der Akku kommt hier auf 90 Wh. Beide werden über ein 140-W-USB-C-Netzteil versorgt. Die Markteinführung soll im Herbst 2026 erfolgen. Bis dahin will ASUS nähere Details zu einzelnen Konfigurationen sowie erste Preise nachliefern. 

Quellen und weitere Links
#ASUS
#IFA
#ProArt
#KI
#AI
#RTX
#Spark
#Laptop
#Notebook
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top