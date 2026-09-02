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Zur IFA 2026 stellt Dell das Dell 14S als 14-Zoll-Notebook speziell für Studierende und junge Erwachsene als erschwinglichen Laptop vor. Das Gerät ist 12,21 bis 13,50 mm dick, wiegt in der leichtesten Konfiguration 1,15 kg und soll mit seinem integrierten 61,2-Wh-Akku bis zu 21 Stunden durchhalten. Einen Preis nennt Dell bisher nicht, im späteren Herbstverlauf soll es zumindest in Nordamerika verfügbar werden.

Dell stellt dem XPS 13 das Dell 14S (DS14270) als neues Alltagsmodell zur Seite. Das Gehäuse besteht aus einer dreiteiligen Aluminiumkonstruktion und wird in den Farben Linen, Dusty Rose, Washed Denim und Velvet Green angeboten. Die Tastatur soll spritzwassergeschützt sein und wahlweise mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung daherkommen. Unter der Haube stehen zwei Prozessoren der Series-3-Reihe von Intel zur Auswahl. Der Intel Core 7 350 besitzt sechs Kerne, erreicht bis zu 4,8 GHz und bringt eine NPU mit 17 TOPS mit. Der ebenfalls sechskernige Intel Core 5 320 kommt dagegen auf maximal 4,6 GHz und 16 TOPS. Die Grafikbeschleunigung übernimmt in beiden Fällen die integrierte Intel Graphics. Dazu gibt es 8 oder 16 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 7.467 MHz als jeweils einziges Modul und eine SSD mit einer Kapazität von 256, 512 GB oder 1 TB.

Das 14-Zoll-Display setzt auf das 16:10-Format und arbeitet in der kleineren Ausbaustufe nativ mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten bei 60 Hz und 300 cd/m². Alternativ gibt es ein Panel mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten, 120 Hz und 450 cd/m². Eine Touch-Option gibt es nicht. Der Akku besitzt drei Zellen und eine Kapazität von 61,2 Wh. Geladen wird über ein 65‑W‑USB‑C‑Netzteil. Er soll den 14-Zöller bis zu 21 Stunden lang versorgen können. Anschlussseitig setzt Dell auf zwei USB-C-Buchsen nach USB 3.2 Gen2 mit bis zu 10 GBit/s. Beide unterstützen DisplayPort und Power Delivery. Hinzu kommen HDMI 1.4 und ein kombinierter 3,5-mm-Klinkenanschluss. Einen USB-A-Port und Kartenleser spart man leider aus. Drahtlos wird dagegen je nach Konfiguration per WiFi 6(E) und Bluetooth 5.3/5.4 kommuniziert. Zur weiteren Ausstattung gehören eine 2-MP-Kamera mit Infrarot-Technik für Windows Hello, zwei Mikrofone und zwei Lautsprecher mit jeweils 2 W.

Wann und vor allem zu welchem Preis das Dell 14S als Konkurrent für das MacBook Neo in Deutschland verfügbar sein wird, will man zu einem späteren Zeitpunkt verraten. Erhältlich wird es dann in vier verschiedenen Farbvarianten sein.