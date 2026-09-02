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Acer stellt zur IFA 2026 in Berlin eine neue Generation des Vero 16 vor. Die Serie legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und setzt jetzt ihren Schwerpunkt auch auf eine einfache Wartung und eine leichtere Reparatur. So ermöglicht die neue Generation über eine Verriegelung an der Unterseite den werkzeuglosen Zugang zum Inneren und erlaubt so, Akku und Speicher besonders einfach zu tauschen. Dazu kommen abnehmbare Abdeckungen für die seitlichen Anschlüsse, ein vom Gehäuse lösbares Scharnier und direkt eingravierte Schritte im Gehäuse für die Reparatur.

Acer will beschädigte Anschlussabdeckungen einzeln entfernen lassen, ohne das komplette Gehäuse zu zerlegen. Auch das äußere Scharnier ist nicht fest mit dem Gehäuse verbunden. Für spätere Plattformwechsel nennt Acer außerdem Unterstützung für Prozessor-Upgrades über mindestens zwei Generationen. Wie diese konkret umgesetzt werden und welche Ersatzteile erhältlich sein werden, darüber verliert man in der uns vorab zur Verfügung gestellten Pressemitteilung allerdings kein einziges Wort. Zum Vero-Ansatz gehören seit Anbeginn der Produktreihe vorrangig die eingesetzten Materialien. Oberseite und Handballenauflage bestehen laut Acer jeweils zur Hälfte aus recyceltem Aluminium. Für die Unterseite nennt Acer hingegen 60 % PCR-Kunststoff, für den Displayrahmen 30 %. Das Gehäuse ist dennoch nach MIL-STD-810H zertifiziert und verspricht eine hohe Robustheit und Stabilität im Alltag.

Unter der Haube gibt es je nach Konfiguration modernste Technik. Die Auswahl reicht bis zum Intel Core Ultra X9 388H, wobei kleinere Optionen auch einen Intel Core Ultra X7 358H, Core Ultra 9 386H oder Intel Core Ultra 7 355 sowie mehrere Core-Ultra-5-Modelle vorsehen. Bei der Grafikeinheit wird auf die in der Panther-Lake-Plattform integrierte Lösung vertraut. Das kann entweder eine einfache Intel Graphics oder eine deutlich schnellere Intel Arc B390 sein. Aufseiten des Speichers gibt es bis zu 32 GB LPDDR5X, die PCIe-4.0-NVMe-SSD fasst maximal 512 GB.

Beim Display steht ein 16-Zoll-OLED-Panel mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten, 120 Hz, 400 Nits und vollständiger DCI-P3-Abdeckung an der Spitze. True Black HDR 500 soll dabei bis zu 500 Nits ermöglichen. Die beiden WUXGA-Varianten mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten arbeiten mit 60 Hz, wobei das hellere Modell 300 Nits und 100 % DCI-P3 und die Touch-Ausführung 250 Nits und 95 % DCI-P3 erreicht. Die Touch-Funktion gibt es also nur für die schwächere Displayvariante.

Für Videokonferenzen ist eine 5-MP-Kamera mit Infrarot-Technik vorgesehen. Zwei vibrationsarme Lautsprecher unterstützen DTS Virtual:X. Acer bündelt außerdem PurifiedView und PurifiedVoice für Bild- und Tonanpassungen sowie eine AcerSense-Taste für Leistungsmodi, Akku- und Speicherverwaltung. Insgesamt misst das Gehäuse des neuen Acer Vero 16 359,45 x 247 x 15,9 mm und stemmt mit Vier-Zellen-Akku 1,56 kg auf die Waage. Der Stromspeicher kommt auf eine Kapazität von 71 Wh, soll für lange Laufzeiten sorgen und lässt sich schnellladen. Anschlussseitig werden zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, zwei USB-A-Ports, HDMI 2.1, ein SD-Kartenleser und ein 3,5-mm-Kombianschluss geboten. Drahtlos wird bereits per WiFi 7 und Bluetooth 5.6 kommuniziert.

Das Acer Vero 16 soll voraussichtlich ab Dezember erhältlich sein. Preise, regionale Konfigurationen und Angaben zur Ersatzteilversorgung oder konkreten Prozessor-Upgrades will man bis dahin nachliefern.