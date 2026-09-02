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Acer stellt zur IFA 2026 in Berlin zwei neue Swift-Notebooks vor. Das Acer Swift Blade 14 wiegt gerade einmal 799 g und ist 12,9 mm dünn, während das Swift Air 16 mit 1,5 kg mehr Arbeitsfläche in einem 16-Zoll-Gehäuse bietet und etwas schwerer ausfällt. Beide Geräte arbeiten mit Intel-Core-Prozessoren der Series 3. Das Blade 14 setzt auf maximale Portabilität, während das Air 16 ein größeres Panel mit optionaler 3K-Auflösung bietet.

Beim Swift Blade 14 (SFB14-53CF) kombiniert Acer eine Magnesium-Aluminium-Legierung mit Carbonfaser. Die Bauhöhe steigt bei der OLED-Variante auf bis zu 13,5 mm. Als Prozessoren nennt Acer je nach Konfiguration einen Intel Core 7 350, Core 5 320, Core 5 315 oder Intel Core 3 304. Dazu kommen 12 GB LPDDR5-6400 und eine PCIe-4.0-NVMe-SSD mit bis zu 1 TB. Die drei Displayoptionen lösen entweder mit 2.880 x 1.800 oder 1.920 x 1.200 Bildpunkten auf, wobei die stärkere OLED-Variante 90 Hz erreicht und den DCI-P3-Farbraum vollständig abdeckt. Das IPS-Panel bleibt dagegen bei 60 Hz und 45 % NTSC.

Das Acer Swift Air 16 (SFA16-I31T/SFA16-I31) ist mit 13,3, bzw. 13,5 mm ähnlich flach, wiegt jedoch fast 700 g mehr. Im Aluminiumgehäuse arbeitet ebenfalls maximal ein Intel Core 7 350. Der Arbeitsspeicher reicht bis zu 16 GB LPDDR5X, die SSD bis zu 512 GB. Beim Display stehen ein OLED-Panel mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten, bis zu 500 Nits und 120 Hz sowie eine WUXGA-OLED-Variante zur Auswahl. Lediglich die IPS-Ausführung mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten, 400 Nits und 100 % sRGB unterstützt Multi-Touch.

Auch bei Akku und Anschlüssen trennt Acer die beiden Geräte: Das Blade 14 nutzt einen 50-Wh-Akku und drei USB-C-Anschlüsse, von denen zwei Vollfunktion bieten. Das Air 16 bekommt 70 Wh und zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse sowie einen USB-A-Port. Der Akku lässt sich jeweils schnellladen und über das 100-W-Netzteil binnen 30 Minuten auf 50 % laden. Ansonsten besitzen beide Notebooks eine mechanische Kameraabdeckung, eine beleuchtete Tastatur und stellen eine FullHD-Webcam mit Infrarot-Technik für Windows Hello bereit.

Damit sind beide Modellreihen nicht die leistungsfähigsten und am besten ausgestatteten Ultrabooks. Das Acer Blade 14 spart rund 700 g gegenüber dem Acer Air 16 ein, bezahlt dafür mit weniger Akku und einer einfacheren Anschlussausstattung. Das Acer Swift Blade 14 und das Acer Swift Air 16 sollen voraussichtlich ab Dezember erhältlich sein. Acer hat weder Preise noch konkrete Konfigurationen genannt.

Damit sind beide Modellreihen nicht die leistungsfähigsten und am besten ausgestatteten Ultrabooks. Das Acer Blade 14 spart rund 700 g gegenüber dem Acer Air 16 ein, bezahlt dafür mit weniger Akku und einer einfacheren Anschlussausstattung. Das Acer Swift Blade 14 und das Acer Swift Air 16 sollen voraussichtlich ab Dezember erhältlich sein. Acer hat weder Preise noch konkrete Konfigurationen genannt.