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Lenovo erweitert sein Yoga-Portfolio um zwei Notebooks mit NVIDIA RTX Spark. Das Yoga Pro 9n kombiniert die NVIDIA-Plattform mit bis zu 128 GB Unified Memory, zwei SSD-Steckplätzen und einem 15,3 Zoll großen OLED-Display. Das Lenovo Yoga 9n 2-in-1 setzt hingegen auf ein größeres 16-Zoll-Convertible mit 360-Grad-Scharnier, muss dafür mit der Hälfte an Unified Memory auskommen. Preise und Marktstart will Lenovo später nennen. Die IFA 2026 in Berlin dient zunächst als offizielle Ankündigung.

NVIDIA RTX Spark verbindet eine Blackwell-RTX-GPU mit bis zu 6.144 Kernen und eine Grace-CPU mit bis zu 20 Kernen. Dazu kommen der CUDA-Software-Stack und lokale KI-Workflows. Die Plattform soll damit KI-Modelle, Softwareentwicklung, Content-Erstellung und 3D-Rendering direkt auf dem Notebook ausführen und auch fürs Gaming gemacht sein. Das Lenovo Yoga Pro 9n besitzt ein 15,3 Zoll großes PureSight-Pro-OLED-Display mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten und einer variablen Bildwiederholrate von 48 bis 165 Hz. Dabei soll es HDR-Spitzenhelligkeiten von bis zu 1.100 Nits erreichen, den sRGB- und DCI-P3-Farbraum vollumfänglich sowie eine Delta-E-Abweichung von unter 0,5 möglich machen.

Das Aluminiumgehäuse ist 16,7 mm dünn und wiegt 1,65 kg. Zwei M.2-SSDs können zusammen bis zu 4 TB aufnehmen, der Akku fasst 92,5 Wh. Für die Kühlung nennt Lenovo eine 80-W-TDP. Anschlussseitig warten HDMI, USB-A nach 3.2 Gen2, USB 4 und Thunderbolt sowie ein vollwertiger SD-Kartenleser und eine kombinierte Audiobuchse auf ihre Verwendung. Integriert sind außerdem zwei Hochtöner und zwei Subwoofer mit jeweils 2 W und DolbyAtmos-Technik.

Beim Lenovo Yoga 9n 2-in-1 wächst die Diagonale auf 16 Zoll. Das OLED-Panel arbeitet hier mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten und 30 bis 120 Hz sowie maximal 1.100 Nits. Das Convertible ist 17,5 mm dick, wiegt 1,94 kg und bietet neben der Touch-Eingabe auch ein haptisches Force-Pad mit Stiftunterstützung. Lenovo führt bis zu 64 GB LPDDR5X mit 9.400 MHz und bis zu 2 TB PCIe-4.0-SSD auf. Ein 99,9-Wh-Akku und ein 140-W-Netzteil gehören ebenfalls zur Ausstattung, genau wie die oben genannten Anschlüsse und Schnittstellen, wobei das Soundsystem aufgrund des etwas größeren Aufbaus leistungsstärker ausfällt. Eine 9,2-MP-Webcam mit Infrarot-Technik besitzen beide Geräte.

Weder für das Yoga Pro 9n noch für das Yoga 9n 2-in-1 nennt Lenovo einen Preis oder Termin. Für den deutschen Markt will man diese zu einem späteren Zeitpunkt festsetzen.