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Lenovo zeigt auf der IFA 2026 zwei Notebook-Konzepte, die vorwiegend für das Arbeiten von unterwegs aus gedacht sind. Während Project AeroBlade als 14-Zoll-Gerät gerade einmal 9,95 mm dünn ist und weniger als 830 g wiegt und damit vor allem auf Portabilität ausgelegt ist, startet das Project Swan zwar ebenfalls als 14-Zoll-Notebook, kann seine Bildschirmfläche allerdings auf ein 17-Zoll-Display im 16:9-Format ausrollen und somit deutlich vergrößern. Beides sind Konzeptgeräte, eine offizielle Markteinführung ist nicht zwangsläufig geplant.

Beim Project AeroBlade ersetzt Lenovo die klassische Lüfterkühlung durch eine aktive Festkörperlösung. Die gemeinsam mit Frore Systems entwickelte Active-Flow-Architektur basiert auf AirJet – ähnlich, wie sie ZOTAC bereits 2023 bei einem seiner kompakten ZBOX-Systeme verwendet hatte. Damit kann die Abwärme ohne herkömmliche Lüfter aus dem Gehäuse geführt werden, wodurch sich Lenovo auch eine geringere Geräuschentwicklung, weniger Staubeintrag und eine konstante Leistung verspricht. Konkrete Daten zur Hardware lässt man allerdings offen. Das Konzeptgehäuse besteht aus einer Magnesium-Aluminium-Konstruktion und kommt auf eine Bauhöhe von nur 9,95 mm sowie auf ein Gesamtgewicht von unter 830 g. Ansonsten nennt Lenovo immerhin noch ein OLED-Display, Thunderbolt 4 und WiFi 7.

Bei Project Swan verfolgen die Chinesen einen gänzlich anderen Ansatz: Im Normalbetrieb arbeitet das Gerät als klassisches 14-Zoll-Notebook. Ein ausrollbarer Bildschirm erweitert die Fläche auf 17 Zoll mit 16:9‑Seitenverhältnis, was gerade für parallele Dokumente, Präsentationen, Dashboards und kreative Anwendungen vorteilhaft ist. So ganz kommt Lenovo von diesem Ansatz nicht weg, hatte man in der Vergangenheit bereits mehrfach ähnliche Konzepte gezeigt. Das Gehäuse bleibt dabei laut Lenovo 17,9 mm dick und wiegt 1,6 kg.

Lenovo ordnet beide Geräte als von Intel unterstützte Proofs of Concept ein. Ob die Mechanik des ausrollbaren Displays oder die AirJet-Kühlung in ein Serienprodukt übergeht, bleibt wie immer offen. Beide Konzeptideen bleiben zunächst Konzepte ohne Preis und Verfügbarkeit.