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Lenovo startet das ThinkBook 14x Gen2 im September als neues Businessgerät voraussichtlich zu einem Nettopreis ab 1.079 Euro. Das 14-Zoll-Notebook ist 12,9 mm dünn und wiegt 990 g. Im Oktober soll dann auch das ThinkBook 14 Gen9 für 1.099 Euro netto mit Snapdragon X2 Plus und einer laut Lenovo bis zu 80 TOPS starken NPU folgen. Beide Seriengeräte hat man am Donnerstag zur IFA 2026 offiziell angekündigt.

Das Lenovo ThinkBook 14x Gen2 richtet sich primär mit seinem kompakten und leichten Gehäuse an mobile Arbeitsplätze. Lenovo nennt ein Gewicht unter 1,0 kg und beziffert die leichteste Variante auf rund 990 g bei einer Bauhöhe von 12,9 bis 15,6 mm. Als Prozessor kommt ein Intel Core 7 der Serie 3 zum Einsatz. Das 14-Zoll-Display gibt es als 2,8K-OLED mit 120 Hz, 500 Nits und vollständiger DCI-P3-Abdeckung oder als WUXGA-LCD mit 120 Hz und 400 Nits. Touch ist lediglich bei der LCD-Ausführung optional. Unter der Haube gibt es bis zu 32 GB LPDDR5X mit 7.467 MHz und eine schnelle PCI-Express-SSD mit bis zu 2 TB Speicher. Eine SSD-Erweiterung über einen zweiten M.2-2280-Steckplatz ist sogar trotzdem möglich. Zu den Anschlüssen gehören zwei USB-C- und zwei USB-A-Buchsen, HDMI 2.1 und eine Audio-Buchse zur Grundausstattung. WiFi 6E oder WiFi 7 für die drahtlose Kommunikation gibt es abhängig von der Konfiguration ebenfalls. Für lange Laufzeiten soll ein Akku mit 54,7 oder 65 Wh sorgen.

Das Lenovo ThinkBook 14 Gen9 verfolgt dagegen einen anderen Ansatz: Hier gibt es eine ARM-Plattform in Form eines Qualcomm Snapdragon X2 Plus. Er soll zusammen mit seiner NPU 80 TOPS liefern und lokale KI-Anwendungen unter Windows 11 Pro beschleunigen. Das Notebook ist 17,39 mm dick und bringt ca. 1,3 kg auf die Waage. Auch hier gibt es einen 14-Zoll-Bildschirm, der allerdings maximal mit nativen 1.920 x 1.200 Bildpunkten auflöst, 60 Hz erreicht und auf maximal 400 Nits kommt. Eine Touch-Variante gibt es auch hier gegen Aufpreis. Zusammen mit einem 50 Wh starken Stromspeicher soll der 14-Zöller Laufzeiten von bis zu 26 Stunden erreichen.

Das Lenovo ThinkBook 14 Gen9 bietet ansonsten bis zu 32 GB LPDDR5X mit 9.523 MHz und bis zu 1 TB SSD-Speicher. Zur weiteren Ausstattung zählen zwei USB-C-Ports, zwei USB-A-Anschlüsse, HDMI 2.1, ein SD-Kartenleser und ein Kensington-Schloss. WiFi 7 ist ebenfalls vorgesehen.

Das leichtere Lenovo ThinkBook 14x Gen2 soll im September für voraussichtlich 1.079 Euro netto für Businesskunden erscheinen. Das Lenovo ThinkBook 14 Gen9 soll dagegen ab Oktober zu Nettopreisen ab 1.099 Euro folgen. Da sich die Geräte an Unternehmen richten, gibt Lenovo die Preise ohne Mehrwertsteuer an und nennt für die besser und teurer ausgestatteten Varianten keine weiteren Preise.