Werbung

Nach den ersten Leaks stellt Lenovo das IdeaPad Vibe im Oktober als 14- und 15-Zoll-Version gegen das Apple MacBook Neo. Das hat man nun im Rahmen der IFA 2026 in Berlin bekannt gegeben. Zur Auswahl stehen Snapdragon-X- und AMD-Ryzen-AI-400-Plattformen, sieben Gehäusefarben sowie OLED- und IPS-Displays. Der Einstiegspreis soll bei 799 Euro liegen.

Das 14-Zoll-Modell des Lenovo IdeaPad Vibe misst 313,6 x 224,8 mm, ist an der dünnsten Stelle 14,9 mm dick und wiegt 1,3 kg. Die 15-Zoll-Ausführung kommt hingegen auf 343,6 x 242,2 mm und und ebenfalls auf 14,9 mm sowie 1,5 kg. Bei den Display-Optionen gibt es nicht nur die beiden Größenvarianten, sondern auch unterschiedliche Panels. So kommt das 14-Zoll-Modell auf 1.920 x 1.200 Bildpunkte, während die größere 15-Zoll-Variante optional sogar eine 2,1K-Auflösung zu bieten hat. In jedem Fall sollen die OLEDs vollständige DCI-P3-Abdeckung bieten und gegen Aufpreis sogar für eine Touchbedienung kapazitiv sein. Die IPS-Ableger sollen immerhin den sRGB-Farbraum vollumfänglich abdecken und 120 Hz erreichen.

Welche genauen Prozessor-Varianten Lenovo einsetzen wird, nennt man zwar noch nicht, allerdings sollen die Geräte mit Qualcomm Snapdragon X mit bis zu 24 GB Arbeitsspeicher, welcher nicht erweiterbar sein wird, ausgerüstet werden, während die Modellvarianten mit Ryzen AI 400 bis zu 32 GB bieten werden und sich aufrüsten lassen. Beide Plattformen bieten zwei SSD-Steckplätze mit bis zu 1 TB Gesamtkapazität.

Beim Akku unterscheidet Lenovo ebenfalls zwischen den Plattformen: AMD-Konfigurationen gibt es mit 50 oder 65 Wh, die Qualcomm-Version mit maximal 50 Wh. Lenovo spricht von ganztägiger Laufzeit, nennt aber keine absoluten Zahlen. Aufseiten der Anschlüsse gibt es zwei USB-A- und zwei USB-C-Anschlüsse, HDMI 1.4, einen MicroSD-Kartenleser und eine kombinierte Audio-Buchse. Die USB-C-Ports arbeiten mit bis zu 5 GBit/s und unterstützen DisplayPort sowie Power Delivery. Drahtlos wird per WiFi 6 oder WiFi 7 sowie per Bluetooth 5.3 und 5.4 kommuniziert. Für Videotelefonie ist jeweils eine 5-MP-Linse mit Pravaxy-Shutter integriert.

Die Farbpalette reicht von Chill Blue und Zen Green über Spicy Gold, Radiant Coral und Dreamy Violet bis zu Lowkey Grey und Moody Blue. Lenovo bietet dazu optionale, austauschbare Tastenkappen an. Das IdeaPad Vibe soll ab Oktober für voraussichtlich 799 Euro erhältlich sein. Die Modellvariante mit Ryzen AI 400, 15-Zoll-OLED und WiFi 7 dürfte allerdings deutlich darüber liegen. Intel-Modelle sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.