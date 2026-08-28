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MSI will das Katana 15 HX weiter fortführen und bringt zudem eine MLG‑Edition des Crosshair A16 HX nach Deutschland. Das ließ uns der Hersteller im Rahmen der Gamescom 2026 in Köln wissen. Beide Geräte sind waschechte Gaming-Laptops, die für eine kombinierte CPU- und GPU-Leistung von bis zu 170 W respektive 190 W ausgelegt sind und sich damit auch technisch unterscheiden.

Das MSI Crosshair A16 HX MLG Edition setzt sich äußerlich mit einem weißen Stellar-White-Gehäuse, roten Standfüßen und Mo-Loong-Gi, dem fiktiven Maskottchen, vom schwarzen Serienmodell ab. Der Schriftzug und das Logo auf dem Deckel schimmern je nach Licht- und Blickwinkel unterschiedlich – sind mal typisch grau/silber, mal pink und mal etwas bläulich. Im Inneren arbeitet ein AMD Ryzen 9 8940HX mit 16 Kernen und 32 Threads, kombiniert mit einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop und 12 GB GDDR7. Die Grafik darf im Apex-Performance-Modus bis zu 115 W aufnehmen. Die Kühlung besteht aus zwei getrennten Lüftern, fünf Heatpipes und vier Abluftöffnungen.

Das 16-Zoll-IPS-Level-Panel löst mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf, arbeitet mit 240 Hz und deckt den DCI-P3-Farbraum vollständig ab. Zwei SO-DIMM-Slots erlauben bis zu 96 GB DDR5. Für SSDs gibt es einen PCIe-4.0- und einen PCIe-5.0-M.2-Steckplatz. Hinzu kommen drei USB-A-Anschlüsse, zwei USB-C-Ports mit DisplayPort und Power Delivery, HDMI 2.1, Gigabit-LAN, WiFi 6E, Bluetooth 5.4 und ein 80-Wh-Akku.

Das MSI Katana 15 HX geht gänzlich andere Wege und gehört mitunter zu den Bestsellern des Herstellers. Unter der Haube steckt ein Intel Core i9-14900HX, dem eine NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop samt 8 GB Videospeicher zur Seite gestellt wird. Das 15,6 Zoll große QHD-Panel arbeitet mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten, 165 Hz und 100 % DCI-P3. Außerdem gibt es eine Full-HD-Variante mit 144 Hz. Das neu gestaltete Gehäuse ist 21 bis 22,9 mm dick und wiegt 2,1 kg, womit es gegenüber der vorherigen Generation marginal dünner und leichter wurde. Zwei SO-DIMM-Steckplätze nehmen bis zu 96 GB auf, zwei M.2-Steckplätze arbeiten mit PCIe 4.0 x4. Zwei Lüfter, drei Heatpipes und vier Auslässe führen die Abwärme ab. Zur Ausstattung gehören eine Vier-Zonen-RGB-Tastatur mit 1,7 mm Tastenweg, 60-Wh-Akku, 240-W-Netzteil, USB-C mit Power Delivery 3.0, HDMI 2.1, drei USB-A-Anschlüsse, Gigabit-LAN, WiFi 6E und Bluetooth 5.4.

Ansonsten hatte MSI noch das Prestige 14 Flip AI+ in der Vincent van Gogh Edition wieder im Gepäck, eine optische Sonderedition des leistungsstarken Creativ-Geräts.