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Lenovo hat in China eine überarbeitete Version des Lecoo Air 16 Core vorgestellt. Das Notebook kombiniert ein vergleichsweise großes 16-Zoll-Display mit einem flachen und leichten Gehäuse und setzt auf Intels neue Wildcat-Lake-Plattform. Das Modell versteht sich aufgrund seiner Bauweise und Positionierung wohl als möglichen Konkurrenten zum MacBook Neo.

Im Inneren arbeitet ein Intel Core 5 315. Der Prozessor gehört zur Wildcat-Lake-Familie und verfügt über sechs CPU-Kerne. Für die Grafikausgabe ist eine integrierte Xe3-GPU mit zwei Kernen zuständig. Lenovo kombiniert den Prozessor in der zunächst angebotenen Konfiguration mit 12 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher, der mit 5.600 MT/s arbeitet. Als Massenspeicher dient eine 512 GB große SSD, die sich laut den vorliegenden Angaben auch aufrüsten lässt.

Einen Schwerpunkt legt Lenovo auf die Abmessungen des Geräts. Das Lecoo Air 16 wiegt rund 1,28 Kilogramm und ist an der dünnsten Stelle 13,3 Millimeter hoch. Damit bewegt sich das Notebook trotz seines größeren Displays in einer ähnlichen Größenordnung wie Apples MacBook Neo, das mit etwa 1,23 Kilogramm und einer Gehäusehöhe von 12,7 Millimetern daherkommt. Das Apple-Modell besitzt allerdings lediglich einen 13 Zoll großen Bildschirm.

Beim Display selbst verzichtet Lenovo auf besonders hoch angesetzte technische Eckdaten. Das 16-Zoll-Panel löst mit 1.920 × 1.200 Pixeln auf und arbeitet mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz. Die maximale Helligkeit wird mit 300 cd/m² angegeben. Dafür soll das Display den sRGB-Farbraum vollständig abdecken.

Die Stromversorgung übernimmt ein Akku mit einer Kapazität von 60 Wh. Lenovo gibt für typische Büroarbeiten eine Laufzeit von bis zu 17,8 Stunden an. Wie üblich handelt es sich dabei um einen Herstellerwert, der abhängig von Displayhelligkeit, Auslastung und weiteren Einstellungen im praktischen Betrieb abweichen kann. Das Aufladen ist über USB Power Delivery mit bis zu 100 Watt möglich.

Bei den Anschlüssen setzt Lenovo weitgehend auf USB-C. Zwei der USB-C-Ports übertragen Daten mit bis zu 5 Gbit/s und unterstützen DisplayPort 1.4. Ein dritter USB-C-Anschluss ist ausschließlich für die Datenübertragung vorgesehen. Ergänzend ist ein klassischer 3,5-mm-Anschluss für Kopfhörer beziehungsweise Headsets vorhanden.

In China kann das neue Lecoo Air 16 Core Edition bereits vorbestellt werden. Zum Marktstart verlangt Lenovo 4.699 Yuan, umgerechnet rund 600 Euro. Zunächst wird lediglich die Kombination aus Core 5 315, 12 GB Arbeitsspeicher und 512-GB-SSD angeboten. Ob später weitere Speicher- oder Prozessorkonfigurationen folgen, ist bislang offen. Informationen über eine internationale Veröffentlichung liegen ebenfalls noch nicht vor.