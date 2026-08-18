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MSI hat den Vorverkauf des Prestige 14 Flip AI+ in einer besonderen Edition bekannt gegeben. Der Laptop ist inspiriert von der Kunst Vincent van Goghs. Die limitierte Sonderedition aus der Artisan Collection von MSI steht mit zwei Motiven zur Auswahl. Der Prestige 14 Flip AI+ in der Vincent van Gogh Edition baut auf den Intel Core Ultra X9 Prozessor 378H. Das Gerät verfügt über ein Aluminium-Gehäuse und ein 360°-Flip-Design. Der Hersteller verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden.

Käufer erhalten zum eigentlichen Notebook auch ein Zubehörpaket. Darin enthalten sind eine Funkmaus, ein großes Mauspad, eine Schutzhülle, ein Tastaturtuch und ein ID-Badge. Das Zubehör ist ebenfalls am Thema der Artisan Collection und der Gemälde von Vincent van Gogh orientiert und entsprechend optisch angepasst.

Der Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition zeigt je nach Ausführung eines von zwei der bekanntesten Gemälde Vincent van Goghs. Zu sehen ist entweder "Die Sternennacht" oder "Sternennacht über der Rhône". Neben der Optik soll das Gerät auch die entsprechende Leistung für Kreative liefern. Er ist nur 13,9 mm hoch und wiegt 1,37 kg. Hinzu kommt ein 14″-OLED-Bildschirm mit Full-HD+-Auflösung und erweitertem Farbraum. Der Multi-Touch-Bildschirm unterstützt die Stifteingabe via MSI Nano Pen. Das Gerät soll sich besonders für KI-Anwendungen im kreativen Bereich eignen. Der Laptop unterstützt laut Hersteller unter anderem KI-gestützte Fotobearbeitung, Bildgenerierung, Videobearbeitung, Hintergrundgeräuschunterdrückung, Live-Untertitel und intelligente Produktivitätswerkzeuge für kreative Workflows.

Beide Ausführungen des Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition lassen sich ab sofort bei notebooksbilliger.de und im MSI e-Shop vorbestellen. In Zukunft soll auch Amazon als mögliche Bezugsquelle hinzukommen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt für beide Modelle bei 2.499,00 Euro. Der Start der Auslieferung soll in der ersten Septemberwoche sein. Weiterführende Informationen finden sich auf der Produktseite von MSI.