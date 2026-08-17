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Acer hat das Go Air in China mit Intels Core 5 320 neu aufgelegt. Die neue Konfiguration kostet 5.499 chinesische Yuan, was umgerechnet rund 700 Euro entspricht, und bringt 12 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher sowie eine 512 GB große SSD mit. Damit zielt das Gerät klar auf das Apple MacBook Neo ab. Ob der Ableger auch nach Europa oder andere internationale Märkte kommen wird, ist jedoch fraglich.

Unter der Haube des günstigen Einsteiger-Laptops steckt ein Intel Core 5 320 aus der Core-Series-3-Generation, die auf der Wildcat-Lake-Architektur basiert. Die CPU kombiniert zwei Performance-Kerne mit vier stromsparenden E-Kernen und erreicht bis zu 4,6 GHz. Die TGP wird mit 15 W Basisleistung und bis zu 35 W Turboleistung angegeben. Hinzu kommen eine integrierte Intel-Grafik mit zwei Xe-Kernen und eine NPU mit bis zu 16 TOPS.

Das 14 Zoll große IPS-Display arbeitet im Seitenverhältnis 16:10 und löst mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten auf. Die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hz, außerdem wird eine breite Farbraumabdeckung genannt. Beim Gehäuse bleibt Acer leicht unter der Marke von 1,2 kg. Das Go Air wiegt laut Hersteller 1,19 kg und ist an der dünnsten Stelle 12,99 mm dick. Apples MacBook Neo kommt auf rund 1,23 kg und ist mit 12,7 mm geringfügig dünner. Für die Stromversorgung unterwegs ist ein 70-Wh-Akku verbaut, der eine Laufzeit von bis zu 19 Stunden versprechen soll und sich binnen einer Ladezeit von 30 Minuten auf rund 50 % bringen lässt – sofern ein 100-W-Netzteil über USB-C verwendet wird.

Bei den Anschlüssen stehen zwei Thunderbolt-4-Ports und ein USB-A-Anschluss bereit. Zur Ausstattung gehören obendrein ein 180-°-Scharnier sowie eine FHD-Webcam mit Gesichtserkennung für Windows Hello.

Für Deutschland hat Acer bislang das Swift Air 14 im Portfolio, das bereits mit Core-Series-3-Prozessoren, 120-Hz-Display und demselben grundlegenden Gehäusekonzept vorgestellt wurde. Für die deutsche Ausführung nennt Acer bis zu 12 GB LPDDR5 und eine SSD mit bis zu 512 GB. Das 14-Zoll-Panel deckt 100 % des sRGB-Farbraums ab, arbeitet mit 120 Hz und wird von vier Lautsprechern mit DTS:X Ultra unterstützt. Hinzu kommen WiFi 6E, Bluetooth 5.3, eine FHD-IR-Kamera mit Sichtschutzblende sowie zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, USB-A und ein Audioanschluss. Der Einstiegspreis liegt bei 799 Euro für die Basisvariante.