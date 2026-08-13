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Das Lenovo IdeaPad Vibe könnte eines der spannendsten Konkurrenzmodelle zum Apple MacBook Neo werden, welches im März als bislang günstigstes MacBook den Markt aufmischte, im Zuge der letzten Preisanpassung aufgrund der Speicherkrise aber auch an Attraktivität verloren hatte. Bestätigt und offiziell angekündigt oder mit einem echten Preislabel versehen wurde das Gerät allerdings noch nicht. Bei WindowsLatest.com sind lediglich erste Bilder aufgetaucht.

Die zeigen ein kompaktes Notebook, welches in insgesamt sieben verschiedenen Farben und Ausführungen angeboten werden soll. Zur Wahl sollen Rosa, Gelb, Terrakotta, Salbeigrün, Navy, Silber und Mint stehen, wobei die Tastatur bei allen Varianten dunkelgrau bleibt. Apple verkauft das MacBook Neo lediglich in vier Farben. Dazu kommen beim Lenovo IdeaPad Vibe abgerundete Lautsprecher- und Lüftungsöffnungen im ansonsten eher schlicht gehaltenen Design. Bei der Anschlussvielfalt geht Lenovo einen anderen Weg als Apple: Auf der rechten Seite sitzen zwei USB-A-Buchsen, links sind HDMI, zwei USB-C-Anschlüsse, eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und ein microSD-Kartenleser untergebracht. Damit kommt das IdeaPad Vibe physisch auf sieben Anschlüsse und damit auf deutlich mehr als der Apple-Konkurrent, der sich auf zwei USB-C-Anschlüsse und eine Klinke beschränkt, wobei der zweite USB-Port sogar nur 480 MBit/s erlaubt.

Das Lenovo IdeaPad Vibe soll laut den vorliegenden Informationen mit zwei Plattformen erscheinen. WindowsLatest.com leitet aus den Dateinamen der Bilder eine Qualcomm-Snapdragon-X-Variante und ein Modell mit AMD-Ryzen-Chip ab. Welche Prozessoren Lenovo tatsächlich verbaut, ist nicht bekannt. Auch Angaben zu Arbeitsspeicher, SSD, Bildschirm, Akku und Gewicht fehlen.

Genauso wie Angaben zur Preisgestaltung. Apple startete das MacBook Neo im März 2026 in Deutschland bei 699 Euro, führt es aufgrund der letzten Preisanpassung inzwischen aber erst ab 799 Euro. Ob Lenovo diesen Preis in Zeiten steigender Kosten für Arbeitsspeicher und NAND wird unterbieten können, bleibt abzuwarten. Auch das Dell XPS 13 wurde als MacBook-Neo-Konkurrrent angekündigt, am Ende jedoch deutlich teurer.