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Apple soll in den kommenden zwei Jahren insgesamt elf neue Mac-Modelle auf den Markt bringen. Laut einem Bericht von Bloomberg beginnt die nächste Welle im Herbst mit einem 14-Zoll-MacBook-Pro und einem iMac mit M6-Chip. Für das MacBook Neo sind ein A19 Pro, mehr Arbeitsspeicher und neue Farben im Gespräch. Dabei handelt es sich allerdings um eine geleakte Roadmap, nicht um offiziell von Apple bestätigte Pläne.

Im Herbst 2026 soll Apple demnach zunächst ein neues MacBook Pro der 14-Zoll-Klasse unter dem Codenamen J804 ankündigen. Wie zu erwarten, soll der Apple-Laptop vorrangig auf Apples neuen M6-SoC setzen und ansonsten weitestgehend der aktuellen Generation entsprechen. Es soll ein einfacher Hardware-Refresh ohne neues Design werden. Parallel dazu sind neue iMacs mit den Codenamen J833 und J834 geplant. Sie sollen ebenfalls den M6 erhalten und keinerlei größere Designänderungen bieten.

Deutlich umfangreicher fällt dagegen der Umbau bei den höher positionierten MacBooks aus. Bereits Ende 2026 oder Anfang 2027 sollen 14- und 16-Zoll-Modelle mit neuem Gehäuse, OLED-Display und Touchscreen folgen. In der Gerüchteküche werden die Geräte häufig als MacBook Ultra bezeichnet. Bloomberg bezeichnet sie lediglich als High-End-MacBooks. Als Prozessoren sind M5 Pro und M5 Max im Gespräch, die trotz vermeintlich älterer SoC-Generation über mehr CPU- und GPU-Kerne verfügen sollten.

Kurz danach soll dann auch ein Refresh des MacBook Air mit 13- und 15-Zoll-Display anstehen, die wiederum den M6 erhalten sollen. Für den Mac mini und Mac Studio soll Apple laut Bloomberg Konfigurationen mit M6, M5 Pro, M5 Max und M5 Ultra testen. Der Zeitplan der Desktop-Modelle soll jedoch von der Verfügbarkeit geeigneter Speicherchips abhängen, die Apple erst kürzlich zu massiven Preisanpassungen des gesamten Portfolios zwangen.

Im nächsten Jahr soll dann auch das Einstiegsmodell mit einer neuen Chip-Generation und etwas mehr Speicher an den Start gehen. Das Apple MacBook Neo soll 2027 einen A19 Pro und 12 GB RAM erhalten, während das aktuelle Modell noch mit A18 Pro und 8 GB Unified Memory arbeitet. Auch neue Farben sollen im Gespräch sein.

Herbst 2026

14-Zoll MacBook Pro mit Apple M6 (J804)

iMac mit Apple M6 (J833, J834)

Ende 2026 / Anfang 2027

14- und 16-Zoll MacBook Ultra mit OLED-Display sowie Apple M5 Pro und M5 Max (K114, K116)

13- und 15-Zoll MacBook Air mit Apple M6 (J913, J915)

Mac mini mit Apple M6 und Apple M5 Pro

Mac Studio mit Apple M5 Max und Apple M5 Ultra

2027

14-Zoll MacBook Pro mit Apple M7 und Design des MacBook Ultra (K104)

MacBook Neo mit Apple A19 Pro und 12 GB RAM

Ende 2027 / Anfang 2028

14- und 16-Zoll MacBook Ultra mit Apple M7 Pro und Apple M7 Max

2028 und später

MacBook Air mit OLED-Display

iMac mit OLED-Display

Für keines der genannten zukünftigen Modelle gibt es einen von Apple bestätigten Termin oder Preis. Zudem verdichteten sich erst gestern die Gerüchte um ein faltbares iPhone.