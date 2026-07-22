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Apple soll in der nächsten Woche in den USA unter dem Namen "Apple Upgrade" ein neues Finanzierungsprogramm starten. Damit soll sich ein Teil des Apple-Portfolios in einer Art Leasingvertrag über monatliche Zahlungen beziehen sollen. Mit dabei sollen die meisten Macs, iPads und Apple Watches sowie natürlich das iPhone sein. Für die teureren Geräte sollen Laufzeiten von 36 Monaten gelten, während es bei iPhones und Apple Watches 24 Monate sein sollen. Als Finanzierungspartner ist Klarna geplant.

Das Programm soll über Apples Onlineshop und die eigenen Ladengeschäfte angeboten werden. Während der Laufzeit sollen Kunden das Gerät vorzeitig ablösen, auf ein neueres Modell wechseln oder die Hardware am Ende behalten, bzw. zurückgeben können. Für einzelne Vorgänge, darunter ein früherer Wechsel oder die Rückgabe, können zusätzliche Gebühren anfallen. Wie hoch die Monatsraten angesetzt sind, welche Gesamtkosten entstehen und zu welchem Restwert ein Gerät übernommen werden kann, ist bislang nicht bekannt. Vermutlich dürften auch der Gerätezustand und die Leasingdauer eine Rolle spielen.

Apple will mit Apple Upgrade offenbar mehrere Finanzierungswege zusammenführen. Neue Anmeldungen für das iPhone-Upgrade-Programm und weitere Standard-Finanzierungen sollen nach dem Start auslaufen. Das bestehende Upgrade-Programm für das Smartphone in den USA läuft über 24 Monate mit 0 % effektivem Jahreszins, ermöglicht nach zwölf Zahlungen den Wechsel auf ein neues Modell und enthält AppleCare+ mit Diebstahl- und Verlustschutz. Apple Upgrade soll diesen Schutz nicht automatisch enthalten.

Das Angebot gilt laut Bloomberg zunächst für Privatkunden in den USA. Käufe über Apples Business- und Bildungsprogramme sollen ausgeschlossen sein. Auch einige günstigere Geräte sollen nicht teilnehmen, darunter das MacBook Neo, das Basismodell des iPad, das iPhone 16 und die Apple Watch SE. Für Macs und iPads ist das Programm damit vor allem für teurere Konfigurationen interessant.

Der Zeitpunkt fällt mit Apples jüngsten Preiserhöhungen zusammen. Im Juni hatte der Konzern die Preise für Macs und iPads angehoben und die Maßnahme mit stark gestiegenen Kosten für Speicherchips und Komponenten begründet. Die Zusammenarbeit mit Klarna wäre für Apple nicht neu. Klarna bot bereits eine eigene Upgrade-Finanzierung für Macs, iPads und Apple Watches in den USA an. Ein Start in Deutschland oder anderen europäischen Märkten ist dagegen noch gänzlich offen.