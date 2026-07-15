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Medion erweitert seine Erazer-Beast-16-Serie um die Modelle Beast 16 X10 Ultimate und Beast 16 X15 Ultimate. Beide Varianten basieren auf demselben 16-Zoll-Gehäuse und unterscheiden sich hauptsächlich durch den verbauten Prozessor. Die X10-Modelle stellen eine Intel-Basis und die X15-Varianten eine AMD-Basis bereit. Bei der Grafikkarte geht es bis zur GeForce RTX 5090 Laptop, maximal 64 GB an DDR5-Arbeitsspeicher und im Höchstfall eine 2-TB-PCIe-SSD sind möglich.

Die X10-Variante ist mit Intel-Prozessoren ausgestattet. Im Topmodell kommt der Intel Core Ultra 9 290HX zum Einsatz, ein 24-Kern-Prozessor mit Taktraten von bis zu 5,5 GHz. Die X15-Variante verwendet AMD-Ryzen-9-Prozessoren, darunter Modelle wie den Ryzen 9 8940HX und den Ryzen 9 9955HX. Medion plant, die AMD-Versionen in den kommenden Wochen auf den Markt zu bringen. Je nach Konfiguration stehen eine NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 oder RTX 5090 in den jeweiligen Laptop-Versionen zur Option. Das Display ist ein 16-Zoll-QHD+-Panel (2.560 x 1.600 Pixel) mit 16:10-Seitenverhältnis und einer Bildwiederholrate von bis zu 300 Hz. In ausgewählten Ausführungen kommt die Mini-LED-Technik zum Einsatz. Der Farbraum beträgt laut Hersteller 100 % DCI-P3.

In den oberen Konfigurationen sind bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine 2-TB-PCIe-SSD verbaut. Die genaue Ausstattung variiert je nach Modellvariante. Beide Modelle verfügen über eine Tastatur mit RGB-Beleuchtung, ein Nahimic-Audiosystem und ein Aluminium-Gehäuse. Ausgewählte Konfigurationen unterstützen das optionale externe Erazer Cooling Kit V2, das nach Angaben von Medion eine Leistungssteigerung von bis zu 10 % ermöglichen kann.

Die Geräte sind ab sofort im Medion-Webshop und bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich. Die Preise beginnen ab 2.999,95 Euro in den jeweiligen Basis-Versionen mit der kleinsten Ausstattung.