News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Werbung
NEWS
#Medion #Erazer #Beast-16 #X10 #X15 #Ultimate #Notebook #Gaming

Gaming-Notebooks

Medion Erazer Beast 16 X10/15 Ultimate ab sofort erhältlich

Portrait des Authors


Medion Erazer Beast 16 X10/15 Ultimate ab sofort erhältlich
2

Werbung

Medion erweitert seine Erazer-Beast-16-Serie um die Modelle Beast 16 X10 Ultimate und Beast 16 X15 Ultimate. Beide Varianten basieren auf demselben 16-Zoll-Gehäuse und unterscheiden sich hauptsächlich durch den verbauten Prozessor. Die X10-Modelle stellen eine Intel-Basis und die X15-Varianten eine AMD-Basis bereit. Bei der Grafikkarte geht es bis zur GeForce RTX 5090 Laptop, maximal 64 GB an DDR5-Arbeitsspeicher und im Höchstfall eine 2-TB-PCIe-SSD sind möglich.

Die X10-Variante ist mit Intel-Prozessoren ausgestattet. Im Topmodell kommt der Intel Core Ultra 9 290HX zum Einsatz, ein 24-Kern-Prozessor mit Taktraten von bis zu 5,5 GHz. Die X15-Variante verwendet AMD-Ryzen-9-Prozessoren, darunter Modelle wie den Ryzen 9 8940HX und den Ryzen 9 9955HX. Medion plant, die AMD-Versionen in den kommenden Wochen auf den Markt zu bringen. Je nach Konfiguration stehen eine NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 oder RTX 5090 in den jeweiligen Laptop-Versionen zur Option. Das Display ist ein 16-Zoll-QHD+-Panel (2.560 x 1.600 Pixel) mit 16:10-Seitenverhältnis und einer Bildwiederholrate von bis zu 300 Hz. In ausgewählten Ausführungen kommt die Mini-LED-Technik zum Einsatz. Der Farbraum beträgt laut Hersteller 100 % DCI-P3.

Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild
Zugehöriges Artikelbild

In den oberen Konfigurationen sind bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine 2-TB-PCIe-SSD verbaut. Die genaue Ausstattung variiert je nach Modellvariante. Beide Modelle verfügen über eine Tastatur mit RGB-Beleuchtung, ein Nahimic-Audiosystem und ein Aluminium-Gehäuse. Ausgewählte Konfigurationen unterstützen das optionale externe Erazer Cooling Kit V2, das nach Angaben von Medion eine Leistungssteigerung von bis zu 10 % ermöglichen kann.

Die Geräte sind ab sofort im Medion-Webshop und bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich. Die Preise beginnen ab 2.999,95 Euro in den jeweiligen Basis-Versionen mit der kleinsten Ausstattung.

Preise und Verfügbarkeit
Medion Erazer Beast 16 X10
0,00 Euro Nicht verfügbar Nicht verfügbar

Quellen und weitere Links
#Medion
#Erazer
#Beast-16
#X10
#X15
#Ultimate
#Notebook
#Gaming
KOMMENTARE (2) VGWort
Back to top