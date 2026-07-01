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Microsoft soll das Surface Go 4 und den Surface Laptop Go 3 ohne direkte Nachfolger auslaufen lassen. Das berichtet jetzt zumindest Windows Central. Demnach seien beide Modellserien mittlerweile weitestgehend aus dem Handel verschwunden, die Produktion dürfte bereits ausgesetzt sein. Eine offizielle Bestätigung seitens Microsoft liegt bislang allerdings nicht vor.

Betroffen wären damit ausgerechnet die letzten günstigen Surface-Geräte. Das Microsoft Surface Go deckte das kleinste Windows-Tablet ab, der Microsoft Surface Laptop Go war dagegen der preisgünstigste Einstieg in die Notebook-Linie von Microsoft. Wird man keine Nachfolger vorstellen, sortiert Microsoft die eigene Hardware-Reihe klar oberhalb dieses Segments ein. Günstige Windows-Geräte lägen dann wieder stärker bei den OEM-Partnern – und das in Zeiten, in denen Apple mit dem MacBook Neo der Sparte ordentlich Konkurrenz macht und etwaige Konkurrenzmodelle wie das Dell XPS 13 trotz ähnlicher Positionierung erheblich teurer ausfallen.

Das Microsoft Surface Go 4 richtete sich zuletzt vorwiegend an Geschäftskunden. Das kompakte Tablet nutzte einen Intel N200, ein 10,5 Zoll großes Full-HD-Display im 16:10-Format, 8 GB Arbeitsspeicher und je nach Variante 64, 128 oder 256 GB internen Flashspeicher. Für einfache Office- und Alltagsaufgaben genügte das. Der Microsoft Surface Laptop Go 3 war dagegen breiter aufgestellt. Das 12,4-Zoll-Notebook brachte einen Touchscreen im 3:2-Format, einen Intel Core i5-1235U, bis zu 16 GB RAM und bis zu 512 GB Speicher mit und blieb damit bewusst unterhalb der größeren Surface-Laptop-Modelle.

Ursprünglich soll Microsoft für die Surface-Go-Reihe der fünften Generation einen Plattformwechsel auf Qualcomm-Snapdragon-Chips angestrebt haben, diesen nun jedoch gestrichen haben. Wer noch ein kleines Surface-Tablet oder einen günstigeren Surface-Laptop sucht, sollte daher auf Restbestände im Handel zugreifen. Microsoft geht dagegen mit dem Surface Laptop Ultra und NVIDIAs RTX Spark derweil eher in die andere Richtung.