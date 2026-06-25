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Nachdem Apple zuletzt höhere Preise wegen der angespannten Speicherlage angedeutet hatte, hat man diese am Donnerstag nun offiziell vollzogen. Der hauseigene Onlinestore führt ab sofort teils deutlich höhere Preise. Betroffen sind vorwiegend MacBooks und iPads, aber auch der Apple TV und verschiedene HomePod-Modelle sowie die Apple Vision Pro. Auch die zuletzt ausgemusterte Basisversion des Apple Mac Mini mit 256 GB ist zu einem deutlich höheren Preis zurückgekehrt. Die startet ab sofort ab 949 Euro. Anfang Mai bezahlte man dafür noch 699 Euro, eine Preiserhöhung um 250 Euro.

Das Apple MacBook Pro startet in Deutschland nach den neuen Preisen bei 2.199 Euro, zuvor lag der Einstieg bei 1.799 Euro. Beim Apple MacBook Air beginnt der Einstieg ab sofort ab 1.399 Euro statt zuvor 1.199 Euro. Das neue Apple MacBook Neo, welches bislang vielen preisgünstigen Windows-Laptops erhebliche Konkurrenz machte, startet ab sofort ab 799 Euro und ist somit 100 Euro teurer geworden. Das entspricht einem satten Preisaufschlag von fast 13 %. Auch die Desktop-Linie zieht an: Der Apple Mac Studio beginnt jetzt bei 2.999 Euro. Für den iMac ruft Apple künftig mindestens 1.799 Euro auf.

Bei den iPads fällt der Aufschlag ebenfalls deutlich aus: Das Basismodell kostet nun mindestens 499 Euro statt zuvor 379 Euro. Das Apple iPad Air steigt von 649 auf 799 Euro, das Apple iPad Pro beginnt bei 1.299 Euro statt 1.099 Euro. Zubehör wie Tastaturhüllen oder der Apple Pencil ist darin nicht enthalten. Die Preiserhöhung greift sogar bei älterer Hardware. Der seit Jahren nicht mehr aktualisierte Apple TV 4K kostet in der Basisausführung inzwischen 229 Euro, das Modell mit Ethernet liegt bei 299 Euro. Der Apple HomePod mini steigt von 109 auf 139 Euro und auch der große HomePod wird teurer. Für die Apple Vision Pro steigt der neue Einstiegspreis auf 3.999 Euro.

Apple begründet den Schritt mit der Speicherkrise, die sich seit Monaten durch den Aufbau großer KI-Rechenzentren immer weiter verschärft. Außerdem verweist man auf einen außergewöhnlichen Nachfrageanstieg bei Arbeitsspeicher und Flash-Speicher. Eine derart schnelle und starke Verteuerung von Komponenten habe Apple nach eigener Darstellung noch nicht erlebt. Damit erreicht die Speicherknappheit nun auch einen Hersteller, der Preissprünge durch langfristige Lieferverträge und hohe Margen bislang besser abfedern konnte als viele PC-Anbieter.