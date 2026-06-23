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Der Prime Day ist für viele Amazon-Kunden inzwischen das Datum, auf das man wartet, um seine nächsten Anschaffungen zu tätigen und das eine oder andere Schnäppchen abzugreifen. Aus dem Angebot von MSI haben wir uns drei Gaming-Laptops mit AMD Ryzen™ Prozessor herausgepickt und die Angebote genauer unter die Lupe genommen. Der MSI Vector A18 HX setzt mit 18 Zoll auf die maximale Bildschirmfläche, während der MSI Vector A16 HX dieselbe GPU-Klasse in ein kleineres Format bringt und der günstigere Cyborg A15 AI insgesamt den kompakteren und leichteren Einstieg markiert. Alle drei Geräte gibt es im Rahmen des Prime Days deutlich vergünstigt.

Die Unterschiede zwischen den drei ausgewählten Laptops von MSI stecken zum einen in der Bildschirmdiagonale, zum anderen in der Hardware-Ausstattung: Die beiden Vector-Modelle setzen auf High-End und kombinieren den leistungsstarken AMD Ryzen™ 9 9955HX beziehungsweise Ryzen™ 7 8840HX Prozessor mit einer NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU und schnellen QHD+-Displays mit 240-Hz-Technik. Bei kleinerem Budget kommt die Cyborg-Serie mit rasantem AMD Ryzen™ 7 260 Prozessor zum Zug. Die Display-Auflösung, Bildwiederholrate und der Leistungsrahmen der Grafikkarte fallen etwas schlanker aus, dafür stehen aber immer noch 32 GB RAM und eine 1-TB-SSD im Datenblatt, was für ein Gerät dieser Preis- und Leistungsklasse eine Seltenheit ist. Wir stellen die drei MSI-Laptops zum Prime Day einmal ausführlich vor.

MSI Vector A18 HX: Ryzen 9 9955HX Prozessor und GeForce RTX 5070 Ti im Großformat

Das MSI Vector A18 HX A9WHG-081 übernimmt das große 18-Zoll-Format und positioniert sich klar als Desktop-Replacement. Im Inneren des 404 x 308 x 32 mm großen und rund 3,6 kg schweren High-End-Gamers arbeitet der AMD Ryzen™ 9 9955HX Prozessor mit 16 Kernen, 32 Threads und bis zu 5,4 GHz. Der Prozessor gehört zu den absoluten Top-Modellen der neuen Fire-Range-Serie von AMD und bietet High-End-Leistung für Gaming und Power-Anwendungen. MSI kombiniert den Ryzen™-Chip mit einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop samt 12 GB GDDR7. Ihre maximale Graphics Power liegt bei 140 W, für CPU und GPU zusammen nennt MSI über OverBoost sogar bis zu 225 W. Möglich wird dies dank der Cooler-Boost-5-Kühlung mit zwei Lüftern und einem aufwendigen Heatpipe-System. Damit kann die maximale Leistung stets abgerufen werden. Dazu kommen 32 GB DDR5-5600 und eine 1-TB-SSD. Beides lässt sich später auf bis zu 4 TB, bzw. 96 GB aufbohren.

Seinen eigenen Reiz entwickelt das Vector über das Display. Das QHD+-Panel löst mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf und erreicht 240 Hz. Das IPS-Display soll den erweiterten DCI-P3-Farbraum vollumfänglich abdecken, womit es sich auch für professionelle Kreativ-Anwender eignet. Aufseiten der Anschlüsse stehen USB4, WiFi 7, 2,5-GBit/s-LAN und HDMI 2.1 bereit. Eine Mystic-Light-Beleuchtung in 26 Zonen für die Gaming-Tastatur sowie ein hochwertiges Soundsystem samt Nahimic-3-Audio-Enhancer dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Damit ist das MSI Vector A18 HX A9WHG-081 die größte und am stärksten ausgestattete Variante des Prime Days! Regulär werden dafür 3.099 Euro aufgerufen. Zum Prime-Day gibt es das Gerät schon für 2.579 Euro!

MSI Vector A16 HX: Ryzen 7 8840HX Prozessor und GeForce RTX 5070 Ti in 16 Zoll

Der MSI Vector A16 HX A8WHG-018 kommt im kompakteren 16-Zoll-Format und ist auch preislich ein gutes Stück unter dem Vector A18 HX angesiedelt. Der kraftvolle Gaming-Laptop arbeitet mit dem Ryzen™ 7 8840HX Prozessor aus der Dragon-Range-Linie von AMD. Mit zwölf Zen-4-Performance-Kernen, 24 Threads und bis zu 5,1 GHz Taktrate ist der Prozessor für alle aktuellen Games und anspruchsvolle Aufgaben bestens gerüstet. Die starke Cooler-Boost-Kühlung des Vector-A16-HX-Laptops sorgt zusätzlich dafür, dass der AMD-Prozessor und die Geforce RTX 5070 Ti Laptop ihre Leistung maximal ausspielen können. Dank MSI Overboost-Technik stehen beiden gemeinsam bis zu 205 W an Strom- und Kühlleistung bereit.

Insgesamt kommt das Gerät auf Abmessungen von 357 x 284 x 28,6 mm sowie auf ein Gesamtgewicht von 2,7 kg. Auch hier löst das Display mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf und erreicht 240 Hz, womit eine besonders hohe Pixeldichte erreicht wird. Die Aktionskonfiguration bringt ansonsten 16 GB DDR5-RAM und eine 1-TB-SSD mit. Für spätere Erweiterungen stehen zwei SO-DIMM-Steckplätze und ein zweiter M.2-Steckplatz zur Verfügung.

Zur Ausstattung gehören außerdem USB4, WiFi 7, HDMI 2.1, 2,5-GBit/s-LAN, ein SD-Express-Kartenleser und ein 90-Wh-Akku für lange Laufzeiten. Hochwertige Stereo-Lautsprecher mit Nahimic-3-Audio-Enhancer, eine 24-Zonen-RGB-Beleuchtung und IR-Gesichtserkennung. Der Laptop hat ein Aluminium-Cover, sonst besteht er aus Kunststoff in Cosmos-Grau. Regulär werden für diese Konfiguration des MSI Vector A16 HX ca. 2.199 Euro inklusive 2-Jahre Pick-up-&-Return-Service aufgerufen. Prime-Mitglieder erhalten den Boliden zum Prime Day schon ab 1.849 Euro. Das entspricht einer Preisersparnis von satten 16 %!

MSI Cyborg A15 AI: AMD Ryzen 7 Prozessor und GeForce RTX 5070 im Sci-Fi-Style

Der Cyborg A15 AI B2HWGKG-088 ist das günstigste Angebot in unserem Dreigespann. Mit der Zen-4-Architektur der Hawk-Point-Serie ist der verbaute AMD Ryzen™ 7 260 Prozessor eine performante Wahl für alle, die nicht zwingend eine integrierte KI-Engine im Prozessor benötigen. Mit acht Kernen, 16 Threads und bis zu 5,1 GHz wird ordentlich Leistung geboten. Die GeForce RTX 5070 Laptop mit 8 GByte GDDR7-Speicher ist dazu gut abgestimmt. Der Laptop ist dabei auf Energieeffizienz und schlanke Bauform getrimmt: 60 Watt Graphics Power inklusive Dynamik Boost sorgen noch für gute 3D-Leistung, ermöglichen aber auch ein besonders portables Design und ergonomisches Verhalten des Laptops unter Last. Der Laptop kommt so auf eine Bauhöhe von nur 23,2 mm und seztzt teilweise sogar auf durchsichtige Designelemente, um seinem Namen alle Ehre zu machen.

Das Cyborg nutzt ansonsten ein 15,6 Zoll großes Full-HD-Display mit 144 Hz. Bei Arbeitsspeicher und SSD fällt die Konfiguration dagegen weniger knapp aus: 32 GB DDR5 und 1 TB Massenspeicher sind bereits eingebaut. Hinzu kommen WiFi 6E, HDMI 2.1, USB-C mit DisplayPort-Unterstützung und eine 4-Zonen-RGB-Tastatur. Mit rund 2 kg bleibt das Cyborg deutlich leichter als die beiden Vector-Modelle und eignet sich damit eher für den regelmäßigen Transport. Die Abmessungen belaufen sich auf 359 x 245 x 23,2 mm und halten ein hochwertiges Stereo-Lautsprecher-Paket mit DTS-Audio-Technik und eine HD-Webcam mit Privacy-Cover sowie hochwertige Mikrofone für Videokonferenzen bereit.

Regulär kostet das MSI Cyborg A15 so 1.629 Euro. Im Zuge der Prime Days können Amazon-Kunden den kompakten Gamer in diesen Tagen schon für 1.399 Euro und damit für 230 Euro günstiger erhalten.

MSI-Notebooks im Überblick

Vector A18 HX A9WHG-081 Vector A16 HX A8WHG-018 Cyborg A15 AI B2HWGKG-088 Prozessor AMD Ryzen™ 9 9955HX Prozessor

16 Kerne / 32 Threads, bis 5,4 GHz AMD Ryzen™ 7 8840HX Prozessor

12 Kerne / 24 Threads, bis 5,1 GHz AMD Ryzen™ 7 260Prozessor

8 Kerne / 16 Threads, bis 5,1 GHz Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop

12 GB GDDR7, bis 140 W NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop

12 GB GDDR7, bis 140 W NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop

8 GB GDDR7, bis 60 W Display 18 Zoll

2.560 x 1.600 Pixel, 240 Hz 16 Zoll

2.560 x 1.600 Pixel, 240 Hz 15,6 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel, 144 Hz Arbeitsspeicher 32 GB DDR5 16 GB DDR5 32 GB DDR5 SSD 1 TB PCIe 4.0 1 TB PCIe 4.0 1 TB PCIe 4.0 Gewicht ca. 3,6 kg ca. 2,7 kg ca. 2,0 kg Preis und Angebot Regulärer Preis 3.099 Euro 2.199 Euro 1.629 Euro Angebotspreis 2.579 Euro

1.849 Euro 1.399 Euro Amazon Zum Angebot Zum Angebot Zum Angebot

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