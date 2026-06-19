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Auf der Computex 2026 stand das neue Dell XPS 13 (DX13260) nicht nur als der dünnste und leichteste Serienvertreter im Fokus der Messe, sondern auch als Gegenstück zum Apple MacBook Neo. Während man damals einen Preis von unter 800 US-Dollar in Aussicht stellte, fällt dieser nun erheblich teurer aus. Wie Videocardz.com berichtet, soll das Gerät in Europa erst ab 1.049 Euro erhältlich sein. Im deutschen Dell-Shop ist dieselbe Basiskonfiguration genau zu diesem Preis auch schon gelistet. Zum Vergleich: Apple verlangt für eine ähnliche Ausstattung 799 Euro, wobei der Straßenpreis teilweise oftmals schon bei knapp 700 Euro liegt.

Damit rutscht das Dell XPS 13 aus dem angepeilten Preisbereich, wobei das Gerät im ersten Hands-on keineswegs eine schlechte Figur abgab. Dell liefert für den Aufpreis das bessere Display und mehr Speicher als Apple in der Basis. Bestellbar ist derzeit aber nur eine Konfiguration mit Intel Core 5 320 aus der Wildcat-Lake-Familie, 8 GB LPDDR5X-7467-Arbeitsspeicher und mit einer 512 GB großen PCIe-4.0-SSD. Die RAM-Erweiterung auf 16 GB kostet rund 150 Euro mehr. Auch am Gehäuse hat Dell nicht sichtbar gekürzt. Das CNC-gefräste Aluminiumgehäuse kommt auf eine Bauhöhe von 12,7 mm und wiegt nur rund 1 kg. Das XPS bleibt damit leichter als das etwa 1,23 kg schwere MacBook Neo. Der 13,4 Zoll große Touchscreen löst mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf, erreicht 500 cd/m² und arbeitet variabel mit 30 bis 120 Hz. Apple bietet weder Touch noch 120 Hz.

Die beiden USB-C-Anschlüsse übertragen nach USB 3.2 Gen2 und unterstützen DisplayPort sowie Power Delivery. Eine Audiobuchse fehlt. Hinzu kommen WiFi 7, Bluetooth 6.0, eine 1080p-Kamera mit Infrarotsensor und ein 52-Wh-Akku, der für Streaming-Laufzeiten von rund 17 Stunden sorgen soll. Immerhin: Während berechtigte Lehrer einen Rabatt in Höhe von 10 % erhalten, können Studierende das neue XPS 13 bis zum 30. Oktober 2026 bereits für 799 Euro erhalten, womit das Gerät dann zumindest für diese Zielgruppe in die Preisgruppe des Konkurrenten rutscht. Beim MacBook Neo beginnt der Bildungspreis allerdings schon bei 599 Euro. Für den Bildungsrabatt bei Dell braucht es ein entsprechend verifiziertes Konto sowie ein Dell-Rewards-Konto. Wann die schnellere Variante mit Intel Core Ultra 7 355 und mehr Arbeitsspeicher sowie SSD-Speicher kommen und was diese Variante kosten wird, ist offen.