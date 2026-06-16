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Microsoft stellt seine Surface-Reihe auf Qualcomms Snapdragon X2 um und bringt das Surface Pro 13 Zoll sowie den Surface Laptop mit 13,8 und 15 Zoll ab sofort nach Deutschland. Günstig ist der ARM-Wechsel nicht: Das neue Microsoft Surface Pro startet bei 1.599 Euro, der neue Surface Laptop mit 13,8 Zoll bei 1.699 Euro und dessen 15-Zoll-Modell bei 1.799 Euro. Während Endkunden die Geräte ab heute bestellen können, sollen sich Geschäftskunden noch bis zum 14. Juli gedulden müssen.

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Die neue Surface-Generation nutzt den Snapdragon X2 Plus oder Snapdragon X2 Elite und zielt damit auf die nächste Copilot+-PC-Generation ab, auch wenn die Ankündigung auffallend wenig von Copilot spricht. Trotzdem: Die NPU des Snapdragon X2 kommt auf 80 TOPS und ist damit für lokale KI-Funktionen recht gut gerüstet.

Beim Microsoft Surface Pro beginnt die achte Generation mit Snapdragon X2 Plus, 16 GB RAM und 256 GB SSD ab 1.599 Euro. Besser ausgestattete Varianten wird es mit bis zu 24 GB RAM und 512 GB SSD ab 2.149 Euro geben, während die Elite-Modelle bei 1.899 Euro mit 16 GB RAM und 512 GB SSD starten. Die Spitzenmodelle erscheinen mit 64 GB Arbeitsspeicher und 1 TB SSD für 3.699 Euro. Während die Elite-Konfigurationen mit einem hochwertigen OLED bestückt sind, müssen die Plus-Ableger mit einem einfachen LCD auskommen.

Für das Surface Pro nennt Microsoft bis zu 53 % mehr Grafikleistung gegenüber den Vorgängermodellen. Zur Ausstattung des Surface Pro gehören außerdem eine 1440p-Hauptkamera mit Ultraweitwinkel, WiFi 7, Bluetooth 5.4, zweimal USB-C und Surface Connect. 5G nennt Microsoft für die neue Generation nicht. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 15,5 Stunden angegeben.

Verfügbar wird das Gerät in Platin, Schwarz und Dune sein. Tastatur, Slim Pen und Netzteil bleiben separat erhältlich, was den Einstiegspreis am Ende doch etwas relativiert.

Neuer Surface Laptop

Beim Microsoft Surface Laptop ist die Preisstaffelung nicht ganz so breit, die Geräte sortieren sich aber ebenfalls klar im Premiumsegment ein. Das 13,8-Zoll-Modell startet mit Snapdragon X2 Plus, 16 GB RAM und 512-GB-SSD ab 1.699 Euro, für 1.799 Euro folgt der Snapdragon X2 Elite mit gleicher Speicherbestückung. Die größte 13,8-Zoll-Konfiguration kombiniert 32 GB RAM mit 1 TB SSD und kostet 2.749 Euro. Der 15-Zöller beginnt bei 1.799 Euro mit Snapdragon X2 Plus, 16 GB RAM und 512 GB SSD. Die Highend-Lösung mit Snapdragon X2 Elite, 64 GB RAM und 2 TB SSD liegt bei 4.199 Euro.

Das 15-Zoll-Display legt primär bei der Pixeldichte zu: Microsoft nennt 262 ppi statt zuvor 201 ppi. Beide Laptop-Größen bleiben bei LCD-Panels, OLED gibt es nur beim obigen Surface Pro. Auch bei den Anschlüssen ist der Microsoft-Laptop besser aufgestellt als die Tablet-Version: USB-C und USB-A sind vorhanden, beim 15-Zöller kommt noch ein microSDXC-Slot hinzu. Das 13,8-Zoll-Modell gibt es neben Platin, Schwarz und Dune zusätzlich in Jadegrün.

Neu ist außerdem haptisches Feedback. Beim Surface Laptop betrifft es das Touchpad, beim Surface Pro den Slim Pen. Dazu kommen Gehäuse aus recyceltem Aluminium.