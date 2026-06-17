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Nach dem durchaus beachtlichen Notebook-Einstand mit dem Geekbook X16 und dem Geekboox X14 Pro zu Beginn des Jahres, versucht sich GEEKOM weiter aus der Ecke der Mini-PCs herauszuschieben. Mit dem Geekbook M16 kommt in Kürze ein weiterer Notebook-Ableger auf den Markt. Das 16-Zoll-Gerät lässt sich in Deutschland ab sofort für 899 Euro vorbestellen. Schnellentschlossene können es per Vorbesteller-Code sogar um 100 Euro vergünstigt ordern.

Herzstück des GEEKOM GeekBook M16 ist ein Intel Core Ultra 9 185H. Dieser entspringt zwar noch der Meteor-Lake-H-Familie, die bereits im Dezember 2023 vorgestellt wurde und ist damit etwas älter, kann dafür aber noch immer mit einer soliden Alltagsleistung aufwarten, zumal GEEKOM eine konstante Leistungsabgabe von bis zu 55 W verspricht. Zur Verfügung stehen insgesamt sechs Performance- und acht Effizienzkerne, die sich mit einem Takt von bis zu 5,1 GHz ans Werk machen. Zusätzlich stehen zwei Low-Power-Efficiency-Kerne und eine dedizierte NPU bereit. Um die Grafikausgabe kümmert sich eine integrierte Arc-Grafiklösung mit acht Execution-Units.

Damit die Leistung konstant und vor allem möglichst leise bereitgestellt werden kann, setzt GEEKOM auf seine IceBlade-3.0-Kühlung mit zwei separaten Lüftern und einem aufwendigen Heatpipesystem. Mit 50 % mehr Luftdruck und 28 % mehr Luftstrom soll die Abwärme effizient abgeführt werden. Zur weiteren Ausstattung gehören 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und eine 512 GB große PCIe-4.0-SSD. Laut Datenblatt unterstützt das System SSDs mit bis zu 4 TB.

Das Display kommt auf großflächige 16 Zoll in seiner Diagonalen und bietet eine native 2,5K-Auflösung im 16:10-Format sowie eine hohe Bildwiederholrate von 120 Hz. Dank schlanker Bildschirmränder wird eine hohe Screen-to-Body-Ratio von ca. 90 % versprochen. Für die Stromversorgung unterwegs steckt ein 99,9 Wh starker Akku unter der Haube, der Laufzeiten von bis zu 24 Stunden verspricht und sich über ein kompaktes GaN-Netzteil per USB-C mit einer Ausgangsleistung von 100 W schnellladen lässt. Nach zehn Minuten Ladezeit sollen bis zu drei Stunden Laufzeit möglich sein.

Anschlussseitig hat das GEEKOM Geekbook M16 zwei klassische USB-3.2-Schnittstellen und zwei moderne Typ-C-Ports zu bieten, wovon immerhin einer per USB4 angebunden wird. Dazu gibt es noch einen HDMI-2.0-Ausgang für externe Displays und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern. Eine Dockingstation für weitere USB-Ports und Schnittstellen liefert GEEKOM gleich mit. Drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth 5.4 kommuniziert.

All das kommt in einem 355 x 250 x 16,8 mm großen und ca. 1,7 kg schweren Unibody-Gehäuse aus Aluminium zum Einsatz, welches im typischen edlen und zeitlosen GEEKOM-Look daherkommt. Fingerabdrucksensor und ein vorinstalliertes Windows 11 Pro runden das Gesamtpaket weiter ab. Für nicht ganz 900 Euro bekommt man mit dem GEEKOM Geekbook M16 ein rundes Komplettpaket, das ungewöhnlich aggressiv bepreist ist. Ein Testmuster befindet sich bereits im Zulauf.