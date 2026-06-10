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Im Rahmen der Computex 2026 haben HP und die Scuderia Ferrari eine erweiterte Partnerschaft bekannt gegeben, aus der ein Laptop der Extraklasse hervorgeht. Dabei soll es sich nämlich nicht einfach nur um ein neues Premium-Notebook im Design der italienischen Automarke handeln, sondern um ein echtes Sammlerstück. Das HP Limited Edition Scuderia Ferrari ist laut HP weltweit auf 4.999 Geräte limitiert und soll in den USA ab dem 12. Juni für 5.599 US-Dollar starten. Deutschland steht zwar ebenfalls auf der Liste, einen Euro-Preis nennt HP in der Pressemitteilung jedoch nicht.

Dafür bekommt man einen Laptop, der vorrangig optisch auf sich aufmerksam macht. So setzt der 14-Zöller auf ein CNC-gefrästes Chassis mit Rosso-Magma-Finish, eine Zirkonium-Perlstrahlung und vierlei metallische Designelemente auf der Oberfläche. Dabei soll die Sonderedition nicht wie ein einfaches EliteBook mit Ferrari-Logo wirken, sondern nahezu alle Details rund um Tastatur, Touchpad, Unterseite und Zubehör einbeziehen. Die Tastatur ist einzeln beleuchtet und bietet laut HP vier Animationen sowie frei wählbare RGB-Farben. Das Touchpad verschwindet optisch in der Handballenauflage und wird erst bei Berührung aktiv, was ebenfalls über einen Beleuchtungseffekt offensichtlich wird.

Auf der Unterseite kombiniert man Kohlefaser und eine Glasfläche aus Corning Gorilla Glass, hinter der Teile der eigentlichen Hardware oder aber die rote Heatpipe-Kühlung zu sehen sind.

Das sportliche Ferrari-Design erstreckt sich zudem über das Zubehörpaket. Dazu gehören eine Lederhülle von Poltrona Frau, das auch in Ferrari-Innenräumen verwendet wird. Unter der Haube werden ein Intel Core Ultra X7 358H samt einer Intel Arc B390 genannt, die von insgesamt 64 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher sowie einer 1 TB großen SSD unterstützt werden. Eine dedizierte Grafiklösung gibt es nicht. Dafür verspricht man eine KI-Leistung von bis zu 180 TOPS über CPU, GPU und NPU hinweg.

Das Display ist ein 14 Zoll großes Tandem-OLED-Panel mit 3K-Auflösung und Touch-Funktion. Damit entspricht das Gerät technisch einem Ultrabook der Oberklasse. Anschlussseitig werden zwei USB-C-Ports mit Thunderbolt-4-Unterstützung und ein USB-A- sowie ein HDMI-Port mitsamt 3,5-mm-Klinkenbuchsenstecker geboten, während drahtlos natürlich per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 kommuniziert wird.

Bereits 2004 hatte es HP mit einem Ferrari-Notebook versucht.