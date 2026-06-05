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Colorful rückt seine inzwischen etwa zwei Jahre junge Notebook-Sparte zur Computex 2026 deutlich in den Vordergrund und stellt dabei vordergründig schlanke Alltagsgeräte, leistungsstarke Gaming-Boliden und vor allem ein komplett wassergekühltes Konzept-Gerät in den Fokus. Von Letzterem gibt es zwar noch keinerlei technische Eckdaten zu Plattform, Leistungsgrenzen oder gar den Marktstart, jedoch hat man schon ein erstes lauffähiges Gerät im Messegepäck. Anders als beispielsweise das PCSpecialist Recoil 16 hat das "New Liquid-Cooled Gaming Laptop Concept", wie man es auf seinem Stand im Marriot-Hotel in Taipei zeigt, Radiator, Pumpe, Kühlung und Schläuche vollständig im Gehäuse integriert.

Konkreter wurde man dagegen bei den neuen iGame-Origo-Modellen. Das Colorful iGame M15 Origo nutzt einen Intel Core Ultra 9 290HX Plus, während das iGame M16 Origo mit einem Core Ultra 9 386H antritt. Beide werden von einer GeForce RTX 5070 Laptop kombiniert, die mit 115 W spezifiziert ist. Die Displays arbeiten mit 2,5K-Auflösung, 300 Hz, 16:10-Format, 500 cd/m² und vollständiger sRGB-Abdeckung. Mittels der Netsite-App für Android und iOS wird das Smartphone für das Notebook zum wichtigen Steuerungsgerät und macht beispielsweise eine Annäherungs-Entspreggung oder Remote-Steuerung möglich. Ist das Smartphone in Reichweite, bleibt der Laptop entsperrt. Entfernt sich das Gerät, wird das System automatisch gesperrt. Dazu gibt es eine Sprachsteuerung für den Systemstart, die vorerst aber nur in chinesischer Sprache funktionieren wird.

Ebenfalls eine Erwähnung wert, ist das Colorful Epoch Air 14 Ultra. Dieses wird als kompaktes 14-Zoll-Gerät positioniert und baut auf Intels Core Ultra Series 3 auf und kann mit einem schlichten Design mit griffiger Softtouch-Oberfläche auf sich aufmerksam machen. Es wird allerdings noch ein wenig dauern, bis das Gerät final auf den Markt kommt. Für Deutschland könnte das ohnehin noch länger dauern – man arbeitet bereits an den Vertriebswegen, konnte aber noch keine näheren Details hierzu verraten.