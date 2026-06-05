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Nachdem Gigabyte zur Computex 2026 bereits das Aorus Master 16 mit Ryzen 9 9955HX3D und GeForce RTX 5090 Laptop angekündigt hatte, rückt auch die darunterliegende Gaming-Serie in den Fokus. Im Mittelpunkt steht dabei das Gaming A16, das die Lücke zwischen klassischer Mainstream-Serie und dem Aorus-Portfolio schließen soll.

Das Gigabyte Gaming A16 wird von einem Intel Core Ultra 9 185H samt einer dedizierten GeForce RTX 5070 Laptop befeuert und lässt sich mit bis zu 32 GB Arbeitsspeicher sowie einer 1 TB großen SSD bestücken. Der Prozessor stammt also noch aus der Meteor-Lake-Familie und ist somit nicht mehr das aktuellste Modell. Zur Verfügung stehen ihm sechs Performance- und acht Effizienz-Kerne mit einem Takt von bis zu 5,1 GHz. Zusätzlich gibt es noch zwei weitere Low-Power-Efficiency-Kerne.

Das Chassis misst 19,45 mm in der Höhe und kommt auf rund 2,3 kg. Beim Display bleibt die Serie auf 16 Zoll im 16:10-Format und bietet eine 2,5K-Auflösung mit 165 Hz, 500 Nits und vollständiger sRGB-Abdeckung. Ein MUX-Switch ist vorgesehen, die neue WindForce-EX-Infinity-Kühlung soll die TGP von 115 W problemlos abführen können. Das funktioniert dank passivem Betriebsmodus zeitweise sogar gänzlich lautlos, was bislang eigentlich immer nur in teureren Geräten vorzufinden war.

Die restliche Plattform fällt weniger auffällig aus, passt aber zur Positionierung. Der 16-Zöller stellt unter anderem USB 3.2 Gen1 Typ-C mit DisplayPort 1.4 und PowerDelivery bereit und funkt per WiFi 6E sowie Bluetooth 5.2. Der Akku soll über zwölf Stunden lang durchhalten können. Ebenfalls mit am Start ist die neue GiMATE-Software, welche man zur Computex mit im Gepäck hat. Die bündelt nicht nur typische Funktionen zur Systemsteuerung oder Performance-Profile und Lüftereinstellungen, sondern macht obendrein einen ePaper-Modus möglich und bietet natürlich eine Reihe von KI-Funktionen.

Das Gigabyte AORUS 16 soll so in Kürze nach Deutschland kommen und wird dann etwa 1.200 bis 1.300 Euro kosten.